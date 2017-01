CryptexPoint - cryptexpoint.com Я не админ!







Принимает:BTC,Payeer,PerfectMoney



Новый проект: CryptexPoint



Планы nvestment 103% - 130% после того, как 1 день, 110% - 200% после 3-х дней, 117% - 275% через 5 дней, 125% - 370% через 7 дней



Минимальный вклад $10



Рефские до Up to 10%



Вывод типа Мгновенно



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от GeniusGuard



Перевод с Google:



Цитата: Фонд обычно принимает участие в торгах на рынках Crypto-валюты. Она собирает бассейны наличности, депозит частных субъектов. Затем, чтобы следить за его инвестиционный процесс, эти деньги, таким образом, реинвестируется в ценные бумаги аналогичным образом других инструментов программ доверительного управления сильных фирм, товарных ценным бумагам и биржам. Никаких ограничений не приходится на формирование ресурсов Общества. Это означает, что во все времена, мы готовы представить новые варианты для инвестиций, чтобы предложить наиболее привлекательные инвестиционные торгуем нашим инвесторам. Для того, чтобы начать работу с нами и сделать выгодные инвестиции вы должны прочитать правила компании и внести депозит. Начните зарабатывать деньги сегодня и сделать вашу жизнь намного лучше с Сryptexpoint.com Enterprise! Инвестиционные планы:



Цитата: 130% через 1 день

ПЛАН использованную сумму ($) ПРИБЫЛЬ (%)

План 1 $ 10.00 - $ 999.00 103.00

План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 104,00

План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 110,00

План 4 $ 10000,00 - $ 19000,00 116,00

План 5 $ 20000,00 - $ 50000,00 130,00



200% после 3-х дней

ПЛАН использованную сумму ($) ПРИБЫЛЬ (%)

План 1 $ 10.00 - $ 999.00 110.00

План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 113,00

План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 134,00

План 4 $ 10000,00 - $ 19000,00 156,00

План 5 $ 20000,00 - $ 50000.00 200.00



275% через 5 дней

ПЛАН использованную сумму ($) ПРИБЫЛЬ (%)

План 1 $ 10.00 - $ 999.00 117.00

План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 122,00

План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 160,00

План 4 $ 10000,00 - $ 19000,00 198,00

План 5 $ 20000,00 - $ 50000,00 275,00



370% через 7 дней

ПЛАН использованную сумму ($) ПРИБЫЛЬ (%)

План 1 $ 10.00 - $ 999.00 125.00

План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 132,00

План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 190,00

План 4 $ 10000,00 - $ 19000,00 248,00

План 5 $ 20000,00 - $ 50000,00 370,00



700% через 15 дней

ПЛАН использованную сумму ($) ПРИБЫЛЬ (%)

План 1 $ 10.00 - $ 999.00 155.00

План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 170,00

План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 302,00

План 4 $ 10000,00 - $ 19000,00 434,00

План 5 $ 20000,00 - $ 50000,00 700,00 Whois Info:



Цитата: Dates Created on 2017-01-10 - Expires on 2018-01-10 - Updated on 2017-01-12



Name Server(s) NS1.EASY-GEO-DNS.COM (has 916 domains)

NS2.EASY-GEO-DNS.COM (has 916 domains)

NS3.EASY-GEO-DNS.COM (has 916 domains)

NS4.EASY-GEO-DNS.COM (has 916 domains)





IP Address 104.148.77.66 is hosted on a dedicated server



IP Location United States - California - Los Angeles - Genius Guard

Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Perfect Money® payment complete

Batch # 160244746

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U13895057 (Cryptexpoint)

Amount: 120.00 USD

Memo: Deposit to Сryptexpoint.com User naale :BTC,Payeer,PerfectMoney$10Up to 10%МгновенноComodo CA LimitedGeniusGuardПеревод с Google:Мой вклад:Perfect Money® payment completeBatch # 160244746Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)Paid to account: U13895057 (Cryptexpoint)Amount: 120.00 USDMemo: Deposit to Сryptexpoint.com User naale

