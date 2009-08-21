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rubi-ltd.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:21
#1
Профессионал
 
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.10.2014
Сообщений: 1,032
Благодарностей: 714
КП: 0.000
rubi-ltd.com
Здравствуйте.
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Я не админ и не владелец проекта



Дата старта: 15/01/2017

Презентационное видео проекта:


Легенда (взято с сайта):
Цитата:
Добрый день, дорогие друзья!
Я Джон Руби - основатель компании Rubi Ltd. Эта компания основана в 2012 году в Великобритании и с этого времени успешно занимается проектировкой доступного жилья в ряде европейских и азиатских стран. С момента создания мы много и плодотворно работали для достижения целей нашей компании. На нашем счету порядка 50 успешно реализованных проектов. Нашими заказчиками и партнерами являются строительные компании ведущих стран. Они высоко ценят нашу команду, а мы, в свою очередь, ценим каждого сотрудника и инвестора нашей компании. Мы не предлагаем Вам миллионных процентов в день, мы гарантируем Вам стабильный доход. Все финансовые операции мы совершаем через разные европейские банки, что дает нам право говорить о высокой надежности и защищенности ваших денег.
В настоящее время рынок on-line инвестиций очень динамично развивается и позволяет многим крупным и успешным компаниям привлечь дополнительные инвестиции в свой оборот, что безусловно положительно влияет на развитие и финансовые показатели компании. Наша компания следит за всеми тенденциями и инновациями в области рынка инвестиций. После тщательного анализа нашими сотрудниками был подготовлен финансовый отчет, по результатам которого является очевидным, что при выходе компании на рынок on-line инвестиций суммарный годовой оборот компании возрастет на 15-20%, что повлечет за собой увеличение прибыли компании.
Эти показатели оказали должное влияние, поэтому в марте 2016 года советом директоров было принято решение о разработке интернет ресурса Rubi-Ltd.com и выходе компании на рынок on-line инвестиций. Наша команда со всей ответственностью подошла к решению поставленной задачи. В течении 6 месяцев мы занимались разработкой данного сервиса, который был выделен в отдельную структуру. Регистрация сервиса как структурной единицы состоялась 29.09.2016 года и уже 14.10.2016 года сайт стал доступен нашим инвесторам.
С 2016 года мы стали участниками уникальной международной программы «Строим доступное жилье каждой молодой семье». Суть этого проекта - спроектировать и построить доступное и качественное жилье молодым семьям в странах-партнерах. Основные государства, являющиеся участницами данного проекта: Македония, Сербия, Молдова, Румыния, Австрия, Йемен, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Непал и прочие. Наша команда использует только инновационные технологии строительства (дома по технологии Genesis) и материалы, что позволяет нам реализовать себя в этой программе на 100 процентов. Мы хотим видеть Вас в нашей постоянно развивающейся и стабильной команде.
Вы, дорогие друзья, можете принять участие в этом проекте. Каждая Ваша инвестиция поучаствует в этой программе и выполнит благую цель. Доверьте нам свои инвестиции, как это сделали многие. Мы гарантируем стабильное увеличение уровня жизни каждого нашего инвестора. Давайте зарабатывать вместе. Инвестируйте в будущее – инвестируйте в Rubi Ltd. С уважением, Ваш Джон Руби.
Инвестируйте в будущее – инвестируйте в Rubi Ltd.

С уважением, Ваш Джон Руби.
Что предлагает проект инвесторам:
1. Лучшие инвестиции: депозит включен в выплаты.
2. Начисление дохода каждые 24 часа.
3. Начисление бонусов за каждую инвестицию.
4. Пассивный доход с бонусного счета. (Бонусный счет — это система для получения Вами бессрочного дополнительного дохода в размере 1% в сутки от счета Rubi Dollar. За каждую Вашу инвестицию и инвестицию реферала мы начисляем Вам 10% Rubi Dollar).
5. Уникальный самописный скрипт
6. Полностью адаптивный сайт под мобильные устройства.

Инвестиционные планы:



Партнерская программа: 10% от суммы дохода Вашего реферала на основной счет и 10% от суммы инвестиции Вашего реферала на бонусный счет.

Платежные системы: Perfect Money, ADVCash, BitCoin, Payeer

Выплаты: ручные, до 24 часов.


Мой вклад:
__________________
На правах рекламы: Думаешь, куда инвестировать?

+23224$ НА HYIP ЗА ГОД
ИНВЕСТИРУЮ ТОЛЬКО СВОИ $$$
Последний раз редактировалось HYIPach; Сегодня в 14:46.
HYIPach на форуме  
Старый Сегодня, 14:24
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.01.2017
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: https://rubi-ltd.com
Выплаты инстант? И опытный ли админ?

Отправлено с моего LG-H324 через ********
__________________
На правах рекламы: Думаешь, куда инвестировать?
WINDOF на форуме  
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