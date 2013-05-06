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wind-energy.cc - добыча энергии с ветряков

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 16:00
#1
Любитель
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Самара
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2016
Сообщений: 150
Благодарностей: 23
КП: 0.000
wind-energy.cc - добыча энергии с ветряков
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 15.01.2017

wind-energy.cc - экономическая игра с выводом денег



Цитата:
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В WIND ENERGY

Приветствуем Вас в экологически чистой и прибыльной игре с выводом средств! Покупайте ветряки, получайте энергию и зарабатывайте реальные деньги!
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Последний раз редактировалось andre-shamano; Сегодня в 16:03.
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Старый Сегодня, 16:23
#2
Мастер
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: BELARUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 11,364
Благодарностей: 543
КП: 0.012
Re: wind-energy.cc - добыча энергии с ветряков
Цитата:
Сообщение от andre-shamano Посмотреть сообщение
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Цитата:
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Старый Сегодня, 16:31
#3
Интересующийся
 
Регистрация: 05.06.2016
Сообщений: 65
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: wind-energy.cc - добыча энергии с ветряков
Это так и должно быть?
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Старый Сегодня, 16:35
#4
Мастер
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: BELARUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 11,364
Благодарностей: 543
КП: 0.012
Re: wind-energy.cc - добыча энергии с ветряков
У меня в хроме все нормально отображает )
__________________
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NETWEB-monitor на форуме  
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