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Банковские чат-боты начнут выдавать кредиты

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Банковские чат-боты начнут выдавать кредиты

Индийский YES Bank будет сотрудничать с компанией, которая базируется в Силиконовой долине — Gupshop — для разработки банковского чат-бота для своего кредитного продукта.

Сервис сейчас доступен в Facebook Messenger – YES mPOWER помогает потребителям получить полную информацию о кредитных продуктах банка и подтверждение соответствия требованиям для получения кредита. Бот предоставляет консультацию по всей линейке кредитных продуктов.

YES Bank стал первым банком в Индии, предоставившим возможность своим клиентам пользоваться услугами банковских чат-ботов — в апреле 2016 года банк запустил сервис YES TAG, который позволяет проводить банковские транзакции через мессенджеры.

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Метки
банки, новости
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