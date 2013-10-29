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Coinsecure автоматизирует торговлю с CAT Bot

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Старый Сегодня, 19:28
#1
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Coinsecure автоматизирует торговлю с CAT Bot
Coinsecure объявили о своем включении в список поддерживаемых бирж CAT Bot. Теперь трейдеры могут автоматизировать свои сделки на новой бот-платформе.


Coinsecure, индийская биржа в числе «Большой четверки» объявила о своем присоединении к бот-платформе Автоматической системе торговли (CAT). Вследствие такого сотрудничества биржа станет первой индийской Биткоин-платформой, которая стала частью CAT.

Использование роботов для автоматизации торговли Биткоином не ново. С того момента как торговля криптовалютой стала популярной, случаи использования роботов были неоднократными. Но, к сожалению, не все они были надежными. CAT Bot в числе тех, которым можно доверять. Большинство трейдеров Биткоина сегодня прибегают к использованию бот-платформы для автоматизации своих сделок.

Пользователи Coinsecure были оповещены о включении API сервиса к CAT Bot по электронной почте. Автоматический CAT Bot трейдер это офисное приложение на основе Java, которое может интегрироваться с API Биткоин бирж. Помимо Coinsecure, в списке бирж, поддерживаемых CAT Bot, числятся OKCoin, Kraken, Bitstamp, Bitfinex и Poloniex.

Чтобы использовать робота, пользователю для начала придется выбрать рынок, на котором он бы хотел торговать. После выбора следует установить первые заказы и параметры их исполнения. Как все пункты будут соблюдены, CAT Bot примет на себя руководство и исполнение сделок в соответствии с указанными параметрами. Функция STOP LOSS (стоп потери) будет полезна, когда рынок демонстрирует высокую волатильность. Это позволит трейдерам минимизировать свои потери, ликвидируя свою криптовалюту когда значение падает ниже порога.

Торговцы также могут использовать функцию «выкупить» заказ чтобы предотвратить свои потери. Это позволяет автоматически делать покупки, когда падение цены пресекает определенный порог. Таким образом, CAT Bot позволяет пользователям достичь чистой стоимости портфеля ценных бумаг даже во время высокой волатильности.

Индийские платформы криптовалют всегда добавляли новые функции и налаживали партнерские отношения с ведущими Биткон компаниями. Сотрудничество Coinsecure с CAT Bot всего лишь вершина айсберга, дальнейшее развитие увидим уже в скором времени.

Перевод специально для форума MMGP.ru

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