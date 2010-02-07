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Inv Capital - inv-capital.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Открылся магазин MMGP
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Старый Сегодня, 11:15
#1
HyipClub.Club
Премиум
 
Аватар $ROLEX$
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.01.2015
Сообщений: 2,913
Благодарностей: 3,156
КП: 0.525
Inv Capital - inv-capital.biz
Я не админ и админа не знаю!
Новый проект: Inv Capital

Легенда

Перевод с Google: (RU)

Цитата:
Наша программа предназначена для людей, желающих достичь их финансовой свободы, но неспособны сделать так, потому что они не финансовые эксперты.
инв-капитал.biz является долгосрочная высокая выработка Частная программа кредита, подкрепленные Forex торговый рынок и инвестирования в различные фонды и мероприятий. Прибыль от этих инвестиций используется для улучшения нашей программы и повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе.
Старт 12.01.2017
Планы

Цитата:
2.1% Daily for 12 Days (principal return)
-Принимают: Perfectmoney (верифиц.)
-ДДОС Защита - KODDOS
-SSL -
-Выделенный сервер
-Домен - на 1 год
-Реф программа - 1%
-Скрипт - GoldCoders
-Выплаты - Ручные

Whois

Цитата:
Registration Date:2017-01-10
Expiration Date:2018-01-09
Updated Date:2017-01-12
Name Servers:ns13.koddos.com
ns14.koddos.com
Цитата:
Check GoldCoders' HYIP Manager License
inv-capital.biz - Licensed

Мой депозит!

Цитата:
01.13.17 07:17; Sent Payment: -50.00 USD to account U12281104 from U*. Batch: 160093076. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to inv-capital.biz User ROLEX.
Удачи Всем!
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$ROLEX$ на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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