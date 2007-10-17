|
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
|
Сегодня, 13:06
|
Сегодня, 12:20
|
#1
|
Мастер
Имя: Timur
Пол: Мужской
Адрес: Seoul
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 1,735
Благодарностей: 416
|
Mobile Business Corp - mobileinvest.net
Я - не админ, админа не знаю.
Новый проект - Mobile Business Corp
Запуск - 14.01.2017
Легенда проекта (гугл перевод, взято с сайта):
Инвестиционные планы:
Цитата:
|
Делая инвестиции с Сингапурской компании Mobile Business Corp., вы вкладываете деньги в инновации. Вы делаете деньги, используя наиболее популярные коммерческие программные продукты современности.
Мы покупаем права на распространение перспективных мобильных приложений и мы выполняем высококачественную перепродажи этих программных продуктов по всему миру. Выгоды и преимущества очевидны: все стабильно и безопасно иметь заработок.
Использование лучшего международного опыта в области оценки перспектив инвестиционных сделок, выполняемых компанией, постоянное повышение квалификации персонала, расширение сети реселлеров, выгодные инвестиционные предложения, а также мощный научный потенциал мобильных бизнес-корпорации являются создание бескомпромиссно выгодные условия взаимовыгодного сотрудничества с нашей компанией.
Техническая часть:
Цитата:
|
102% после 1 дня
Минимальная $ 10.00 Макс $ 500
108% через 3 дня
Минимальная $ 10.00 Макс $ 500
115% через 5 дней
Минимальная $ 10.00 Макс $ 500
135% через 10 дней
Минимальная $ 10.00 Макс $ 500
180% через 20 дней
Минимальная $ 10.00 Макс $ 500
Другие детали:
Цитата:
|
- Домен на 1 год (зарегистрирован 27 октября 2016 года;
- Выделенный сервер - IP 198.144.120.99;
- Ddos защита: KODDOS;
- Скрипт: рукописный;
- Регистратор домена ENOM, INC
- SSL сертификат от COMODO;
Ознакомиться с проектом >>>>
Мой вклад:
Цитата:
|
- Платежки: Perfect Money, AdvCash, Payeer, Bitcoin;
- Тип выплат: ручные (регламент 24 часа);
- Партнерка: 4% от вклада партнера;
- Минималка на вывод: $0.1;
Это мой дебют в роли ТСа, поэтому если что то не так оформил тему прошу понять и простить
Цитата:
|
The amount of 44.44 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U8888851->U13928054. Memo: Shopping Cart Payment. Investment to mobilinvest.net from timur2014.. Date: 07:41 14.01.17. Batch: 160199702.
.
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!
По вопросам рефбека смотрим ВНИЗ в подпись
Последний раз редактировалось Timur2014; Сегодня в 12:25.
|
|
Войдите
, чтобы оставить комментарий.
Сегодня, 13:06
|