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Заработок от интернет магазина "Евро Смарт" - лохотрон!
Перед вами еще одна разновидность лохотрона - подделка под известные бренды. В данном случае на сайтах evrosmart.ru, eurosmarts.ru и euro-smarts.ru мошенники пытаются убедить нас в том, что перед нами "старый знакомый", а не что-то новое. И на самом деле: при первом же взгляде на сайт вспоминается компания Евросеть (корпоративный стиль, фото сотрудников, Иван Охлобыстин из рекламного ролика компании). Все это для того, чтобы отвлечь внимание и подставить "двойника" - компанию "Евро Смарт".
Но все становится на свои места после регистрации - это стандартный развод на деньги:
1. Несложная "работа" (обработка заказов)
2. Высокая оплата
3. Чтобы вывести заработанные деньги, нужно заплатить. В данном случае оплатить нужно активацию аккаунта, которая составляет 390 рублей!
Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники!
Не верьте мошенникам и не спешите отдавать им свои деньги! Лучше десять раз проверить, чем один раз потерять! Ищите отзывы в интернете, проверяйте и перепроверяйте. Распространяйте информацию о мошенниках через блоги, форумы и социальные сети. Не дайте обмануть себя и помогите не обмануться другим!