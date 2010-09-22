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Минкосвязи не поддержало ужесточение штрафов за загрузку пиратского контента

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#1
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Минкосвязи не поддержало ужесточение штрафов за загрузку пиратского контента
В ведомстве считают несправедливым штрафовать пользователей за скачивание нелегального контента.


Минкомсвязи выступило против ужесточения штрафов за скачивание пиратского контента. В ведомстве считают, что это несправедливо. Данное мнение высказал глава министерства Николай Никифоров в кулуарах Гайдаровского форума, сообщает ТАСС.


В декабре 2016 года с соответствующей инициативой выступило Министерство культуры, предложившее ввести административное наказание за скачивание конечными пользователями нелегального контента.

По мнению заместителя главы Минэкономразвития Олега Фомичева, предложенная мера «неадминистрируема и невозможна». Как считает чиновник, бороться нужно с самими пиратами и сайтами, распространяющими подобный контент.
Цитата:
«С пользователями во всем мире никто не научился еще нормально бороться»,
- заявил замглавы Минэкономразвития.

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Анна Чернобай вне форума  
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