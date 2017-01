myhyipsnet Профессионал

Bit Benefit - bit-benefit.com Старт 16/01/2017



языки: EN



Новый проект: Bit Benefit

Я не админ!





Описание программы

Цитата:

Bit Benefit is a privately owned company operating on the crypto-currency market. We provide individuals and businesses a world class experience secure investments to cutting-edge crypto-currencies and digital tokens. Based and fully automated platform Bit Benefit was developed for traders who demand lightning fast deposits execution, stable payouts, and industry-best security practices. Whether you are new in trading or investment to crypto-currencies, or a veteran to both, Bit Benefit was created for you!

Перевод с Google: (RU)

Цитата:

Bit Benefit является частная компания, работающая на крипто-валютном рынке. Мы предоставляем физическим и юридическим лицам мировой опыт класса безопасных инвестиций в передовые крипто-валют и цифровых жетонов. На основе и полностью автоматизированная платформа Bit Выгода была разработана для трейдеров, которые требуют молнии выполнение быстрых депозитов, стабильные выплаты, а также отраслевые передовой практики безопасности. Если вы новичок в торговле или инвестиции в крипто-валюты, или ветеран к обоим, Bit Выгода была создана для Вас! + Информация о компании

Цитата: + Company name: Bit Benefit

+ Address: New Port, P.O. Box 254, Victoria, Mahe, Seychelles

+ Telegram: @bitbenefit

+ Email: support@bit-benefit.com

+ Skype: BitBenefit.support + Планы: Цитата: 4,5% - 5% daily for 30 business days (Principal Include) / 105% after 10 days (Principal Back)



Цитата: * Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash.

* Минимальный депозит: $10 / 20000$

* Реф. программа: 10%/2%/1%

* DDoS защита: DDOS-GUARD

* SSL: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA - Valid from Sun, 15 Jan 2017 00:00:00 GMT - Mon, 15 Jan 2018 23:59:59 GMT

* Выплаты: Manual Цитата:

U12914374 (Bit Benefit)

Рейтинг Trust Score: 0.0 point(s)

Верификация аккаунта: Верифицирован

+ Whois

Цитата: Name Server: NS1.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS2.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS3.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS4.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS5.DDOS-GUARD.NET



IP Location: - Guayas - Guayaquil - Ddos-guard Ecuador



Registrar: NAMECHEAP, INC.

Domain: Created on 2017-01-15 - Expires on 2018-01-15 - Updated on 2017-01-15

+ Мой вклад:

Цитата: The amount of 200 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U4227222->U12914374. Memo: Shopping Cart Payment. Add funds to main balance, login MYHYIPSNET.. Date: 16:40 16.01.17. Batch: 160455436.

>> Посмотреть и Зарегистрироваться <<



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

