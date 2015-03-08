Эксперт рассказал о причине роста цен на бензин

На текущей неделе в Украине многие брендовые заправки подняли цены на бензин на 50 копеек. Теперь в среднем топливо А-95 стоит около 23,87 гривен, а дизель 21,43 гривны за литр, цены на сжиженный газ составляют 12,23 гривны.
«Немаловажно, что многие заправки повысили цены еще до Нового года. В связи с тем, что небрендовые заправки не могут похвастаться большими объемами продаж, они вынуждены только сейчас покупать за рубежом топливо по более высокой стоимости»,- было отмечено аналитиком научно-технического центра «Психея», Геннадием Рябцевым.
С его слов, причины по которым дорожает топливо весьма объективны и их несколько.
«Курс национальной валюты с начала года постепенно проседает. Из-за ряда налоговых нововведений - переноса розничных акцизов и их унификация - способствовала нестабильности на рынке. В торговые операции закладываются некоторые риски, которые и привели к удорожанию», - подчеркнул эксперт.
Стоит отметить, что около 80% нефтепродуктов импортируется из Беларуси, Литвы, Польши и Румынии. «Поскольку нефтепродукты закупаются в евро или долларах США, акциз также уплачивается в валюте. Происходит удорожание валюты, соответственно, и удорожание топлива. Так как сейчас спрос на топливо ниже, чем в летний период, то это самый ключевой фактор, который хоть как-то может сдерживать рост цен. Все остальное будет только способствовать удорожанию», - резюмировал Рябцев.
Специально для mmgp.ru