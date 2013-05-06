| Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
|
Сегодня, 16:40
|
Сегодня, 16:00
|
#1
|
Любитель
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Самара
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2016
Сообщений: 150
Благодарностей: 23
|
wind-energy.cc - добыча энергии с ветряков
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 15.01.2017
wind-energy.cc - экономическая игра с выводом денег
РЕГИСТРАЦИЯ
МАРКЕТИНГ:
Серебро получаете при вводе денежных средств - 10000 серебра = 100рублей.
Цитата:
|
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В WIND ENERGY
Приветствуем Вас в экологически чистой и прибыльной игре с выводом средств! Покупайте ветряки, получайте энергию и зарабатывайте реальные деньги!
Мы подготовили для вас простой проект со спокойным, но в меру прибыльными маркетингом. Приятным и удобным, а так же адаптивным дизайном. Мы будем очень рады длительному сотрудничеству с вами, будем радовать вас постоянными обновлениями и регулярной модернизацией проекта. Регистрируйтесь!
Энергия продается по курсу 2000 за 1 золотую монету.
Золото выводите на свои кошельки - 10000 золота - 100 рублей
БОНУСЫ:
После регистрации дается ветряк первого уровня!
Ежедневный бонус от 0 до 1000 серебра
Реферальный процент: 10%
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:
Мой предварительный вклад
Последний раз редактировалось andre-shamano; Сегодня в 16:03.
|
|
|
Сегодня, 16:23
|
#2
|
Мастер
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: BELARUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 11,364
Благодарностей: 543
|
Re: wind-energy.cc - добыча энергии с ветряков
Цитата:
|
Сообщение от andre-shamano
Мой предварительный вклад
Что значит предварительный ?
Цитата:
|
ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ! Ваш вклад или выплата!
Если вы открываете тему с рекламируемой программой, то вы просто ОБЯЗАНЫ получить выплату - не менее 1$ , либо вложить свои деньги - не менее 5$ (или эквивалент в любой другой валюте), а значит указать ее при открытии темы.
В качестве подтверждения ваших слов, чтобы Вам поверили посетители нашего форума и присмотрелись к предлагаемой Вами программе, Вы должны сделать скриншот аккаунта платежной системы с переводом средств и прикрепить его к вашей теме, если нет возможности сделать скриншот, то можно выложить сообщение платежной системы с обязательным указанием всех реквизитов (номера счетов, батч перевода, дата, время и сумма перевода).
|
|
|
Сегодня, 16:31
|
#3
|
Интересующийся
Регистрация: 05.06.2016
Сообщений: 65
Благодарностей: 0
|
Re: wind-energy.cc - добыча энергии с ветряков
Это так и должно быть?
|
|
|
Сегодня, 16:35
|
#4
|
Мастер
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: BELARUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 11,364
Благодарностей: 543
|
Re: wind-energy.cc - добыча энергии с ветряков
У меня в хроме все нормально отображает )
|
|
Войдите
, чтобы оставить комментарий.
Сегодня, 16:40
|