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Сегодня, 18:38
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#1
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Скайп: cher777889
Имя: Анна
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Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
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Израиль будет облагать криптовалюту НДС
Налоговое управление Израиля опубликовало циркуляр, в котором определены правила налогообложения операций с криптовалютами, такими как Bitcoin.
Поскольку, согласно закону о Банке Израиля, криптовалюты не являются законным оборотным средством в Израиле или иностранной валютой, налоговое управление рассматривает их как имущество.
В связи с этим, продажа криптовалюты будет рассматриваться как продажа имущества, а доход от продажи будет облагаться налогом на доход от капитала.
В случае если операции с криптовалютой являются не носят единичный характер, и дают основание для открытия бизнеса, доходы от них будут облагаться по ставкам налога на прибыль/подоходным налогом.
Кроме того, поскольку криптовалюта является имуществом, сделки по ее продаже будут облагаться НДС.
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Сегодня, 18:38
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