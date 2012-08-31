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Израиль будет облагать криптовалюту НДС

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Старый Сегодня, 18:12
#1
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Аватар Анна Чернобай
 
Имя: Анна
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Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
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Израиль будет облагать криптовалюту НДС
Налоговое управление Израиля опубликовало циркуляр, в котором определены правила налогообложения операций с криптовалютами, такими как Bitcoin.


Поскольку, согласно закону о Банке Израиля, криптовалюты не являются законным оборотным средством в Израиле или иностранной валютой, налоговое управление рассматривает их как имущество.

В связи с этим, продажа криптовалюты будет рассматриваться как продажа имущества, а доход от продажи будет облагаться налогом на доход от капитала.

В случае если операции с криптовалютой являются не носят единичный характер, и дают основание для открытия бизнеса, доходы от них будут облагаться по ставкам налога на прибыль/подоходным налогом.

Кроме того, поскольку криптовалюта является имуществом, сделки по ее продаже будут облагаться НДС.

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