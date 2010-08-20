ПАО "Крайинвестбанк" | Собственные векселя | Банковский сектор

Полное наименование:
Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"
Отрасль:
Банковский сектор
Вексель с правом досрочного предъявления*
Минимальная сумма (руб.):
50 000
Минимальная сумма (руб.):
100 000 000
Срок/процент:
- 62-90 дней: 5,00% (годовых);
- 91-180: 5,50%;
- 181-270: 6,00%;
- 271-366: 5,80%;
- 367-1100: 5,50%.
Выплата процентов в конце срока.
*
при досрочном предъявлении к оплате до 62 дня — 0,1%.
Вексель без права досрочного предъявления
Минимальная сумма (руб.):
50 000
Минимальная сумма (руб.):
100 000 000
Срок/процент:
- 62-90 дней: 6,50% (годовых);
- 91-180: 7,50%;
- 181-270: 8,00%;
- 271-366: 7,50%;
- 367-1100: 7,00%.
Выплата процентов в конце срока.
Не предусмотрено досрочное расторжение.
*
при досрочном предъявлении к оплате до 62 дня — 0,1%.
Средства физического лица, направленные на приобретение векселя не подлежат обязательному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.
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