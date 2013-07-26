|
Сегодня, 03:44
|
Сегодня, 02:15
|
#1
|
TRAPPER-INVEST.COM
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 26.07.2013
Сообщений: 3,063
Благодарностей: 5,550
|
Investment Dragons-investment-dragons.cn.com - Рефбек 120%+БОНУСЫ
Всем привет! Предлагаю рефбек в инвестиционный проект Investment Dragons-investment-dragons.cn.com в размере 120% что составвляет 9.6% от суммы та на первый и 60% что составляет 4.4% от суммы на все поледующие депозиты.
Бонусы:
1. За каждого лично приглашенного партнера с депозитом до 100$, выплачиваю бонус 0.5$ единоразово.
2. За каждого лично приглашенного партнера с депозитом от 100$ до 300$, выплачиваю бонус 1$ единоразово.
3. За каждого лично приглашенного партнера с депозитом от 300$ и более, выплачиваю бонус 1.5$ единоразово.
4. За любые вклады партнеров независимо от суммы, со 2-го по 4-й уровень , выплачиваю бонус 0.5 $ единоразово.
Для получения бонуса, вам необходимо связаться со мной любым удобным способом, сообщить логин партнера и сумму депозита.
Тема развитие проекта на форуме ММГП :
http://mmgp.ru/showthread.php?t=472830
Консультации по регистации в проекте в личке, электронной почте - trapper77refback@gmail.com или в скайпе: stas.korobko.
Условия предоставления:
Ссылка для регистрации в подписи или запросить в личке, скайпе или почте для тех кто не любит чистить куки.
Ваш пригласитель: PROFITteam
После регистрации - отписываемся мне (называете ваш логин) в личке, почте или скайпе - я проверяю действительно ли вы зарегились подо мной.
- Если вы зарегистрированы подо мной - я говорю "ОК" и вы делаете вклад после чего:
Оставляете заявку в этой теме или в личке, почте, скайпе, Ваш аккаунт - сумма сделанного депозита.
Cообщаете мне Ваш номер счета Перфект Мани или Advcash. В течении 24 часов с момента создания Вашего депозита в проекте, я делаю рефбек. Комиссии проекта и платежной системы на получателе.
После получения рефбека отписываемся в этой теме. В случае если инвестор получивший рефбек не отписался в теме без уважительной причины – при следующем вкладе оставляю за собой право не предоставить рефбек.
Внимание!!! Данная тема носит информационнный характер и не призывает ни к каким действиям, ответственноcть за свои инвестиции несете вы сами!
Всем удачных инвестиций и профита!
|
|
Войдите
, чтобы оставить комментарий.
Сегодня, 03:44
|