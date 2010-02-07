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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Сегодня, 11:19
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Сегодня, 11:15
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#1
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HyipClub.Club
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.01.2015
Сообщений: 2,913
Благодарностей: 3,156
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Inv Capital - inv-capital.biz
Я не админ и админа не знаю!
Легенда
Перевод с Google: (RU)
Старт
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Наша программа предназначена для людей, желающих достичь их финансовой свободы, но неспособны сделать так, потому что они не финансовые эксперты.
инв-капитал.biz является долгосрочная высокая выработка Частная программа кредита, подкрепленные Forex торговый рынок и инвестирования в различные фонды и мероприятий. Прибыль от этих инвестиций используется для улучшения нашей программы и повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе.
12.01.2017
Планы
-Принимают: Perfectmoney (верифиц.)
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2.1% Daily for 12 Days (principal return)
-ДДОС Защита - KODDOS
-SSL -
-Выделенный сервер
-Домен - на 1 год
-Реф программа - 1%
-Скрипт - GoldCoders
-Выплаты - Ручные
Whois
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Registration Date:2017-01-10
Expiration Date:2018-01-09
Updated Date:2017-01-12
Name Servers:ns13.koddos.com
ns14.koddos.com
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Check GoldCoders' HYIP Manager License
inv-capital.biz - Licensed
Мой депозит!
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01.13.17 07:17; Sent Payment: -50.00 USD to account U12281104 from U*. Batch: 160093076. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to inv-capital.biz User ROLEX.
Удачи Всем!
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Сегодня, 11:19
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