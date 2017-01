bizneser Топ Мастер

Пол: Мужской Адрес: Western Регистрация: 04.09.2010 Сообщений: 10,464 Благодарностей: 2,104 КП: 0.106

награды

В Москве обсудят вопросы регулирования криптовалют

26 января в московском центре Digital October состоится конференция «Регулирование криптовалют в России: промежуточные итоги», участниками которой станут представители индустрии и властей.



По заявлению организаторов мероприятия, в ходе конференции будут затронуты и освещены такие вопросы, как позиция регуляторов и правоохранительных органов России, перспективы регулирования криптовалют в России, наличие судебных прецедентов и нормативной базы.



В качестве спикеров выступают:



Артем Толкачев, Director, Head of Legal for Tech Group в Deloitte CIS

Константин Гольдштейн, Principal Technical Evangelist в Microsoft Russia

Булычков Дмитрий, Директор проектов в Центре Технологических Инноваций Сбербанка

Алексей Архипов, QIWI

Александр Иванов, основатель блокчейн-платформы Waves Platform

Станислав Полозов, руководитель отдела внедрения блокчейн-платформы EMER



Также в конференции примут участие представители ЦБ и других органов власти.



Мероприятие будет интересно основателям и сотрудникам финтех-стартапов, планирующих работать с криптовалютами и технологией блокчейн, представителям крупного бизнеса, интересующихся возможностями интеграции криптовалютных и блокчейн-решений в свои бизнес-процессы, членам криптовалютного и блокчейн-сообщества, а также государственным служащим, следящих за трендами в области регулирования криптовалют в России.



Напомним, что 20 декабря прошлого года состоялось заседание межведомственной рабочей группы Госдумы, на котором обсуждался вопрос внесения закон, определяющий статус криптовалют в России.



Источник. 26 января в московском центре Digital October состоится конференция «Регулирование криптовалют в России: промежуточные итоги», участниками которой станут представители индустрии и властей.По заявлению организаторов мероприятия, в ходе конференции будут затронуты и освещены такие вопросы, как позиция регуляторов и правоохранительных органов России, перспективы регулирования криптовалют в России, наличие судебных прецедентов и нормативной базы.В качестве спикеров выступают:Артем Толкачев, Director, Head of Legal for Tech Group в Deloitte CISКонстантин Гольдштейн, Principal Technical Evangelist в Microsoft RussiaБулычков Дмитрий, Директор проектов в Центре Технологических Инноваций СбербанкаАлексей Архипов, QIWIАлександр Иванов, основатель блокчейн-платформы Waves PlatformСтанислав Полозов, руководитель отдела внедрения блокчейн-платформы EMERТакже в конференции примут участие представители ЦБ и других органов власти.Мероприятие будет интересно основателям и сотрудникам финтех-стартапов, планирующих работать с криптовалютами и технологией блокчейн, представителям крупного бизнеса, интересующихся возможностями интеграции криптовалютных и блокчейн-решений в свои бизнес-процессы, членам криптовалютного и блокчейн-сообщества, а также государственным служащим, следящих за трендами в области регулирования криптовалют в России.Напомним, что 20 декабря прошлого года состоялось заседание межведомственной рабочей группы Госдумы, на котором обсуждался вопрос внесения закон, определяющий статус криптовалют в России.

Вложи деньги с пользой - СтартапУМ! На правах рекламы

Проверяю все HYIP - на Хайп Занозе|Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)|Работаю с Hyip-Cruiser.com - бонусы, страховки, компенсации|Лучшие инвест идеи на 2017 год|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек __________________