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Ретроспектива: факторы влияния на цену биткойна в 2016

Историю цены биткойн за 2016 год можно по праву заносить в учебники. В течение года цена выросла более чем на 80%, и несмотря на несколько резких колебаний, мы отчетливо видим бычий тренд. Цена биткойна выросла с $430 на начало 2016 года до $950 к его завершению.





Резкие колебания курса – реакция на некоторые глобальные события, включая решение жителей Великобритании о выходе из ЕС, взлом Биткойн-биржи Bitfinex, а также уполовинивание награды за майнинг, из-за которого количество новых биткойнов в каждом блоке сократилось с 25 до 12,5 BTC.



И хотя цена стабильно росла в месяцы, предшествовавшие уполовиниванию, рынки более чувствительно реагировали на Брексит и взлом Bitfinex.



В результате, по данным The Bitcoin Volatility Index, 30-дневный индекс волатильности криптовалюты по отношению к доллару (BTC/USD) в апреле и октябре был ниже 1%, но в июле поднимался вплоть до 5%.



Брексит



Голосование, всколыхнувшее Европу.



Как сообщалось на тот момент, 52% британцев проголосовало за выход страны из ЕС. Это решение шокировало социологов, и поставило экономический блок на путь неопределенности.



Статистика CoinDesk USD Bitcoin Price Index (BPI) показывает, что ближе к голосованию цена биткойна постоянно росла, набрав 47% в короткий промежуток с 1 по 18 июня. События буквально контролировали цену цифровой валюты, к 18 июня продавив ее к 28-месячному максимуму, то есть выше $780.





Однако уже 21 июня рост сменился падением на более чем 10%, после того, как проведенный исследовательским агентством Survation опрос показал, что 45% резидентов проголосовало за сохранение Великобритании в составе ЕС, против 42% тех, кто отдал свой голос за выход.



Биткойн продолжил падение 23 июня, подешевев еще на 15% до $551, после того, как некоторые источники отметили высокую вероятность сохранения Великобритании в составе Евросоюза. Вопреки многочисленным прогнозам, Брексит все же состоялся, и 24 июня Биткойн стартовал с отметки $625,49.



Несколько аналитиков, включая основателя торговой биткойн леверидж-платформы Magnr, Джо Ли, подчеркнули роль биткойна в создании безопасного актива-убежища, что объяснило бы значительную волатильность криптовалюты до и после британского референдума.



“Биткойн – это класс некоррелируемых активов и ценный инструмент хеджирования”, – поведал ресурсу CoinDesk Джо Ли. “В портфеле инвестора, где существует подпитываемая местными политиками макроэкономическая неопределенность, критически необходима диверсификация, выходящая за рамки географических границ”.



Уполовинивание



Уполовинивание, в свою очередь, прошло без особого шума.



Заложенный в Биткойн код предполагает несколько запланированных сокращений вознаграждения (майнерам), что впоследствии приведет к полному прекращению эмиссии биткойнов. Уполовиниванию 9-го июля предшествовали слухи, основанные на том, что стоимость монеты возьмет новую высоту.





В начале июля стоимость цифровой валюты колебалась, поднявшись 3-го числа до $704,42, а затем спустившись до $664,74 к концу 8-го – дня перед уполовиниванием.



Как показывает последующая статистика BPI, по прошествии этого столь долгожданного события, торги Биткойном проходили в пределах диапазона $625-$675.



Операционный директор еще одной торговой биткойн леверидж-платформы, Whaleclub, Петар Зивковски, прокомментировал, как данное событие повлияло на участников рынка:



“Безусловно, уполовинивание можно по праву считать наиболее влиятельным событием года. Цена колебалась уже за несколько месяцев до уполовинивания в предвкушении сокращения количества трейдеров и объемов эмиссии. Одного только эффекта дефицита хватило для того, чтобы подтолкнуть цену на новый уровень”.



Однако не все связывают уменьшение числа трейдеров с уполовиниванием.



Артур Хейз, сооснователь и управляющий директор торговой леверидж-платформы BitMEX, относится к этому событию слегка скептически.



“С января по июль цена выросли почти вдвое, и произошло это до уполовинивания”, – сказал он.



По статистике BPI, существенный рост цены биткойна пришелся как раз на первую половину 2016, когда за февраль и май она набрала 20%, а затем 26,5% в июне. Эти приросты и прибавили криптовалюте 56% за первое полугодие, то есть, биткойн “подрос” с примерно $430 до $672,48.



Хейз относительно спокойно прокомментировал это:



“Уже после уполовинивания цена стабилизировалась, и особо не изменялась”.



Взлом Bitfinex



Ни один отчет о метаморфозах стоимости биткойна за 2016 не будет полным, если в нем не осветить взлом Bitfinex 2 августа, в результате чего было украдено около 120 000 BTC.



