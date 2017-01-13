Cairnpro - cairnpro.com

Планы nvestment 1,8% - 5% в день в течение 10 - 45 дней (Principal Назад)
Минимальный вклад $10
Рефские до 3 уровня: 5% -2% - 1%
Вывод типа Мгновенно
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от GeniusGuard
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Цитата:
О CairnPro
Цифровые валюты готовы радикально трансформировать нашу финансовую систему, но это не случится за одну ночь. В Cairnpro инвестиций, мы считаем, что инвесторы заслуживают установлено, доверенный и подотчетны партнера, который может помочь им ориентироваться в серые области цифровой валюты инвестирования.
Cairnpro не фонд. Мы являемся стратегическим инвестором, и мы строим и поддерживая самый большой инвестиционный портфель ранней стадии в цифровой валюте и blockchain экосистемы. Мы стремимся поддерживать лучшие команды в наших целевых рынках путем предоставления капитала через COMPANYS жизненного цикла, подключив их к нашей сети, и используя наши коллективные знания и идеи, чтобы помочь компаниям расти и масштабы.
Инвестиционные планы:
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118%
Ежедневно 1,8% в течение 10 дней
10-200 $
136%
Ежедневно 2,4% в течение 15 дней
201- 800 $
169%
Ежедневно 3,0% в течение 23 дней
801 - 1500 $
208%
Ежедневно 3,6% в течение 30 дней
1501-5000 $
252%
Ежедневно 4,0% в течение 38 дней
5001-10000 $
325%
Ежедневно 5,0% в течение 45 дней
10001-50000 $
Whois Info:
Цитата:
Dates Created on 2016-08-31 - Expires on 2017-08-31 - Updated on 2016-12-26