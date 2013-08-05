Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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captainforex.biz - Captain Forex

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:56
#1
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 3,354
Благодарностей: 762
КП: 0.679
captainforex.biz - Captain Forex
Я не админ

Старт 16.01.2017

Captain Forex



Цитата:
Captainforex является езда на инновационное видение, которое является основой нашей безупречной репутации мы наработали в течение короткого времени. Мы предлагаем нашим клиентам широкий спектр торговых инструментов, беспрецедентные торговые условия, торговую среду, которая является безопасной и обеспеченной и завидного уровня профессионализма во всех наших услуг. Это означает, что мы играем по правилам и не срезать углы в каком бы состоянии ни есть, пока мы будем отстаивать наши ценности и профессионализм во всех наших отношениях.

Кроме того, наши клиенты позволяют наслаждаться максимальное вознаграждение от сотрудничества с нами и получать хорошие возможности для бизнеса в этом процессе. Наши клиенты имеют возможность выбрать любую из программ, которая подходит для них и их бизнеса и начать наше сотрудничество.

Для того, чтобы дать нашим клиентам самое лучшее, что промышленность может предложить, мы бежим на одном из самых современных и лучших платформ от goldcoders, который явно лидер в этой отрасли. Это займет торговый опыт наших клиентов на новый уровень удовлетворенности и это то, что мы хотим достичь. У нас есть высококвалифицированные и профессиональную службу поддержки, которая хорошо обучены и оснащены для участия в какой-либо необходимости вы можете иметь.
Инвестиционные планы

Цитата:
0.5% Hourly For 1000 Hours

Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)
Plan 1 $1.00 - $50000.00 0.50

2% Hourly For 60 Hours

Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)
Plan 1 $1.00 - $50000.00 2.00

110% After 1 Day

Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $1.00 - $50000.00 110.00

140% After 3 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $1.00 - $50000.00 140.00

220% After 7 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $1.00 - $50000.00 220.00

500% After 15 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $1.00 - $50000.00 500.00

1300% After 30 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $1.00 - $50000.00 1300.00
Рефералка 5%

Принимает PerfectMoney, Вериф, Payeer Bitcoin

Тип выплат - инстант

Цитата:
SSL от COMODO
Лицензионный скрипт GoldCoders


Посмотреть проект

Мой вклад

16.01.17 18:04 Transfer Sent Payment: 10.00 USD to account U12545777 from U5505***. Batch: 160466190. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Captainforex.biz User asmith.
__________________
На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!

PHOENIXTRADE.INFO - Проект который ждали несколько лет
Последний раз редактировалось asmith; Сегодня в 22:01.
asmith на форуме  
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