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В США злоумышленники разбили молотками 70 биткойн-банкоматов

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Старый Сегодня, 17:21
#1
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Имя: Владимир
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В США злоумышленники разбили молотками 70 биткойн-банкоматов

Как сообщает издание Coindesk, в США группа злоумышленников, состоявших в сговоре, уничтожили более 70 биткойн-банкоматов при помощи молотков и тяжелых предметов.

Как следует из протоколов судебных заседаний, группа местных жителей из штата Иллинойс, в которую вошли Эндрю Конья, Алвин Конья и Одаи Мабрукаре, вступили в сговор с целью вымогательства средств у компаний, владеющих биткойн-банкоматами. В тех случаях, когда компании отказывались платить вымогателям, злоумышленники переходили к действиям и крушили технику при помощи молотков и тяжелой арматуры. На протяжении прошедшего года злоумышленники повредили и вывели из строя более 70 банкоматов в Детройте и Чикаго, из которых около 20 принадлежали компании SandP Solutions Inc (Bitcoin of America), которая выступила истцом в судебном процессе. Как выяснилось в ходе расследования, один из подсудимых, Эндрю Конья, ранее владел собственной сетью банкоматов, которую затем продал компании Bitexpress.

Согласно решению суда, обвиняемые должны возместить нанесенный ущерб, отремонтировав все поврежденные биткойн-банкоматы за свой счет.

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Старый Сегодня, 18:15
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
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Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,544
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награды Волшебный горшочек 
Re: В США злоумышленники разбили молотками 70 биткойн-банкоматов
Я панимаю пару банкоматов , а тут аж 70 банкоматов
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