Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,209 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Китайский экспорт показал максимальное падение с 2009 года

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:26
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 463
Благодарностей: 222
КП: 0.284
Китайский экспорт показал максимальное падение с 2009 года
Крупнейшая в мире страна по объему торговли в пятницу обнародовала разочаровывающие данные: экспорт в 2016 году упал на 7,7 процента в годовом выражении, в то время как импорт снизился на 5,5 процента.



Китайский экспорт продолжил снижение в 2016 году из-за сокращения поставок на фоне сохраняющегося слабого глобального спроса, в то время как чиновники опасаются торговой войны с США, что омрачает прогнозы на 2017 год.

Через неделю руководство Китая увидит, выполнит ли Трамп свои обещания о признании КНР валютным манипулятором и введении высоких пошлин на импорт китайских товаров, пишет Рейтер.

Крупнейшая в мире страна по объему торговли в пятницу обнародовала разочаровывающие данные: экспорт в 2016 году упал на 7,7 процента в годовом выражении, в то время как импорт снизился на 5,5 процента.

Экспорт снизился второй год подряд, показав максимальное с 2009 года падение.

Внешней торговле в этом году будет нелегко восстановиться, особенно если инаугурация Трампа и другие значимые политические изменения ограничат рост китайского экспорта из-за расширения протекционистских мер, сообщило в пятницу таможенное управление Китая.

Экспорт в декабре снизился на 6,1 процента в годовом выражении, не дотянув до прогнозов, в то время как импорт немного превзошел ожидания, прибавив 3,1 процента благодаря сильному спросу на сырьевые товары.

Положительное сальдо торгового баланса в декабре составило $40,82 миллиарда по сравнению с $44,61 миллиарда в ноябре.

В то время как экспортные показатели в целом весь год были разочаровывающими, и поставки росли всего один месяц из 12, тенденции импорта оказались более оптимистичными, указав на рост внутреннего спроса примерно с середины года, поскольку компании импортировали больше сырья на фоне бума строительства.

источник
__________________
На правах рекламы: Думаешь, куда инвестировать?
назаревич вне форума  
Ответить
Метки
китай, торговля
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рынок грузовиков в США показал худшие результаты с 2009 года Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 0 06.05.2016 19:10
Китайский экспорт уронил фондовые индексы Америки и Европы Gannibal Barka Новости в мире финансов и инвестиций 0 09.03.2016 18:15
Экспорт из США сокращается до показателей 2011 года Oziris Новости в мире финансов и инвестиций 2 05.03.2016 18:40
В КНР максимальное падение цен за 2 года Александр Кондрацкий Новости в мире финансов и инвестиций 0 12.01.2015 04:57
Экспорт вина в Грузии вырос на 250% за два года Njord Новости в мире финансов и инвестиций 2 23.11.2014 02:29

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Серьезный заработок в интернете.
От Web-master в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар AkseL
MailSponsr.ru - www.mailsponsr.ru
От AkseL в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар pilot10
Рубль вырос к доллару и евро при открытии торгов
От pilot10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
GetYourMoney. 8.000WMZ получите 1 ноября 2008 г.! Регистрация БЕСПЛАТНО!
От Ivan13 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар pilot10
Interledger присоединится к фонду Javascript
От pilot10 в разделе «Новости платежных систем»
Аватар bizneser
Чернобыльская зона отчуждения может возродиться за счет инвестиций в солнечную энерге
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube