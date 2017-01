Cairnpro - cairnpro.com Я не админ!







Принимает:BTC,Payeer,PerfectMoney



Новый проект: CairnPro



Планы nvestment 1,8% - 5% в день в течение 10 - 45 дней (Principal Назад)



Минимальный вклад $10



Рефские до 3 уровня: 5% -2% - 1%



Вывод типа Мгновенно



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от GeniusGuard





Перевод с Google:



Цитата: О CairnPro



Цифровые валюты готовы радикально трансформировать нашу финансовую систему, но это не случится за одну ночь. В Cairnpro инвестиций, мы считаем, что инвесторы заслуживают установлено, доверенный и подотчетны партнера, который может помочь им ориентироваться в серые области цифровой валюты инвестирования.



Cairnpro не фонд. Мы являемся стратегическим инвестором, и мы строим и поддерживая самый большой инвестиционный портфель ранней стадии в цифровой валюте и blockchain экосистемы. Мы стремимся поддерживать лучшие команды в наших целевых рынках путем предоставления капитала через COMPANYS жизненного цикла, подключив их к нашей сети, и используя наши коллективные знания и идеи, чтобы помочь компаниям расти и масштабы. Инвестиционные планы:



Цитата: 118%

Ежедневно 1,8% в течение 10 дней

10-200 $



136%

Ежедневно 2,4% в течение 15 дней

201- 800 $



169%

Ежедневно 3,0% в течение 23 дней

801 - 1500 $



208%

Ежедневно 3,6% в течение 30 дней

1501-5000 $



252%

Ежедневно 4,0% в течение 38 дней

5001-10000 $



325%

Ежедневно 5,0% в течение 45 дней

10001-50000 $ Whois Info:





Цитата: Dates Created on 2016-08-31 - Expires on 2017-08-31 - Updated on 2016-12-26



Name Server(s) NS1.EASY-GEO-DNS.COM (has 916 domains)

NS2.EASY-GEO-DNS.COM (has 916 domains)

NS3.EASY-GEO-DNS.COM (has 916 domains)

NS4.EASY-GEO-DNS.COM (has 916 domains)





IP Address 104.148.77.99 is hosted on a dedicated server



IP Location United States - California - Los Angeles - Genius Guard

Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: Amount - 310.5 mBTC

Payment Amount - 310 mBTC

miner fee - 0.5 mBTC

pay wallet - 310.5 mBTC

payment To 1EnqFeTWp42AWgtFhSLQHQAjhg95au4Z6x

Order ID 2017011311193504500100001

Remarks naale re-invest :BTC,Payeer,PerfectMoney$103 уровня: 5% -2% - 1%МгновенноComodo CA LimitedGeniusGuardПеревод с Google:Мой вклад:

Вложи деньги с пользой - СтартапУМ! На правах рекламы

www.invest -tracing. com

Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно __________________