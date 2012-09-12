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Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики

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Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики
Темпы роста мировой экономики в 2017 году ускорятся до 2,7% на фоне ослабления факторов, сдерживавших экономическую активность в развивающихся странах-экспортерах сырья, при сохранении стабильного внутреннего спроса в развивающихся странах-импортерах сырья.

Об этом говорится в обзоре Всемирного банка “Глобальные экономические перспективы”.

В 2016 году мировая экономика выросла на 2,3%, продемонстрировав минимальные темпы подъема за посткризисный период.

Прогноз глобального экономического роста на 2017 год снижен экспертами банка на 0,1 процентного пункта (п. п.) по сравнению с июньскими оценками. Прогноз на 2018 год также ухудшен на 0,1 п. п. до 2,9%.

В 2019 году, по оценкам ВБ, темпы роста мировой экономики сохранятся на уровне 2,9%.

Прогноз на 2017 год ухудшен как для развитых государств, так и для стран с развивающейся экономикой. Так, в развитых странах экономический рост, как ожидается, составит 1,8% в текущем году (июньский прогноз – 1,9%), в странах с развивающейся экономикой – 4,2% (июньский прогноз – 4,3%). В 2018 году темпы роста составят 1,8% и 4,6% соответственно, прогнозируют в Всемирном банке.

В прошлом году, по оценкам ВБ, экономический рост в развитых странах составил 1,6%, в развивающихся – 3,4%.

“Фискальное стимулирование в ведущих странах, особенно в Соединенных Штатах, может повысить темпы экономического роста сверх прогнозируемых на страновом и глобальном уровнях, хотя этому может препятствовать усиление протекционизма в торговле”, – отмечается в обзоре.

Прогноз омрачается наличием неопределенности в отношении политики в ведущих странах, сообщили эксперты. В условиях длительной неопределенности может затянуться период медленного роста инвестиций, сдерживающий экономический рост в странах с низким, средним и высоким уровнями дохода.

“После наблюдавшегося на протяжении ряда лет разочаровывающего роста мировой экономики радует появление признаков улучшения экономических перспектив, – отметил президент Всемирного банка Джим Ен Ким. – Сейчас нужно воспользоваться этой динамикой и нарастить объемы инвестиций в инфраструктуру и человеческий капитал. Это крайне важно для ускорения устойчивого и инклюзивного экономического роста, необходимого для искоренения крайней бедности”.

Всемирный банк также сохранил прогнозы роста ВВП США на 2017 и 2018 годы на уровне 2,2% и 2,1% соответственно. В 2019 году рост, как ожидается, составит 1,9%.

Прогноз роста экономики еврозоны на текущий год был снижен на 0,1 п. п. до 1,5%, на 2018 год – также на 0,1 п. п. до 1,4%. В 2019 году ВВП еврозоны, как ожидается, увеличится на 1,4%.

В то же время ВБ улучшил оценку роста ВВП Японии на 2017 год с 0,5% до 0,9%, на 2018 год – с 0,7% до 0,8%. Прогноз на 2019 год предусматривает рост на 0,4%.

Прогнозы роста ВВП Китая на текущий и следующий годы сохранены на уровне 6,5% и 6,3%. В 2019 году, по оценкам экспертов, экономика страны увеличится на 6,3%.

По материалам Финансовый клуб
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