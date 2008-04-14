CryptexPoint - cryptexpoint.com

Планы nvestment 103% - 130% после того, как 1 день, 110% - 200% после 3-х дней, 117% - 275% через 5 дней, 125% - 370% через 7 дней
Минимальный вклад $10
Рефские до Up to 10%
Вывод типа Мгновенно
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от GeniusGuard
Перевод с Google:
Цитата:
Фонд обычно принимает участие в торгах на рынках Crypto-валюты. Она собирает бассейны наличности, депозит частных субъектов. Затем, чтобы следить за его инвестиционный процесс, эти деньги, таким образом, реинвестируется в ценные бумаги аналогичным образом других инструментов программ доверительного управления сильных фирм, товарных ценным бумагам и биржам. Никаких ограничений не приходится на формирование ресурсов Общества. Это означает, что во все времена, мы готовы представить новые варианты для инвестиций, чтобы предложить наиболее привлекательные инвестиционные торгуем нашим инвесторам. Для того, чтобы начать работу с нами и сделать выгодные инвестиции вы должны прочитать правила компании и внести депозит. Начните зарабатывать деньги сегодня и сделать вашу жизнь намного лучше с Сryptexpoint.com Enterprise!
Инвестиционные планы:
Цитата:
130% через 1 день
ПЛАН использованную сумму ($) ПРИБЫЛЬ (%)
План 1 $ 10.00 - $ 999.00 103.00
План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 104,00
План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 110,00
План 4 $ 10000,00 - $ 19000,00 116,00
План 5 $ 20000,00 - $ 50000,00 130,00
200% после 3-х дней
ПЛАН использованную сумму ($) ПРИБЫЛЬ (%)
План 1 $ 10.00 - $ 999.00 110.00
План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 113,00
План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 134,00
План 4 $ 10000,00 - $ 19000,00 156,00
План 5 $ 20000,00 - $ 50000.00 200.00
275% через 5 дней
ПЛАН использованную сумму ($) ПРИБЫЛЬ (%)
План 1 $ 10.00 - $ 999.00 117.00
План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 122,00
План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 160,00
План 4 $ 10000,00 - $ 19000,00 198,00
План 5 $ 20000,00 - $ 50000,00 275,00
370% через 7 дней
ПЛАН использованную сумму ($) ПРИБЫЛЬ (%)
План 1 $ 10.00 - $ 999.00 125.00
План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 132,00
План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 190,00
План 4 $ 10000,00 - $ 19000,00 248,00
План 5 $ 20000,00 - $ 50000,00 370,00
700% через 15 дней
ПЛАН использованную сумму ($) ПРИБЫЛЬ (%)
План 1 $ 10.00 - $ 999.00 155.00
План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 170,00
План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 302,00
План 4 $ 10000,00 - $ 19000,00 434,00
План 5 $ 20000,00 - $ 50000,00 700,00
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Dates Created on 2017-01-10 - Expires on 2018-01-10 - Updated on 2017-01-12