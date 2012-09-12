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Profi Profit - profiprofit.pro

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:16
#1
Любитель
 
Имя: Вячеслав
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.04.2015
Сообщений: 564
Благодарностей: 45
КП: 0.213
Profi Profit - profiprofit.pro
Я не создатель/админ данного проекта.



Profi Profit

Проект позволяет получать большой доход по депозиту в короткие сроки с минимальным вкладом от 1 USD.
✈ Старт: 12.01.2016
Маркетинг:
1) +11% за 3 дня (37% каждые 24 часа) | Сумма вклада от 1 USD до 15 USD
2) +25% за 5 дней (25% каждые 24 часа) | Сумма вклада от 15 USD до 50 USD
3) +70% за 10 дней (17% каждые 24 часа) | Сумма вклада от 50 USD до 150 USD
4) +150% за 25 дней (10% каждые 24 часа) | Сумма вклада от 150 USD до 1000 USD
Минимальный вклад: 1 USD
Максимальный вклад: 1000 USD
Минимальная сумма для выплат: 0.10 USD
Принимает: Payeer, Perfect Money, AdvCash
Тип выплат: ручные
Реф-программа: 7-5-3%
Техническая часть:
— SSL сертификат
— защита от DDoS
Посмотреть/Инвестировать: https://profiprofit.pro/?ref=VIPMonitor

Депозит:

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Реклама в аватаре и профиле запрещена! (с) Правила форума п.3
VIPMonitor вне форума  
Старый Сегодня, 16:48
#2
Интересующийся
 
Имя: Антон
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.12.2016
Сообщений: 27
Благодарностей: 2
КП: 0.000
Re: Profi Profit - profiprofit.pro
Дизайн совсем не цепляет, как то все дешево.
__________________
На правах рекламы: Надоело сливать на Форексе? Инвестируй в реальные проекты!

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BolshojKush на форуме  
Старый Сегодня, 17:04
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.01.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Profi Profit - profiprofit.pro
15 депозит
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BomberHarris вне форума  
Старый Сегодня, 17:27
#4
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 2,373
Благодарностей: 1,033
КП: 0.000
Re: Profi Profit - profiprofit.pro
Даже ума нормальный домен выбрать нету
ronaldo7 на форуме  
Старый Сегодня, 17:31
#5
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,582
Благодарностей: 6,133
КП: 0.211

награды Волшебный горшочек 
Re: Profi Profit - profiprofit.pro
Хорошо хоть нет на сайте звука тикания часов, а то помню был такой проект, звук часов по мозгам долбил конкретно
__________________
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moskva на форуме  
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