| Обсуждение компаний, предоставляющих сервис бинарных опционов, форекс-тотализаторов и финансового беттинга. Обсуждение условий и качества их работы, общение с представителями компаний. Изучение инструментов финансового беттинга. Акции, бонусы. Отзывы клиентов.
|
Сегодня, 18:12
|
Сегодня, 16:42
|
#1
|
Модератор
Пол: Женский
Адрес: Санкт-Петербург
Регистрация: 18.11.2010
Сообщений: 2,837
Благодарностей: 2,075
Подписок:
11
|
Работать с длинными опционами легче, чем с коротким.
Есть мнение, что работать бинарными опционами с временем экспирации более часа легче, чем с коротким.
Т.е. спрогнозировать, где будет цена на момент экспирации проще.
Это, действительно, так?
Что можете сказать, исходя из вашего опыта.?
|
|
Войдите
, чтобы оставить комментарий.
Сегодня, 18:12
|