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В России стартуют продажи смартфона Honor 6X

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В России стартуют продажи смартфона Honor 6X
Представители популярной корпорации Huawei готовятся к старту выхода на российский рынок продукции дочерней компании Honor. Дебютные продажи смартфона Honor 6X охарактеризуются стоимостью в 16 990 рублей.



Новинка-смартфон Honor 6X владеет экраном на 5,5 дюймов, цельнометаллическим корпусом, а также двойной камерой на 2 и 12 Мп. Устройство функционирует на базе восьмиядерного процессора Kirin 655, включающего четыре ядра Cortex-A53 с частотами 2,1 и столько же с частотой 1,7 ггц. Стандартная память смартфона состоит в трех гигабайтах, флэш-память заключена в 342 или 64 ГБ. Девайс функционирует за счет ОС Android 6.0. На рынке в России Honor 6X представится 17 января. Производитель при этом предлагает ассортиментный выбор цветов: золотистый, серый и серебристый.

Источник: http://www.vladtime.ru/computers/535783
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