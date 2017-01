asmith Мастер

captainforex.biz - Captain Forex Я не админ



Старт 16.01.2017



Captain Forex





Цитата: Captainforex является езда на инновационное видение, которое является основой нашей безупречной репутации мы наработали в течение короткого времени. Мы предлагаем нашим клиентам широкий спектр торговых инструментов, беспрецедентные торговые условия, торговую среду, которая является безопасной и обеспеченной и завидного уровня профессионализма во всех наших услуг. Это означает, что мы играем по правилам и не срезать углы в каком бы состоянии ни есть, пока мы будем отстаивать наши ценности и профессионализм во всех наших отношениях.



Кроме того, наши клиенты позволяют наслаждаться максимальное вознаграждение от сотрудничества с нами и получать хорошие возможности для бизнеса в этом процессе. Наши клиенты имеют возможность выбрать любую из программ, которая подходит для них и их бизнеса и начать наше сотрудничество.



Для того, чтобы дать нашим клиентам самое лучшее, что промышленность может предложить, мы бежим на одном из самых современных и лучших платформ от goldcoders, который явно лидер в этой отрасли. Это займет торговый опыт наших клиентов на новый уровень удовлетворенности и это то, что мы хотим достичь. У нас есть высококвалифицированные и профессиональную службу поддержки, которая хорошо обучены и оснащены для участия в какой-либо необходимости вы можете иметь. Инвестиционные планы



Цитата: 0.5% Hourly For 1000 Hours



Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)

Plan 1 $1.00 - $50000.00 0.50



2% Hourly For 60 Hours



Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)

Plan 1 $1.00 - $50000.00 2.00



110% After 1 Day



Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $1.00 - $50000.00 110.00



140% After 3 Days



Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $1.00 - $50000.00 140.00



220% After 7 Days



Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $1.00 - $50000.00 220.00



500% After 15 Days



Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $1.00 - $50000.00 500.00



1300% After 30 Days



Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $1.00 - $50000.00 1300.00 Рефералка 5%



Принимает PerfectMoney, Вериф , Payeer Bitcoin



Тип выплат - инстант



Цитата: SSL от COMODO

Лицензионный скрипт GoldCoders



Посмотреть проект



Мой вклад



16.01.17 18:04 Transfer Sent Payment: 10.00 USD to account U12545777 from U5505***. Batch: 160466190. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Captainforex.biz User asmith. Старт 16.01.2017PerfectMoney,, Payeer BitcoinМой вклад16.01.17 18:04 Transfer Sent Payment: 10.00 USD to account U12545777 from U5505***. Batch: 160466190. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Captainforex.biz User asmith.

