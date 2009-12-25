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Департамент внутренней безопасности США будет использовать блокчейн для отслеживания

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Департамент внутренней безопасности США будет использовать блокчейн для отслеживания

Департамент внутренней безопасности (DHS) готовится использовать технологию блокчейна для обеспечения передачи и хранения данных, собранных с помощью камер видеонаблюдения, датчиков и внутренних баз данных.

По существу, DHS стремится предотвратить манипулирование данными и потенциальные хакерские атаки на тысячах устройств, работающих в аэро и морских портах на границах США с Мексикой и Канадой. В настоящее время эти устройства функционируют на базе устаревших централизованных серверов и баз данных, уязвимых для сложных вредоносных атак.

Зависимость от традиционной ИТ-инфраструктуры – ахиллесова пята DHS, чьи широкомасштабные операции находятся в прямой зависимости от хранения и обработки информации. Для того, чтобы эффективно хранить большой объем данных, совершенно необходимы прозрачные и неизменные системы их хранения и обработки.

Factom, блокчейн-стартап, обработавший более 90 млн записей для таких компаний как Apollo, Iris и Hera, заключил контракт с DHS, чтобы обеспечить инфраструктуру – эффективную, неизменную и прозрачную – для таких ведомств как Таможенная служба и пограничная охрана США.

Factom планирует провести тщательное тестирование данного проекта, в целях выяснения, насколько платформа блокчейн отвечает требованиям безопасности и эффективности для обрабатываемых DHS на ежедневной основе больших объемов данных.

Factom и DHS пока не раскрывают точную информацию о дате реализации платформы. Кевин Маккален, заместитель комиссара таможенной и пограничной охраны, считает, что, в любом случае, технология блокчейна будет применяться к широкому кругу приложений и платформ, подведомственных DHS, в самом ближайшем будущем.

Источник: Cointelegraph
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Метки
безопасность, сервер, технология блокчейн, хакеры
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