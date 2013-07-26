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pioglobal.ua-PIO GLOBAL

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность до 15% в месяц по минимальному плану.
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#1
TRAPPER-INVEST.COM
Премиум
 
Аватар Trapper77
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 26.07.2013
Сообщений: 3,067
Благодарностей: 5,553
КП: 0.037
pioglobal.ua-PIO GLOBAL
Я не админ проекта - тема создана исключительно для ознакомления!!!
Старт проекта 28.12.2016

PIO GLOBAL - результат прогрессивной эволюции самых эффективных инвестиционных решений и практик. Команда PIO GLOBAL умеет работать с любым объемом капиталов, но полностью сконцентрирована на частных инвесторах, понимая что не ограниченное количество инвесторов, открывает неограниченные возможности для всех участников инвестиционного процесса.

На данный момент момент сайт находится на тестировании и все операции по регистрации, вводу и выводу денег осуществляются через Инвестиционного Telegram робота - PIO GLOBAL.

В будущем основным станет сайт с британским доменом, а не украинским. В структуру компаний входит - ООО зарегистированное в Украине, и две фирмы зарегистированнык в Великобритании и ОАЭ. Названия и структура будут выложены позже. Сама тема проекта тоже будет еще дополняться по мере развития компании.

Представительский офис - г. Киев. ул. Шота Руставелли 16.

Маркетинг проекта для инвесторов:

Все пакеты сроком на 12 месяцев, тело вклада включено в ежемесячную выплату.

1. $50-499 - 15% в месяц - 180% в год
У этого пакета есть возможность досрочного погашения по формуле: тело вклада за вычетом всех полученных по вкладу процентов.

2. $500-5000 - 17% в месяц - 204% в год
У этого пакета есть возможность досрочного погашения по формуле: тело вклада за вычетом всех полученных по вкладу процентов.

3. 10000-15000 - 20% в месяц - 240% в год

4. 25000 - 25% в месяц - 300% в год

Валюта вклада:Долары США
Платежные системы:
Perfectmoney,Advcach, Bitcoin, до конца февраля будут подключены банковские переводы. При вводе и выводе удерживается комиссия в размере 2%. Минимальная сумма на пополненние и вывод 1 $

Регламент выплат:
24 часа.


Партнерская программа:

Партнер получает реферальные начисления со всей глубины своей структуры согласно своему статусу, за вычетом реферальных начислений нижестоящих партнеров.

1. Все новые партнеры имеют статус Junior с трехуровневой реферальной структурой:
1 линия - 3%
2 линия - 2%
3 линия - 1%

Со статуса Junior Assistant и далее Партнер получает реферальные начисления со всей глубины своей структуры согласно своему статусу, за вычетом реферальных начислений нижестоящих партнеров.

2. Junior Assistant - 7%
3. Assistant - 8%
4. Analyst - 10%
5. Chief Analyst - 12%
6. Associated Partner - 14%
7. Partner - 16%
8. Lead Partner - 18%
9. Managing Partner - 20%

Бонусы за товарооборот:

Разовая выплата партнеру при достижении определенного статуса.

1. Analyst - $500
2. Chief Analyst - $5000
3. Associated Partner - $20000
4. Partner - $60000
5. Lead Partner - $100000
6. Managing Partner - $300000

9 уровней квалификации в компании:

Все новые партнеры имеют статус Junior.

Для закрытия статуса Junior Assistant необходимо привлечь партнеров на сумму $5000 или более на любом уровне глубины.

Для закрытия статуса Assistant необходимо иметь статус Junior Assistant и воспитать у себя в структуре на любом уровне глубины, но в трех разных «ногах» трех партнеров со статусом Junior Assistant.

Для закрытия статуса Analyst необходимо воспитать у себя в структуре на любом уровне глубины, но в трех разных «ногах» троих партнеров со статусом Assistant.

Для закрытия статуса Chief Analyst необходимо воспитать у себя в структуре на любом уровне глубины, но в трех разных «ногах» троих партнеров со статусом Analyst.

Для закрытия статуса Associated Partner необходимо воспитать у себя в структуре на любом уровне глубины, но в трех разных «ногах» партнеров со статусом Chief Analyst.

Для закрытия статуса Partner необходимо воспитать у себя в структуре на любом уровне глубины, но в трех разных «ногах» партнеров со статусом Associated Partner.

Для закрытия статуса Lead Partner необходимо воспитать у себя в структуре на любом уровне глубины, но в трех разных «ногах» партнеров со статусом Partner.

Для закрытия статуса Managing Partner необходимо воспитать у себя в структуре на любом уровне глубины, но в трех разных «ногах» партнеров со статусом Lead Partner.


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