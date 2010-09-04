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В Москве обсудят вопросы регулирования криптовалют

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В Москве обсудят вопросы регулирования криптовалют

26 января в московском центре Digital October состоится конференция «Регулирование криптовалют в России: промежуточные итоги», участниками которой станут представители индустрии и властей.

По заявлению организаторов мероприятия, в ходе конференции будут затронуты и освещены такие вопросы, как позиция регуляторов и правоохранительных органов России, перспективы регулирования криптовалют в России, наличие судебных прецедентов и нормативной базы.

В качестве спикеров выступают:

Артем Толкачев, Director, Head of Legal for Tech Group в Deloitte CIS
Константин Гольдштейн, Principal Technical Evangelist в Microsoft Russia
Булычков Дмитрий, Директор проектов в Центре Технологических Инноваций Сбербанка
Алексей Архипов, QIWI
Александр Иванов, основатель блокчейн-платформы Waves Platform
Станислав Полозов, руководитель отдела внедрения блокчейн-платформы EMER

Также в конференции примут участие представители ЦБ и других органов власти.

Мероприятие будет интересно основателям и сотрудникам финтех-стартапов, планирующих работать с криптовалютами и технологией блокчейн, представителям крупного бизнеса, интересующихся возможностями интеграции криптовалютных и блокчейн-решений в свои бизнес-процессы, членам криптовалютного и блокчейн-сообщества, а также государственным служащим, следящих за трендами в области регулирования криптовалют в России.

Напомним, что 20 декабря прошлого года состоялось заседание межведомственной рабочей группы Госдумы, на котором обсуждался вопрос внесения закон, определяющий статус криптовалют в России.

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криптовалюта, новости
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