Profi Profit - profiprofit.pro

Я не создатель/админ данного проекта.
Profi Profit
Проект позволяет получать большой доход по депозиту в короткие сроки с минимальным вкладом от 1 USD.
✈ Старт: 12.01.2016
Маркетинг:
1) +11% за 3 дня (37% каждые 24 часа) | Сумма вклада от 1 USD до 15 USD
2) +25% за 5 дней (25% каждые 24 часа) | Сумма вклада от 15 USD до 50 USD
3) +70% за 10 дней (17% каждые 24 часа) | Сумма вклада от 50 USD до 150 USD
4) +150% за 25 дней (10% каждые 24 часа) | Сумма вклада от 150 USD до 1000 USD
Минимальный вклад: 1 USD
Максимальный вклад: 1000 USD
Минимальная сумма для выплат: 0.10 USD
Принимает: Payeer, Perfect Money, AdvCash
Тип выплат: ручные
Реф-программа: 7-5-3%
Техническая часть:
— SSL сертификат
— защита от DDoS
Посмотреть/Инвестировать: https://profiprofit.pro/?ref=VIPMonitor
Депозит: