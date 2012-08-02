Инсайд: Lyft ударит по рентабельности и прибыли Uber

В течение многих лет два сервиса для поиска и заказа такси Lyft и Uber боролись за популярность во всем мире. Но после «отлива» венчурного капитала из Uber меньшая компания наконец-то вырвалась вперед!
CNBC сообщила, что Lyft вышла на путь к получению прибыли намного раньше, чем главный и, что не мало важно — намного крупнее по размерам конкурент Uber, который тратил мультимиллионы на создание собственной сети водителей и пользователей. Эксперты, знакомые с финансовой отчетностью компаний полагают, что до триумфа Lyft-а осталось недолго.
В 2016 году Lyft потратил примерно $600 миллионов на операции расширения, а годовой доход компании составил $700 миллионов
Президент и соучредитель Lyft Джон Зиммер сказал CNBC: «Мы утроили наш бизнес и в 2016 году росли быстрее, чем в 2015, мы росли быстрее наших конкурентов и не собираемся останавливаться». Он продолжал: «В 2017 году мы будем вжимать педаль в пол и фокусироваться на заботе о пассажирах и водителях, что приведет к предпочтению Lyft».
Тем временем, Uber пытается проникнуть на рынок Индии — потенциально жизненно-важная доля для компании, учитывая недавние потери в $2 миллиарда во время борьбы с китайской компанией DiDi. Для того, чтобы увеличить свою клиентскую базу, Uber начал предлагать клиентам бесплатные кредиты и услуги по пониженной стоимости.
Перевод специально для mmgp.ru