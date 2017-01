HYIPach Профессионал

rubi-ltd.com Здравствуйте.

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Дата старта: 15/01/2017

rubi-ltd.com Презентационное видео проекта:

Легенда (взято с сайта):

Цитата: Добрый день, дорогие друзья!

Я Джон Руби - основатель компании Rubi Ltd. Эта компания основана в 2012 году в Великобритании и с этого времени успешно занимается проектировкой доступного жилья в ряде европейских и азиатских стран. С момента создания мы много и плодотворно работали для достижения целей нашей компании. На нашем счету порядка 50 успешно реализованных проектов. Нашими заказчиками и партнерами являются строительные компании ведущих стран. Они высоко ценят нашу команду, а мы, в свою очередь, ценим каждого сотрудника и инвестора нашей компании. Мы не предлагаем Вам миллионных процентов в день, мы гарантируем Вам стабильный доход. Все финансовые операции мы совершаем через разные европейские банки, что дает нам право говорить о высокой надежности и защищенности ваших денег.

В настоящее время рынок on-line инвестиций очень динамично развивается и позволяет многим крупным и успешным компаниям привлечь дополнительные инвестиции в свой оборот, что безусловно положительно влияет на развитие и финансовые показатели компании. Наша компания следит за всеми тенденциями и инновациями в области рынка инвестиций. После тщательного анализа нашими сотрудниками был подготовлен финансовый отчет, по результатам которого является очевидным, что при выходе компании на рынок on-line инвестиций суммарный годовой оборот компании возрастет на 15-20%, что повлечет за собой увеличение прибыли компании.

Эти показатели оказали должное влияние, поэтому в марте 2016 года советом директоров было принято решение о разработке интернет ресурса Rubi-Ltd.com и выходе компании на рынок on-line инвестиций. Наша команда со всей ответственностью подошла к решению поставленной задачи. В течении 6 месяцев мы занимались разработкой данного сервиса, который был выделен в отдельную структуру. Регистрация сервиса как структурной единицы состоялась 29.09.2016 года и уже 14.10.2016 года сайт стал доступен нашим инвесторам.

С 2016 года мы стали участниками уникальной международной программы «Строим доступное жилье каждой молодой семье». Суть этого проекта - спроектировать и построить доступное и качественное жилье молодым семьям в странах-партнерах. Основные государства, являющиеся участницами данного проекта: Македония, Сербия, Молдова, Румыния, Австрия, Йемен, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Непал и прочие. Наша команда использует только инновационные технологии строительства (дома по технологии Genesis) и материалы, что позволяет нам реализовать себя в этой программе на 100 процентов. Мы хотим видеть Вас в нашей постоянно развивающейся и стабильной команде.

Вы, дорогие друзья, можете принять участие в этом проекте. Каждая Ваша инвестиция поучаствует в этой программе и выполнит благую цель. Доверьте нам свои инвестиции, как это сделали многие. Мы гарантируем стабильное увеличение уровня жизни каждого нашего инвестора. Давайте зарабатывать вместе. Инвестируйте в будущее – инвестируйте в Rubi Ltd. С уважением, Ваш Джон Руби.

1. Лучшие инвестиции: депозит включен в выплаты.

2. Начисление дохода каждые 24 часа.

3. Начисление бонусов за каждую инвестицию.

4. Пассивный доход с бонусного счета. (Бонусный счет — это система для получения Вами бессрочного дополнительного дохода в размере 1% в сутки от счета Rubi Dollar. За каждую Вашу инвестицию и инвестицию реферала мы начисляем Вам 10% Rubi Dollar).

5. Уникальный самописный скрипт

Партнерская программа: 10% от суммы дохода Вашего реферала на основной счет и 10% от суммы инвестиции Вашего реферала на бонусный счет.



Платежные системы: Perfect Money, ADVCash, BitCoin, Payeer



Выплаты: ручные, до 24 часов.



Мой вклад:

