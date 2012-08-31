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Bitcoin — рекордные котировки, волатильность и неопределенное будущее

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Старый Сегодня, 15:11
#1
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Аватар Анна Чернобай
 
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Bitcoin — рекордные котировки, волатильность и неопределенное будущее
Виртуальная криптовалюта биткоин (Bitcoin) до сих пор подвержена волатильности, и последние новости указывают на то, что это свойство биткоина сохранится, усиливая фактор неопределенности при прогнозировании его будущего. Заявления Народного банка Китая и налоговые инициативы в США указывают на то, что доллар США и фондовый рынок по-прежнему остаются основными направлениями долгосрочных инвестиций.

Криптовалюта биткоин привлекает внимание быстрым историческим ростом, который вызывает интерес у инвесторов. В январе 2013 г. биткоин стоил менее $100, а уже 30 ноября того же года достиг исторического максимума в $1165,89. Понятно, что это вызвало ажиотаж по поводу цифровой валюты, которая использует новые принципы для обеспечения транзакций. Но начавшиеся колебания курса биткоина вызвали вопросы относительно будущего криптовалюты.

На фоне этих новостей курс биткоина в январе 2017 г. пережил ряд взлетов и падений. Несмотря на недавний скачок курса, многие инвесторы не решаются покупать криптовалюту, так как с момента своего создания в 2008 г. она характеризуется высокой волатильностью. Кроме того, долгосрочные перспективы биткоина трудно прогнозируемые.

Биткоин может достичь стоимости в $100 тыс. при идеальном сценарии, когда криптовалюта станет аналогом золота на финансовом рынке. Однако с равной вероятностью биткоин может обесцениться из-за технических проблем или давления регуляторов. Именно поэтому более предсказуемые инвестиции в ценные бумаги и доллар США для большинства инвесторов остаются предпочтительными. Например, акция интернет-ретейлера Amazon.com (AMZN, NASDAQ) сейчас стоит примерно столько же, как и биткоин, но при этом с высокой степенью вероятности продолжит рост в долгосрочной перспективе.

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Анна Чернобай на форуме  
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