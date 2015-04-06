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twomine.cc - TwoMine

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 17:21
#1
Специалист
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 584
Благодарностей: 289
КП: 0.065
twomine.cc - TwoMine
Я не админ данного проекта

Старт проекта: 12.01.2017.

О проекте: TwoMine - Это облачный майнинг криптовалют позволяющий зарабатывать такие криптовалюты как Bitecoin и Dogecoin. С помощью TwoMine Вы можете майнить две криптовалюты одновременно.

Инвестиционные планы:
Здесь мы будем получать в общей сумме 2% в день.
1% в день идет майнинг Bitcoin
1% в день идет майнинг Dogecoin
Возврат депозита через 45 дней + доходность за 45 дней 90%
Стоимость 1 Gh/s мощностей 1$

Бонус: Первые 14 дней работы проекта каждый новый пользователь будет получать бонус от 1.5 до 2 мощностей (всё зависит от вашей удачи)! Бонус останется с вами навсегда.

Реинвестирование:
Реинвестирование - перевод имеющегося баланса одной из криптовалют (Bitcoin, Dogecoin) в мощности, для увеличения дальнейшей прибыли.
Оно будет интересно тем, кто заинтересован в одной из валют, и хочет получить максимальную прибыль именно из нее.
За реинвестирование взимается комиссия в размере 5%

Автореинвестирование
При включении автореинвестирования система автоматически каждый час будет переводить все ваши (Bitcoin, Dogecoin) в мощности, при этом комиссия за обмен будет составлять всего 1%.

Готовые наборы:
Готовые наборы нам позволяют купить мощности по более низкой цене.



Минимальная сумма вклада: Bitcoin, Dogecoin: 0.5 USD (По текущему курсу), AdvCash, Payeer: 1 USD
Минимальная сумма на вывод: Bitcoin, Dogecoin: 0.5 USD (По текущему курсу)
Реферальная программа: 2 Уровня:
1 Уровень: 8%
2 Уровень: 4%
Платежные системы: Bitcoin, Dogecoin, Payeer, AdvCash

Мой вклад:


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Старый Сегодня, 18:07
#2
 
Возраст: 32
Регистрация: 12.01.2017
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: twomine.cc - TwoMine
Я разработчик и частично администратор этого проекта. Могу ответить на любые вопросы относительно проекта.

В заголовке не написано, но по поводу выплат добавлю: у нас они полуавтоматические, есть человек, который с самого утра и до поздней ночи занимается подтверждением. Если оператор оффлайн - через 6 часов выплата подтверждается автоматически.

С момента открытия поступает много вопросов "сколько вы проработаете" - работать будем столько, сколько сможем. Мы не заказывали с самого старта бурную рекламу, делаем всё постепенно, что бы могли выплачивать проценты. В планах проработать как можно дольше.

По поводу небольших планов развития:
Постепенно будем наращивать темпы рекламы. В течении двух дней будет готова английская версия сайта, и соответственно будем привлекать так же и зарубежных пользователей.

Спасибо за внимание, отвечу на любые интересующие вопросы.
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ButInd на форуме  
Старый Сегодня, 18:17
#3
MAFIA.ONE
Премиум
 
Аватар Svunter
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 1,671
Благодарностей: 245
КП: 0.084
Re: twomine.cc - TwoMine
Цитата:
Сообщение от ButInd Посмотреть сообщение
работать будем столько, сколько сможем.
По крайней мере спасибо за честность и за то, что сказки не рассказываете как некоторые.
Сайт не впечатлил, слабовато выглядит если честно. Желаю вам успехов и процветания и развивайте проект как и обещаете.
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ТЕМА БЛОГА КРЕСТНОГО ОТЦА НА MMGP.
Svunter на форуме  
Старый Сегодня, 18:17
#4
 
Возраст: 32
Регистрация: 12.01.2017
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: twomine.cc - TwoMine
Цитата:
Сообщение от Svunter Посмотреть сообщение
По крайней мере спасибо за честность и за то, что сказки не рассказываете как некоторые.
Сайт не впечатлил, слабовато выглядит если честно. Желаю вам успехов и процветания и развивайте проект как и обещаете.
Поклонники минимализма, спасибо за ваше мнение.
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ButInd на форуме  
Старый Сегодня, 18:25
#5
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.12.2016
Сообщений: 85
Благодарностей: 11
КП: 0.000
Re: twomine.cc - TwoMine
я понимаю минимализм там, все дела, но как-то все очень слабенько.
даже один круг не протянете
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smile007 на форуме  
Старый Сегодня, 18:28
#6
 
Возраст: 32
Регистрация: 12.01.2017
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: twomine.cc - TwoMine
Цитата:
Сообщение от smile007 Посмотреть сообщение
я понимаю минимализм там, все дела, но как-то все очень слабенько.
даже один круг не протянете
А не нравиться что-то конкретное, или в целом?

Будем рады опровергнуть ваши виденья будущего.)
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ButInd на форуме  
Старый Сегодня, 18:37
#7
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 2,318
Благодарностей: 1,027
КП: 0.000
Re: twomine.cc - TwoMine
Цитата:
Сообщение от ButInd Посмотреть сообщение
Поклонники минимализма
Тут минимализм не в почёте, смотрят затраты админа. А тут очень бюджетно, копейка к копеечке, даже ssl на полгода. Из-за этого вы появились в ветке. Вообщем работайте и доказывайте делом своё стремление. Могу вам пожелать только удачи и достучаться до тех игроков, на которых рассчитываете.
ronaldo7 на форуме  
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