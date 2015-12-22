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Виргинские острова будут платить туристам за отдых в 2017 году

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Виргинские острова будут платить туристам за отдых в 2017 году

Виргинские острова будут платить посетителям, которые решили отдыхать там в 2017 году. Там планируют выдавать по $ 300 на расходы каждому путешественнику, который проведет, по крайней мере, три ночи на островах Сент-Томас, Сент-Джон или Санта-Крус.

Программа приурочена к празднованию 100-летнего юбилея нахождения островов в составе США. В дополнение ко всему, если вы планируете путешествие в течение марта 2017 года – фактического юбилейного месяца – вы также получите от островов бесплатный памятный сюрприз-подарок.

Все, что нужно для участия в программе – остановиться в одном из отелей, участвующих в праздновании, и получить 300 $ на исследование острова.

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