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BitMagnet Limited - bitmagnet.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:49
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 2,131
Благодарностей: 425
КП: 0.000
BitMagnet Limited - bitmagnet.biz
Я не админ!
Старт проекта 15.01.2017

Легенда(google перевод):
Цитата:
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В BITMAGNET.BIZ! BitMagnet Limited является криптовалюта инвестиционная компания, созданная в 2016 году мы в Лондоне и имеют в наших инвестиционных Наймите профессионалов из многих отраслей промышленности, начиная от передовых компьютерных технологий для проектирования. Наши инвестиционные специалисты имеют большой опыт работы во всех методах криптовалюта, и они могут ответить на любой вопрос у вас есть о добыче Bitcoin. В горнодобывающей компании Bitcoin, у нас есть только одна цель: обеспечить удобную инвестиционную платформу, которая поможет нашим инвесторам в принятии правильных инвестиционных решений. Мы тщательно разработаны и подготовлены автоматизированной платформы, а также получили необходимый опыт. Если вы выбрали нашу компанию в качестве надежного финансового партнера, вы можете быть уверены в высокой степени профессионализма наших трейдеров и финансовых экспертов
Тарифные планы:

3,60% В ДЕНЬ 0,15% ПОЧАСОВОЙ
Минимум: 0,001 BTC, Максимум: 5 BTC
4.08% В ДЕНЬ - 0,17% ПОЧАСОВОЙ
Минимум: 5,001 BTC Максимум: 50 BTC
4.56% В ДЕНЬ - 0,19% ПОЧАСОВОЙ
Минимум: 50,001 BTC, Максимум: не ограничено

Мин.депозит:0.001BTC
Мин.вывод:0.0001BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:5%
Тип выплат:инстант
Основной депозит можно вернуть через 24 часа с комиссией 5%

Официальная компания


Ознакомиться с проектом

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!

Действует предложение по рефбеку своим рефералам 100% 5% от суммы депозита
Моя реферальная ссылка: https://bitmagnet.biz/?ref=davidd
Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4640...1#post11265017.
Мой вклад:0.1BTC
__________________
HOUR BIT CLUB LTD - 7.2% в день - рефбек 5% от депозита
davidd на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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