После того как была обнаружена брешь в системе безопасности, биржа приостановила торги. Реакцией рынка стало обрушение цены криптовалюты на 20%, с $607,37 до $480.





В течение следующих нескольких дней, цифровая валюта восстановилась, достигнув уровня $580 уже 4 августа.



Мнения наблюдателей рынка о долгосрочном влиянии взлома Bitfinex разделились, хотя это событие достаточно серьезно сказалось на цене биткойна.



“Взлом приглушил положительный импульс в развитии биткойна”, – рассказал Хейз. “Он породил новые сомнения в жизнеспособности стартапов, в распоряжении которых находятся крупные объемы клиентских денег. Он также заставил новичков дважды задуматься о том, стоит ли переводить фиатные деньги в биткойны. И хотя цена восстановилась и даже превысила свой уровень до взлома, я уверен, что текущие торговые объемы были бы выше, если бы Bitfinex не взламывали”.



Тем не менее, есть и те, кто преуменьшает важность данного инцидента.



“Я считаю взлом Bitfinex псевдо-событием, так как оно просто отсеяло слабых, и позволило более проворным извлечь преимущества из этого чувства страха и неопределенности”, – говорит Зивковски. “Bitfinex – всего лишь ‘маленький игрок’”, – подолжил он, уверяя, что это событие вряд ли повлияло на внутренний потенциал биткойна.



Трамп-эффект



После того, как буря утихла, биткойн показал стабильный стремительный рост, поднявшись в цене с $580 в начале августа до $790 (прим. пер.: данные от 20 декабря 2016; на момент перевода данной статьи цена составляла $1000) или 36% (прим. пер.: данные от 20.12.16; на текущий момент более 50%).



За это время финансовый магнат Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США, обойдя госсекретаря Хиллари Клинтон.





В дни, предшествовавшие выборам, цена также колебалась. По данным BPI, 3 ноября она подскочила до $744.28, и позже в тот же день обвалилась до $680.



В период после выборов цена биткойнов росла вопреки падению фондовых рынков по всему миру. 9 ноября стоимость криптовалюты набрала 4%, с $709 до $739. И хотя победа Трампа на выборах многих шокировала, колебания биткойна не удивили некоторых наблюдателей.



Сразу после этого события цена биткойна упала, чтобы продолжить свой медленный, но уверенный рост к отметке $790 (прим. пер.: данные от 20 декабря 2016; на момент написания данной статьи цена составляла $1000).



