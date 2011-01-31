Анна Чернобай Скайп: cher777889



Имя: Анна Пол: Женский Адрес: Анапа Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 31.08.2012 Сообщений: 1,152 Благодарностей: 486 КП: 0.405

ЕС планирует ввести идентификацию всех пользователей криптовалют

Европейский Союз планирует создать базу данных, в которой каждый криптовалютный кошелек будет привязан к личности своего владельца. После недавнего бума террористических атак, ЕС серьезно озаботился вопросами безопасности. Многие представители Евросоюза уверены, что значительная часть финансирования террористов происходит анонимно при помощи биткоинов, хотя недавние исследования показали совершенно обратную картину.



Текущая ситуация с анонимностью позволяет осуществлять платежи через криптовалютные кошельки без раскрытия личности. Однако если ЕС осуществит свои планы — это будет невозможно для законопослушных пользователей, но никак не повлияет на террористов. Власти Евросоюза смогут привязать ID каждого пользователя к каждой транзакции, совершенной "зарегистрированными кошельками" внутри зоны ЕС. Это касается как входящих, так и исходящих платежей.



Поможет ли идентификация борьбе с терроризмом в Европе?



Европейское правительство расценивает биткоины как средство, имеющее средний уровень угрозы использования террористами для создания хаоса в Европе. Ричард Кол (Richard Kohl), член совета директоров Bitcoin Wednesday, высказал свои мысли по поводу того, поможет ли привязка ID к кошелькам снизить террористическую активность на территории ЕС:

Цитата: «Вероятно, этот шаг не возымеет желаемого действия. Создается ощущение, что террористическая угроза используется как оправдание для захвата криптовалютной сферы. Необходимо более тщательное исследование, которое докажет, что террористы пользуются криптовалютой больше, чем другими платежными средствами. На текущий момент отсутствие подобных доказательств наводит на мысль, что традиционные финансовые инструменты в большем почете у преступников и террористов. Возможно, более эффективным решением было бы сосредоточение усилий на охране традиционных финансовых инструментов от незаконного использования».

Цитата: «Привязка ID пользователей к кошельку – хороший ход, который позволит быстро отслеживать движение криптовалют. Очевидно, что тех, кто в первую очередь ищет анонимности, подобное действие вряд ли порадует. Однако в тоже время, это позволит избежать злоупотребления криптовалютами».



Недостатки подобного решения



Похоже, что авторы этой идеи очень слабо представляют себе, как функционируют криптовалюты. Даже если им удастся посчитать и отделить транзакции зарегистрированных пользователей, например, это никак не поможет идентифицировать тех, кто не пожелает зарегистрироваться добровольно. И полностью фантастической выглядит попытка отслеживать пользователей анонимных криптовалют и тех, кто использует шфрование своего сетевого трафика. От людей, занимающихся любой незаконной деятельностью, трудно ожидать полной безалаберности в вопросах личной безопасности. И это понимают большинство тех, кто работает с криптовалютами профессионально.



Например, Питер Трчек (Peter Trček), президент и сооснователь словацкой компании Bitnik, выразил свое мнение по поводу главных недостатков привязки кошелька к ID пользователя:

Цитата: «Эффективная привязка ID обычных пользователей к кошелькам – нереализуемое действие, которое практически невозможно осуществить. Среднестатистический пользователь имеет средства в нескольких криптовалютах и использует несколько разных кошельков.

При этом для бизнеса в подобном шаге недостатков практически нет, можно даже найти в этом пользу. Возможно, скоро адреса криптокошельков будут указываться рядом с банковским счетом при регистрации бизнеса. Конечно власти могут заставить популярные веб-кошельки и приложения соответствовать требованиям политики ЗСК (Знай своего клиента – Know Your Customer). Однако они не в их силах запретить пользователям создавать кошельки другими способами. Рано или поздно ЕС будет иметь достаточно информации о криптовалютах, чтобы понять, что их планы абсолютно нереалистичны».

Источник Европейский Союз планирует создать базу данных, в которой каждый криптовалютный кошелек будет привязан к личности своего владельца. После недавнего бума террористических атак, ЕС серьезно озаботился вопросами безопасности. Многие представители Евросоюза уверены, что значительная часть финансирования террористов происходит анонимно при помощи биткоинов, хотя недавние исследования показали совершенно обратную картину.Текущая ситуация с анонимностью позволяет осуществлять платежи через криптовалютные кошельки без раскрытия личности. Однако если ЕС осуществит свои планы — это будет невозможно для законопослушных пользователей, но никак не повлияет на террористов. Власти Евросоюза смогут привязать ID каждого пользователя к каждой транзакции, совершенной "зарегистрированными кошельками" внутри зоны ЕС. Это касается как входящих, так и исходящих платежей.Европейское правительство расценивает биткоины как средство, имеющее средний уровень угрозы использования террористами для создания хаоса в Европе. Ричард Кол (Richard Kohl), член совета директоров Bitcoin Wednesday, высказал свои мысли по поводу того, поможет ли привязка ID к кошелькам снизить террористическую активность на территории ЕС:Крайне интересное мнение по поводу реакции пользователей криптовалют на решение ЕС высказал Кумар Гурав (Kumar Gaurav), основатель блокчейновой P2P платформы Cashaa:Возможно, сопоставление адресов в сети Биткоина с личностями граждан Евросоюза поможет легализации криптовалют в ЕС, а также позволит ввести более или менее адекватное налогообложение операций в блокчейне. Но с точки зрения заявленной цели борьбы с терроризмом эти меры только на некоторое время успокоят регуляторов, создавая видимость решения проблемы, но против реальных злоупотреблений окажутся неэффективны. В перспективе это вынуждены будут признать даже европейские чиновники.Похоже, что авторы этой идеи очень слабо представляют себе, как функционируют криптовалюты. Даже если им удастся посчитать и отделить транзакции зарегистрированных пользователей, например, это никак не поможет идентифицировать тех, кто не пожелает зарегистрироваться добровольно. И полностью фантастической выглядит попытка отслеживать пользователей анонимных криптовалют и тех, кто использует шфрование своего сетевого трафика. От людей, занимающихся любой незаконной деятельностью, трудно ожидать полной безалаберности в вопросах личной безопасности. И это понимают большинство тех, кто работает с криптовалютами профессионально.Например, Питер Трчек (Peter Trček), президент и сооснователь словацкой компании Bitnik, выразил свое мнение по поводу главных недостатков привязки кошелька к ID пользователя:

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