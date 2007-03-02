Forex MQL сигналы: самые интересные и стабильные

Всем привет.
Кто любит полностью автоматическую торговлю, но не хочет заморачиваться с полуавтоматами, ДУ, роботами, PAMM счетами и тд - есть MQL Сигналы (для тех кто не знает).
Сервис разработан авторами терминала MT4 и работает на уровне сервера, что гарантирует точное и корректное копирование сигналов (в отличии от сторонних разработок). Все можно настроить гибко, включая остановку торговли (копирования сигнала) при просадке до установленного уровня.
Что это такое и как работает
Как подключиться https://www.mql5.com/ru/articles/618
Предлагаю делиться ссылками на самые интересные (прибыльные, устойчивые, стабильные) сигналы, что сэкономит время на самостоятельный поиск и анализ.
MT4
https://www.mql5.com/ru/signals/216747
https://www.mql5.com/ru/signals/216820
https://www.mql5.com/ru/signals/77496
https://www.mql5.com/ru/signals/250732
MT5 (хэджинг) - если хэдживая систему учета позиций на счету
https://www.mql5.com/ru/signals/209994
https://www.mql5.com/ru/signals/235403
MT5 (неттинг) - если неттинговая систему учета позиций на счету
https://www.mql5.com/ru/signals/226644
https://www.mql5.com/ru/signals/193523
Список будет периодически обновляться/изменяться/добавляться
P.S. Представленная статистика в сигналах - реальная и достоверная (подделать ее рядовому трейдеру - невозможно, сделки можно проверить на графике). Если у кого возникнут проблемы/вопросы с подлючением и настройкой - обращайтесь в личку или в VK (ссылка в подписи) - помогу, подскажу.