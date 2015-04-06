twomine.cc - TwoMine

Я не админ данного проекта
Старт проекта:
12.01.2017.
О проекте: TwoMine
- Это облачный майнинг криптовалют позволяющий зарабатывать такие криптовалюты как Bitecoin и Dogecoin. С помощью TwoMine Вы можете майнить две криптовалюты одновременно.
Инвестиционные планы:
Здесь мы будем получать в общей сумме 2% в день.
1% в день идет майнинг Bitcoin
1% в день идет майнинг Dogecoin
Возврат депозита через 45 дней + доходность за 45 дней 90%
Стоимость 1 Gh/s мощностей 1$
Бонус:
Первые 14 дней работы проекта каждый новый пользователь будет получать бонус от 1.5 до 2 мощностей (всё зависит от вашей удачи)! Бонус останется с вами навсегда.
Реинвестирование:
Реинвестирование - перевод имеющегося баланса одной из криптовалют (Bitcoin, Dogecoin) в мощности, для увеличения дальнейшей прибыли.
Оно будет интересно тем, кто заинтересован в одной из валют, и хочет получить максимальную прибыль именно из нее.
За реинвестирование взимается комиссия в размере 5%
Автореинвестирование
При включении автореинвестирования система автоматически каждый час будет переводить все ваши (Bitcoin, Dogecoin) в мощности, при этом комиссия за обмен будет составлять всего 1%.
Готовые наборы:
Готовые наборы нам позволяют купить мощности по более низкой цене.
Минимальная сумма вклада:
Bitcoin, Dogecoin: 0.5 USD (По текущему курсу), AdvCash, Payeer: 1 USD
Минимальная сумма на вывод:
Bitcoin, Dogecoin: 0.5 USD (По текущему курсу)
Реферальная программа:
2 Уровня:
1 Уровень: 8%
2 Уровень: 4%
Платежные системы:
Bitcoin, Dogecoin, Payeer, AdvCash
Мой вклад: