Mobile Business Corp - mobileinvest.net Я - не админ, админа не знаю.







Новый проект - Mobile Business Corp



Запуск - 14.01.2017



Легенда проекта (гугл перевод, взято с сайта):

Цитата: Делая инвестиции с Сингапурской компании Mobile Business Corp., вы вкладываете деньги в инновации. Вы делаете деньги, используя наиболее популярные коммерческие программные продукты современности.



Мы покупаем права на распространение перспективных мобильных приложений и мы выполняем высококачественную перепродажи этих программных продуктов по всему миру. Выгоды и преимущества очевидны: все стабильно и безопасно иметь заработок.



Использование лучшего международного опыта в области оценки перспектив инвестиционных сделок, выполняемых компанией, постоянное повышение квалификации персонала, расширение сети реселлеров, выгодные инвестиционные предложения, а также мощный научный потенциал мобильных бизнес-корпорации являются создание бескомпромиссно выгодные условия взаимовыгодного сотрудничества с нашей компанией. Инвестиционные планы:

Цитата: 102% после 1 дня

Минимальная $ 10.00 Макс $ 500



108% через 3 дня

Минимальная $ 10.00 Макс $ 500



115% через 5 дней

Минимальная $ 10.00 Макс $ 500



135% через 10 дней

Минимальная $ 10.00 Макс $ 500



180% через 20 дней

Минимальная $ 10.00 Макс $ 500 Техническая часть:

Цитата: Домен на 1 год (зарегистрирован 27 октября 2016 года;

на 1 год (зарегистрирован 27 октября 2016 года; Выделенный сервер - IP 198.144.120.99;

- IP 198.144.120.99; Ddos защита: KODDOS;

KODDOS; Скрипт: рукописный;

рукописный; Регистратор домена ENOM, INC

ENOM, INC SSL сертификат от COMODO; Другие детали:

Цитата: Платежки: Perfect Money, AdvCash, Payeer, Bitcoin;

Perfect Money, AdvCash, Payeer, Bitcoin; Тип выплат: ручные (регламент 24 часа);

ручные (регламент 24 часа); Партнерка: 4% от вклада партнера;

4% от вклада партнера; Минималка на вывод: $0.1; Ознакомиться с проектом >>>>



Мой вклад:

Цитата: The amount of 44.44 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U8888851->U13928054. Memo: Shopping Cart Payment. Investment to mobilinvest.net from timur2014.. Date: 07:41 14.01.17. Batch: 160199702. Это мой дебют в роли ТСа, поэтому если что то не так оформил тему прошу понять и простить.

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!



