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Инсайд: Lyft ударит по рентабельности и прибыли Uber

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Старый Сегодня, 23:00
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Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
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Инсайд: Lyft ударит по рентабельности и прибыли Uber


В течение многих лет два сервиса для поиска и заказа такси Lyft и Uber боролись за популярность во всем мире. Но после «отлива» венчурного капитала из Uber меньшая компания наконец-то вырвалась вперед!

CNBC сообщила, что Lyft вышла на путь к получению прибыли намного раньше, чем главный и, что не мало важно — намного крупнее по размерам конкурент Uber, который тратил мультимиллионы на создание собственной сети водителей и пользователей. Эксперты, знакомые с финансовой отчетностью компаний полагают, что до триумфа Lyft-а осталось недолго.

В 2016 году Lyft потратил примерно $600 миллионов на операции расширения, а годовой доход компании составил $700 миллионов

Президент и соучредитель Lyft Джон Зиммер сказал CNBC: «Мы утроили наш бизнес и в 2016 году росли быстрее, чем в 2015, мы росли быстрее наших конкурентов и не собираемся останавливаться». Он продолжал: «В 2017 году мы будем вжимать педаль в пол и фокусироваться на заботе о пассажирах и водителях, что приведет к предпочтению Lyft».

Тем временем, Uber пытается проникнуть на рынок Индии — потенциально жизненно-важная доля для компании, учитывая недавние потери в $2 миллиарда во время борьбы с китайской компанией DiDi. Для того, чтобы увеличить свою клиентскую базу, Uber начал предлагать клиентам бесплатные кредиты и услуги по пониженной стоимости.

Перевод специально для mmgp.ru
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