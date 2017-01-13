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Cairnpro - cairnpro.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 07:27
#1
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 39,541
Благодарностей: 2,855
Записей в блоге: 1
КП: 0.003

награды Ветеран MMGP.RU 
Cairnpro - cairnpro.com
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,PerfectMoney

Новый проект: CairnPro

Планы nvestment 1,8% - 5% в день в течение 10 - 45 дней (Principal Назад)

Минимальный вклад $10

Рефские до 3 уровня: 5% -2% - 1%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от GeniusGuard


Перевод с Google:

Цитата:
О CairnPro

Цифровые валюты готовы радикально трансформировать нашу финансовую систему, но это не случится за одну ночь. В Cairnpro инвестиций, мы считаем, что инвесторы заслуживают установлено, доверенный и подотчетны партнера, который может помочь им ориентироваться в серые области цифровой валюты инвестирования.

Cairnpro не фонд. Мы являемся стратегическим инвестором, и мы строим и поддерживая самый большой инвестиционный портфель ранней стадии в цифровой валюте и blockchain экосистемы. Мы стремимся поддерживать лучшие команды в наших целевых рынках путем предоставления капитала через COMPANYS жизненного цикла, подключив их к нашей сети, и используя наши коллективные знания и идеи, чтобы помочь компаниям расти и масштабы.
Инвестиционные планы:

Цитата:
118%
Ежедневно 1,8% в течение 10 дней
10-200 $

136%
Ежедневно 2,4% в течение 15 дней
201- 800 $

169%
Ежедневно 3,0% в течение 23 дней
801 - 1500 $

208%
Ежедневно 3,6% в течение 30 дней
1501-5000 $

252%
Ежедневно 4,0% в течение 38 дней
5001-10000 $

325%
Ежедневно 5,0% в течение 45 дней
10001-50000 $
Whois Info:


Цитата:
Dates Created on 2016-08-31 - Expires on 2017-08-31 - Updated on 2016-12-26

Name Server(s) NS1.EASY-GEO-DNS.COM (has 916 domains)
NS2.EASY-GEO-DNS.COM (has 916 domains)
NS3.EASY-GEO-DNS.COM (has 916 domains)
NS4.EASY-GEO-DNS.COM (has 916 domains)


IP Address 104.148.77.99 is hosted on a dedicated server

IP Location United States - California - Los Angeles - Genius Guard

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Мой вклад:

Цитата:
Amount - 310.5 mBTC
Payment Amount - 310 mBTC
miner fee - 0.5 mBTC
pay wallet - 310.5 mBTC
payment To 1EnqFeTWp42AWgtFhSLQHQAjhg95au4Z6x
Order ID 2017011311193504500100001
Remarks naale re-invest
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!

www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale вне форума  
Старый Сегодня, 07:31
#2
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 33,940
Благодарностей: 38,570
Записей в блоге: 11
КП: 0.093

награды Волшебный горшочек 
Re: Cairnpro - cairnpro.com
Сайт что то пустовата выглядит, админ точно стартанул?!
__________________
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Smirnov Nikolay вне форума  
Старый Сегодня, 08:00
#3
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.12.2015
Сообщений: 3,097
Благодарностей: 359
КП: 0.000
Re: Cairnpro - cairnpro.com
I'm joined!

Date: 13.01.2017 03:50:41 (UTC+3)
Payment date: 13.01.2017 03:51:24 (UTC+3)
Recipient: Cairnpro / cairnpro.com [complain]
Comments: Invoice #165, MYHYIPSNET
Order ID: 165
Payeer ID: 35904998
Payment system: Payeer
Amount: 200.00 USD
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!

MYHYIPS.NET - High Quality Monitor
myhyipsnet на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:17
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