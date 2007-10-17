Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,061 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Mobile Business Corp - mobileinvest.net

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:20
#1
Мастер
 
Имя: Timur
Пол: Мужской
Адрес: Seoul
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 1,735
Благодарностей: 416
КП: 0.240
Mobile Business Corp - mobileinvest.net
Я - не админ, админа не знаю.



Новый проект - Mobile Business Corp

Запуск - 14.01.2017

Легенда проекта (гугл перевод, взято с сайта):
Цитата:
Делая инвестиции с Сингапурской компании Mobile Business Corp., вы вкладываете деньги в инновации. Вы делаете деньги, используя наиболее популярные коммерческие программные продукты современности.

Мы покупаем права на распространение перспективных мобильных приложений и мы выполняем высококачественную перепродажи этих программных продуктов по всему миру. Выгоды и преимущества очевидны: все стабильно и безопасно иметь заработок.

Использование лучшего международного опыта в области оценки перспектив инвестиционных сделок, выполняемых компанией, постоянное повышение квалификации персонала, расширение сети реселлеров, выгодные инвестиционные предложения, а также мощный научный потенциал мобильных бизнес-корпорации являются создание бескомпромиссно выгодные условия взаимовыгодного сотрудничества с нашей компанией.
Инвестиционные планы:
Цитата:
102% после 1 дня
Минимальная $ 10.00 Макс $ 500

108% через 3 дня
Минимальная $ 10.00 Макс $ 500

115% через 5 дней
Минимальная $ 10.00 Макс $ 500

135% через 10 дней
Минимальная $ 10.00 Макс $ 500

180% через 20 дней
Минимальная $ 10.00 Макс $ 500
Техническая часть:
Цитата:
  • Домен на 1 год (зарегистрирован 27 октября 2016 года;
  • Выделенный сервер - IP 198.144.120.99;
  • Ddos защита: KODDOS;
  • Скрипт: рукописный;
  • Регистратор домена ENOM, INC
  • SSL сертификат от COMODO;
Другие детали:
Цитата:
  • Платежки: Perfect Money, AdvCash, Payeer, Bitcoin;
  • Тип выплат: ручные (регламент 24 часа);
  • Партнерка: 4% от вклада партнера;
  • Минималка на вывод: $0.1;
Ознакомиться с проектом >>>>

Мой вклад:
Цитата:
The amount of 44.44 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U8888851->U13928054. Memo: Shopping Cart Payment. Investment to mobilinvest.net from timur2014.. Date: 07:41 14.01.17. Batch: 160199702.
Это мой дебют в роли ТСа, поэтому если что то не так оформил тему прошу понять и простить.
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!

По вопросам рефбека смотрим ВНИЗ в подпись


__________________
На правах рекламы: Надоело сливать на Форексе? Инвестируй в реальные проекты!

РЕФБЕК- Mobileinvest.net. Я в ВКонтакте
Инвестируем только с азартом, иначе будет потеря. Лови адреналин!
Последний раз редактировалось Timur2014; Сегодня в 12:25.
Timur2014 на форуме  
Ответить
Метки
hyip, новый проект, хайп
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Business Mobile - возвращаем до 100% реферальных Crowds Реферальные и страховые предложения 1 22.10.2016 15:29
Business Mobile - лучшее мобильное android приложение для hyip инвесторов MoscowMany Другая работа/сервис 72 15.10.2016 03:22
Американская ExxonMobil Corp. хочет купить InterOil Corp за $2,2 млрд, valery5599 Новости в мире финансов и инвестиций 0 18.07.2016 13:19
Relax Business Corp. - www.relaxbusiness.biz OmRam Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 812 17.10.2007 17:06

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Zenit
Турнир №35. Правила, обсуждения, турнирная таблица
От Zenit в разделе «Архив: Конкурсы по ставкам на спорт»
Аватар TTLuck2017
Эксперт назвал основные инфляционные факторы продуктового рынка
От TTLuck2017 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар lannna
Два пермских проекта вышли в финал Федерального стартап-акселератора GenerationS при
От lannna в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Breezy
zolotoiskatel.com - zolotoiskatel
От Breezy в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар InfernusZp
[autosurf] F-Surf - f-surf.ru
От InfernusZp в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Aliaksandre
Стартап CloudFlare привлек 110 млн долларов
От Aliaksandre в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube