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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Сегодня, 22:44
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Сегодня, 21:56
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#1
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Мастер
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 3,354
Благодарностей: 762
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captainforex.biz - Captain Forex
Я не админ
Старт 16.01.2017
Captain Forex
Инвестиционные планы
Цитата:
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Captainforex является езда на инновационное видение, которое является основой нашей безупречной репутации мы наработали в течение короткого времени. Мы предлагаем нашим клиентам широкий спектр торговых инструментов, беспрецедентные торговые условия, торговую среду, которая является безопасной и обеспеченной и завидного уровня профессионализма во всех наших услуг. Это означает, что мы играем по правилам и не срезать углы в каком бы состоянии ни есть, пока мы будем отстаивать наши ценности и профессионализм во всех наших отношениях.
Кроме того, наши клиенты позволяют наслаждаться максимальное вознаграждение от сотрудничества с нами и получать хорошие возможности для бизнеса в этом процессе. Наши клиенты имеют возможность выбрать любую из программ, которая подходит для них и их бизнеса и начать наше сотрудничество.
Для того, чтобы дать нашим клиентам самое лучшее, что промышленность может предложить, мы бежим на одном из самых современных и лучших платформ от goldcoders, который явно лидер в этой отрасли. Это займет торговый опыт наших клиентов на новый уровень удовлетворенности и это то, что мы хотим достичь. У нас есть высококвалифицированные и профессиональную службу поддержки, которая хорошо обучены и оснащены для участия в какой-либо необходимости вы можете иметь.
Рефералка 5%
Принимает
Цитата:
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0.5% Hourly For 1000 Hours
Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)
Plan 1 $1.00 - $50000.00 0.50
2% Hourly For 60 Hours
Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)
Plan 1 $1.00 - $50000.00 2.00
110% After 1 Day
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $1.00 - $50000.00 110.00
140% After 3 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $1.00 - $50000.00 140.00
220% After 7 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $1.00 - $50000.00 220.00
500% After 15 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $1.00 - $50000.00 500.00
1300% After 30 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $1.00 - $50000.00 1300.00
PerfectMoney, Вериф
, Payeer Bitcoin
Тип выплат - инстант
Посмотреть проект
Цитата:
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SSL от COMODO
Лицензионный скрипт GoldCoders
Мой вклад
16.01.17 18:04 Transfer Sent Payment: 10.00 USD to account U12545777 from U5505***. Batch: 160466190. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Captainforex.biz User asmith.
Последний раз редактировалось asmith; Сегодня в 22:01.
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Сегодня, 22:44
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