Источник. Историю цены биткойн за 2016 год можно по праву заносить в учебники. В течение года цена выросла более чем на 80%, и несмотря на несколько резких колебаний, мы отчетливо видим бычий тренд. Цена биткойна выросла с $430 на начало 2016 года до $950 к его завершению.Резкие колебания курса – реакция на некоторые глобальные события, включая решение жителей Великобритании о выходе из ЕС, взлом Биткойн-биржи Bitfinex, а также уполовинивание награды за майнинг, из-за которого количество новых биткойнов в каждом блоке сократилось с 25 до 12,5 BTC.И хотя цена стабильно росла в месяцы, предшествовавшие уполовиниванию, рынки более чувствительно реагировали на Брексит и взлом Bitfinex.В результате, по данным The Bitcoin Volatility Index, 30-дневный индекс волатильности криптовалюты по отношению к доллару (BTC/USD) в апреле и октябре был ниже 1%, но в июле поднимался вплоть до 5%.Голосование, всколыхнувшее Европу.Как сообщалось на тот момент, 52% британцев проголосовало за выход страны из ЕС. Это решение шокировало социологов, и поставило экономический блок на путь неопределенности.Статистика CoinDesk USD Bitcoin Price Index (BPI) показывает, что ближе к голосованию цена биткойна постоянно росла, набрав 47% в короткий промежуток с 1 по 18 июня. События буквально контролировали цену цифровой валюты, к 18 июня продавив ее к 28-месячному максимуму, то есть выше $780.Однако уже 21 июня рост сменился падением на более чем 10%, после того, как проведенный исследовательским агентством Survation опрос показал, что 45% резидентов проголосовало за сохранение Великобритании в составе ЕС, против 42% тех, кто отдал свой голос за выход.Биткойн продолжил падение 23 июня, подешевев еще на 15% до $551, после того, как некоторые источники отметили высокую вероятность сохранения Великобритании в составе Евросоюза. Вопреки многочисленным прогнозам, Брексит все же состоялся, и 24 июня Биткойн стартовал с отметки $625,49.Несколько аналитиков, включая основателя торговой биткойн леверидж-платформы Magnr, Джо Ли, подчеркнули роль биткойна в создании безопасного актива-убежища, что объяснило бы значительную волатильность криптовалюты до и после британского референдума.“Биткойн – это класс некоррелируемых активов и ценный инструмент хеджирования”, – поведал ресурсу CoinDesk Джо Ли. “В портфеле инвестора, где существует подпитываемая местными политиками макроэкономическая неопределенность, критически необходима диверсификация, выходящая за рамки географических границ”.Уполовинивание, в свою очередь, прошло без особого шума.Заложенный в Биткойн код предполагает несколько запланированных сокращений вознаграждения (майнерам), что впоследствии приведет к полному прекращению эмиссии биткойнов. Уполовиниванию 9-го июля предшествовали слухи, основанные на том, что стоимость монеты возьмет новую высоту.В начале июля стоимость цифровой валюты колебалась, поднявшись 3-го числа до $704,42, а затем спустившись до $664,74 к концу 8-го – дня перед уполовиниванием.Как показывает последующая статистика BPI, по прошествии этого столь долгожданного события, торги Биткойном проходили в пределах диапазона $625-$675.Операционный директор еще одной торговой биткойн леверидж-платформы, Whaleclub, Петар Зивковски, прокомментировал, как данное событие повлияло на участников рынка:“Безусловно, уполовинивание можно по праву считать наиболее влиятельным событием года. Цена колебалась уже за несколько месяцев до уполовинивания в предвкушении сокращения количества трейдеров и объемов эмиссии. Одного только эффекта дефицита хватило для того, чтобы подтолкнуть цену на новый уровень”.Однако не все связывают уменьшение числа трейдеров с уполовиниванием.Артур Хейз, сооснователь и управляющий директор торговой леверидж-платформы BitMEX, относится к этому событию слегка скептически.“С января по июль цена выросли почти вдвое, и произошло это до уполовинивания”, – сказал он.По статистике BPI, существенный рост цены биткойна пришелся как раз на первую половину 2016, когда за февраль и май она набрала 20%, а затем 26,5% в июне. Эти приросты и прибавили криптовалюте 56% за первое полугодие, то есть, биткойн “подрос” с примерно $430 до $672,48.Хейз относительно спокойно прокомментировал это:“Уже после уполовинивания цена стабилизировалась, и особо не изменялась”.Ни один отчет о метаморфозах стоимости биткойна за 2016 не будет полным, если в нем не осветить взлом Bitfinex 2 августа, в результате чего было украдено около 120 000 BTC.После того как была обнаружена брешь в системе безопасности, биржа приостановила торги. Реакцией рынка стало обрушение цены криптовалюты на 20%, с $607,37 до $480.В течение следующих нескольких дней, цифровая валюта восстановилась, достигнув уровня $580 уже 4 августа.Мнения наблюдателей рынка о долгосрочном влиянии взлома Bitfinex разделились, хотя это событие достаточно серьезно сказалось на цене биткойна.“Взлом приглушил положительный импульс в развитии биткойна”, – рассказал Хейз. “Он породил новые сомнения в жизнеспособности стартапов, в распоряжении которых находятся крупные объемы клиентских денег. Он также заставил новичков дважды задуматься о том, стоит ли переводить фиатные деньги в биткойны. И хотя цена восстановилась и даже превысила свой уровень до взлома, я уверен, что текущие торговые объемы были бы выше, если бы Bitfinex не взламывали”.Тем не менее, есть и те, кто преуменьшает важность данного инцидента.“Я считаю взлом Bitfinex псевдо-событием, так как оно просто отсеяло слабых, и позволило более проворным извлечь преимущества из этого чувства страха и неопределенности”, – говорит Зивковски. “Bitfinex – всего лишь ‘маленький игрок’”, – подолжил он, уверяя, что это событие вряд ли повлияло на внутренний потенциал биткойна.После того, как буря утихла, биткойн показал стабильный стремительный рост, поднявшись в цене с $580 в начале августа до $790 (прим. пер.: данные от 20 декабря 2016; на момент перевода данной статьи цена составляла $1000) или 36% (прим. пер.: данные от 20.12.16; на текущий момент более 50%).За это время финансовый магнат Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США, обойдя госсекретаря Хиллари Клинтон.В дни, предшествовавшие выборам, цена также колебалась. По данным BPI, 3 ноября она подскочила до $744.28, и позже в тот же день обвалилась до $680.В период после выборов цена биткойнов росла вопреки падению фондовых рынков по всему миру. 9 ноября стоимость криптовалюты набрала 4%, с $709 до $739. И хотя победа Трампа на выборах многих шокировала, колебания биткойна не удивили некоторых наблюдателей.Сразу после этого события цена биткойна упала, чтобы продолжить свой медленный, но уверенный рост к отметке $790 (прим. пер.: данные от 20 декабря 2016; на момент написания данной статьи цена составляла $1000).

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