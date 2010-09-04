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Moto обновит большинство своих смартфонов до Android 7.0 в этом месяце

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Moto обновит большинство своих смартфонов до Android 7.0 в этом месяце

Motorola начала обновлять свои устройства до новой версии Android 7.0 Nougat ещё в прошлом году. В первую волну обновлений попали смартфоны Moto Z, Moto Z Force, Nexus 6, G4 и G4. Теперь компания объявила о планах выпустить свежую версию операционной системы для остальных поддерживаемых устройств. Об этом производитель заявил в официальном Twitter-аккаунте в ответ на вопросы заинтересованных пользователей. К концу января обновление выйдет для Moto X Play, Moto X Style, Moto Z Play и большинства других смартфонов, а Moto G4 Play получит "нугу" следом за ними.


Пока что неизвестно, когда будут обновлены смартфоны Moto на MediaTek, включая модели Moto M и Moto E3 Power. Владельцам остальных девайсов производителя ожидать Android 7.0 Nougat можно уже совсем скоро.

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