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Forex MQL сигналы: самые интересные и стабильные

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Торговые стратегии, сигналы и системы. Методы анализа.
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Старый Сегодня, 14:14
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 05.05.2014
Сообщений: 51
Благодарностей: 8
КП: 0.000
Forex MQL сигналы: самые интересные и стабильные
Всем привет.
Кто любит полностью автоматическую торговлю, но не хочет заморачиваться с полуавтоматами, ДУ, роботами, PAMM счетами и тд - есть MQL Сигналы (для тех кто не знает).

Сервис разработан авторами терминала MT4 и работает на уровне сервера, что гарантирует точное и корректное копирование сигналов (в отличии от сторонних разработок). Все можно настроить гибко, включая остановку торговли (копирования сигнала) при просадке до установленного уровня.

Что это такое и как работает
Как подключиться https://www.mql5.com/ru/articles/618

Предлагаю делиться ссылками на самые интересные (прибыльные, устойчивые, стабильные) сигналы, что сэкономит время на самостоятельный поиск и анализ.

MT4
https://www.mql5.com/ru/signals/216747
https://www.mql5.com/ru/signals/216820
https://www.mql5.com/ru/signals/77496
https://www.mql5.com/ru/signals/250732

MT5 (хэджинг) - если хэдживая систему учета позиций на счету
https://www.mql5.com/ru/signals/209994
https://www.mql5.com/ru/signals/235403

MT5 (неттинг) - если неттинговая систему учета позиций на счету
https://www.mql5.com/ru/signals/226644
https://www.mql5.com/ru/signals/193523


Список будет периодически обновляться/изменяться/добавляться

P.S. Представленная статистика в сигналах - реальная и достоверная (подделать ее рядовому трейдеру - невозможно, сделки можно проверить на графике). Если у кого возникнут проблемы/вопросы с подлючением и настройкой - обращайтесь в личку или в VK (ссылка в подписи) - помогу, подскажу.
__________________
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Самое интересное о форекс vk.com/invest2trade
Последний раз редактировалось Igorenergy; Сегодня в 14:19.
Igorenergy на форуме  
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forex
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