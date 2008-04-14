Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,915 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Aptian - aptian.net

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:24
#1
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 39,530
Благодарностей: 2,855
Записей в блоге: 1
КП: 0.003

награды Ветеран MMGP.RU 
Aptian - aptian.net
Я не админ!

Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney

Новый проект: Aptian

Перевод с Google:

Цитата:
Наша программа предназначена для людей, желающих достичь их финансовой свободы, но не могут этого сделать, потому что они не финансовые эксперты.
aptian.net является долгосрочная высокая выработка частная программа кредита, подкрепленные торговый рынок Форекс и инвестирования в различные фонды и мероприятия. Прибыль от этих инвестиций используется для улучшения нашей программы и повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе.
Инвестиционные планы:

Цитата:
7 дней 0.5-0.7% в день
План нахождения Сумма ($) Ежедневная Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 50.00 0.50
План 2 $ 51,00 - $ 100,00 0,60
План 3 $ 101,00 - $ 300,00 0,70
Whois Info:

Цитата:
Dates Created on 2016-12-07 - Expires on 2017-12-07 - Updated on 2016-12-12

Name Server(s) DNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM (has 2,138,462 domains)
DNS2.REGISTRAR-SERVERS.COM (has 2,138,462 domains)


IP Address 164.132.101.205 is hosted on a dedicated server

IP Location France - Nord-pas-de-calais - Roubaix - Ovh Sas


Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 160033004
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U12401198 (Aptian)
Amount: 60.00 USD
Memo: Deposit to aptian.net User naale
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 19:40
#2
Любитель
 
Имя: A.Fagundaz
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 832
Благодарностей: 107
КП: 0.000
Re: Aptian - aptian.net
Ну что ребятишки налетай катосить пенензы
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

SANEGAIN.COM - Tолько здесь TurboRCB
fagundaz на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар morg
Конкурс "Новогодняя битва экстрасенсов на MMGP" (призовой фонд 100$ от Kinser)
От morg в разделе «Завершенные конкурсы»
Аватар Templar
Система от Vanya
От Templar в разделе «Торговые стратегии»
Аватара нет
Европейцы смогут получать зарплату в биткоин
От Alex077 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар klin
ProStockInvest - www.prostockinvest.biz
От klin в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Обкатываю систему
От Profit Betting в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар duckwithtruck
5 несложных способов заработать в Instagram
От duckwithtruck в разделе «Заработок в интернете: общий форум»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube