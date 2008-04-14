Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,109 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

CryptexPoint - cryptexpoint.com

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:02
#1
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 39,577
Благодарностей: 2,858
Записей в блоге: 1
КП: 0.003

награды Ветеран MMGP.RU 
CryptexPoint - cryptexpoint.com
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,PerfectMoney

Новый проект: CryptexPoint

Планы nvestment 103% - 130% после того, как 1 день, 110% - 200% после 3-х дней, 117% - 275% через 5 дней, 125% - 370% через 7 дней

Минимальный вклад $10

Рефские до Up to 10%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от GeniusGuard

Перевод с Google:

Цитата:
Фонд обычно принимает участие в торгах на рынках Crypto-валюты. Она собирает бассейны наличности, депозит частных субъектов. Затем, чтобы следить за его инвестиционный процесс, эти деньги, таким образом, реинвестируется в ценные бумаги аналогичным образом других инструментов программ доверительного управления сильных фирм, товарных ценным бумагам и биржам. Никаких ограничений не приходится на формирование ресурсов Общества. Это означает, что во все времена, мы готовы представить новые варианты для инвестиций, чтобы предложить наиболее привлекательные инвестиционные торгуем нашим инвесторам. Для того, чтобы начать работу с нами и сделать выгодные инвестиции вы должны прочитать правила компании и внести депозит. Начните зарабатывать деньги сегодня и сделать вашу жизнь намного лучше с Сryptexpoint.com Enterprise!
Инвестиционные планы:

Цитата:
130% через 1 день
ПЛАН использованную сумму ($) ПРИБЫЛЬ (%)
План 1 $ 10.00 - $ 999.00 103.00
План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 104,00
План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 110,00
План 4 $ 10000,00 - $ 19000,00 116,00
План 5 $ 20000,00 - $ 50000,00 130,00

200% после 3-х дней
ПЛАН использованную сумму ($) ПРИБЫЛЬ (%)
План 1 $ 10.00 - $ 999.00 110.00
План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 113,00
План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 134,00
План 4 $ 10000,00 - $ 19000,00 156,00
План 5 $ 20000,00 - $ 50000.00 200.00

275% через 5 дней
ПЛАН использованную сумму ($) ПРИБЫЛЬ (%)
План 1 $ 10.00 - $ 999.00 117.00
План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 122,00
План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 160,00
План 4 $ 10000,00 - $ 19000,00 198,00
План 5 $ 20000,00 - $ 50000,00 275,00

370% через 7 дней
ПЛАН использованную сумму ($) ПРИБЫЛЬ (%)
План 1 $ 10.00 - $ 999.00 125.00
План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 132,00
План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 190,00
План 4 $ 10000,00 - $ 19000,00 248,00
План 5 $ 20000,00 - $ 50000,00 370,00

700% через 15 дней
ПЛАН использованную сумму ($) ПРИБЫЛЬ (%)
План 1 $ 10.00 - $ 999.00 155.00
План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 170,00
План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 302,00
План 4 $ 10000,00 - $ 19000,00 434,00
План 5 $ 20000,00 - $ 50000,00 700,00
Whois Info:

Цитата:
Dates Created on 2017-01-10 - Expires on 2018-01-10 - Updated on 2017-01-12

Name Server(s) NS1.EASY-GEO-DNS.COM (has 916 domains)
NS2.EASY-GEO-DNS.COM (has 916 domains)
NS3.EASY-GEO-DNS.COM (has 916 domains)
NS4.EASY-GEO-DNS.COM (has 916 domains)


IP Address 104.148.77.66 is hosted on a dedicated server

IP Location United States - California - Los Angeles - Genius Guard

Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:

Perfect Money® payment complete
Batch # 160244746
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U13895057 (Cryptexpoint)
Amount: 120.00 USD
Memo: Deposit to Сryptexpoint.com User naale
__________________
На правах рекламы: Надоело сливать на Форексе? Инвестируй в реальные проекты!

www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Последний раз редактировалось Naale; Сегодня в 20:05.
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 20:09
#2
Топ Мастер
 
Имя: Крокодил Гена
Пол: Мужской
Адрес: Сан-Диего
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 7,356
Благодарностей: 15,895
КП: 0.147
Re: CryptexPoint - cryptexpoint.com
Интересно, что надо выпить или покурить, чтобы сделать такой сайт?
__________________
На правах рекламы: Надоело сливать на Форексе? Инвестируй в реальные проекты!

NEW!!! - Студия создания HYIP: Низкие цены, VIP-программа! EV SSL за 550$
Добавляйтесь в скайпМой блог о заработке на инвестициях➱Diverseclub.net будущий гигант
twogarin87 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
В Китае недовольны российской экономикой и рублем
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Подниму недорого ТИЦ. Гарантия, отзывы.
От zonaru в разделе «Поисковая оптимизация»
Аватар TheGOLDskull
chiltonfund - chiltonfund.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар OrlandO
Тема OrlandO - плавающая ставка возврата рефкомиссии
От OrlandO в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар МОЛ
Темпы роста просрочки граждан по кредитным картам упали в девять раз
От МОЛ в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар nlobp
ООО Леноблбанк - lenoblbank.ru
От nlobp в разделе «Каталог Брокеров»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube