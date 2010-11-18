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Работать с длинными опционами легче, чем с коротким.

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Обсуждение компаний, предоставляющих сервис бинарных опционов, форекс-тотализаторов и финансового беттинга. Обсуждение условий и качества их работы, общение с представителями компаний. Изучение инструментов финансового беттинга. Акции, бонусы. Отзывы клиентов.
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Старый Сегодня, 16:42
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Работать с длинными опционами легче, чем с коротким.
Есть мнение, что работать бинарными опционами с временем экспирации более часа легче, чем с коротким.

Т.е. спрогнозировать, где будет цена на момент экспирации проще.

Это, действительно, так?

Что можете сказать, исходя из вашего опыта.?
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Метки
бинарные опционы, экспирация
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