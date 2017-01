myhyipsnet Профессионал

Cloud Celium Ltd - cloudcelium.com Старт 16/01/2017



языки: EN



Новый проект: Cloud Celium Ltd

Я не админ!





Описание программы

Cloud Celium. Inspired by crypto technologies.



CloudCelium Ltd it is the company its specialization are speculative stock exchange transactions with cryptocurrency funds.



Such approach brings the positive results at all stages of activities of our company.

Перевод с Google: (RU)

Cloud Celium. Inspired by crypto technologies.

CloudCelium Ltd это компания специализация спекулятивные биржевые сделки с криптовалюта фондами.



Такой подход приносит положительные результаты на всех этапах деятельности нашей компании.

+ Планы: Цитата: 102.5% AFTER 1 DAY, 37% DAILY FOR 3 DAYS, 120% AFTER 5 DAYS, 5% DAILY FOR 7 DAYS, 14% DAILY FOR 10 DAYS



Цитата: * Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash.

* Минимальный депозит: 10.00 / 10000.00$

* Реф. программа: 3%

* DDoS защита: KODDOS

* Скрипт: Unique Script

* SSL: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA - Valid from 08 Jan 2017 - 08 Jan 2018

* Выплаты: Manual

+ Whois

Цитата: Name Server: NS1.KODDOS.COM

Name Server: NS2.KODDOS.COM





IP Address: - 198.144.120.212 is hosted on a dedicated server

IP Location: - Noord-holland - Amsterdam - Esecurity



Registrar: ENOM, INC.

Domain: Created on 2016-12-18 - Expires on 2017-12-18 - Updated on 2017-01-08

+ Мой вклад:

Цитата: The amount of 100 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U4227222->U13062096. Memo: Shopping Cart Payment. Investment to Cloudcelium.com from user myhyipsnet.. Date: 16:07 16.01.17. Batch: 160451673.

>> Посмотреть и Зарегистрироваться <<



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

