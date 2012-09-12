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Названа худшая в мире валюта с начала 2017 года

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Названа худшая в мире валюта с начала 2017 года
По данным исследования Bloomberg, в 2017 году турецкая лира показала худшие результаты среди всех мировых валют.

За 10 дней нового года лира опустилась к доллару на 8,6%. По итогам прошлого года турецкая валюта опустилась на 17% по отношению к доллару. Лира устанавливала антирекорды в течение шести торговых сессий.

Также в Турции растет инфляция. В декабре 2016-го годовой показатель инфляции составил 8,53%. Кроме того, Турция по-прежнему имеет дефицит платежного баланса, который по итогам года оценивается на уровне 5% от ВВП. Падение ВВП наблюдается в Турции впервые за 7 лет.
http://news.finance.ua/ru/news/-/392...hala-2017-goda
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