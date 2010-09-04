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В Android-версии Bing появился режим чтения и раздел с рецептами

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В Android-версии Bing появился режим чтения и раздел с рецептами

Сервис Bing предлагает пользователям достаточно много разных возможностей. И хотя сейчас далеко не все из них доступны за пределами США, компания Microsoft постепенно устраняет этот недочёт. Например, с последним обновлением Bing для Android разработчики не только добавили в приложение несколько новых функций, но и сделали процесс использования программы более удобным. Обновлённый Bing уже доступен в Google Play.

Одной из ключевых особенностей новой версии приложения Bing для Android является режим чтения. Он должен помочь пользователям сосредоточиться на потреблении контента, убрав с экрана всё лишнее. Другой особенностью обновлённого приложения является вкладка с рецептами.

К более мелким новшествам можно отнести улучшения интерфейса, которые должны облегчить доступ к разделам с музыкой, новостями, камерой и т.д.

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