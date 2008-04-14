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MostForex - mostforex.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:33
#1
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 39,528
Благодарностей: 2,855
Записей в блоге: 1
КП: 0.003

награды Ветеран MMGP.RU 
MostForex - mostforex.com
Я не админ!



Планы nvestment 0,9% ежечасно в течение 120 часов, 3% ежечасно в течение 72 часов

Минимальный вклад $5

Рефские до От 3% до 10%

Вывод типа Мгновенно

Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,Litecoin,PerfectMoney

Новый проект:MostForex

Перевод с Google:

Цитата:
О нас

mostforex.com является безопасным инвестирование фирма, которая имеет пруденциальные долгосрочные планы. Мы не хотим, чтобы ввести вас в заблуждение о том, что мы дадим очень высокие дивиденды, однако, вы можете быть уверены в том, что вы будете получать дивиденды в течение долгих лет. Наша цель состоит в том, чтобы обеспечить дивиденды всем клиентам в течение долгих лет. Мы покупке и продаже надежных акций мы определяем на мировых фондовых, торговли облигациями и иностранной валютой. Мы также делаем покупки прибыль и продажи товаров и золота. Мы всегда следуем за рынком.


Зачем нам нужны ваши деньги?

Как вы уже знаете, это несколько рискованно возлагать надежды на единую акцию или хорошо. Мы просто обязаны инвестировать в различные акции и товары. У нас нет достаточного капитала для этого. С помощью ваших поддержек, и вы, и мы победим. Наша самая большая воля, чтобы завоевать доверие Вас и стать большой семьей. Внимание: требуется время, чтобы передать Bitcoin на ваш счет и скорость комиссионной Bitcoin слишком много. Мы рекомендуем другие способы оплаты (Perfect Money и Payeer) (ежедневный платеж, не позднее чем через 8 часов)
Инвестиционные планы:

Цитата:
Стандартный план - 108% Общая прибыль
План нахождения Сумма час Прибыль (%)
0,9% ежечасно в течение 120 часов 5.00-500.00 0,90


Премиум план - 216% Общая прибыль
План нахождения Сумма час Прибыль (%)
3% ежечасно в течение 72 часов 300.00-3000.00 3,00


Окончательный план - 240% Общая прибыль
План нахождения Сумма час Прибыль (%)
10% ежечасно в течение 24 часов 3000.00-50000.00 10,00


Золотой план - 250% Общая прибыль
План нахождения Сумма час Прибыль (%)
25% ежечасно в течение 12 часов 5000.00-100000.00 25.00
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Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 160003312
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U12646520 (mostforex)
Amount: 120.00 USD
Memo: Deposit to User naale
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Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 14:44
#2
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 79
Благодарностей: 3
КП: 0.000
Re: MostForex - mostforex.com
старт 2016-12-06
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svetik11 на форуме  
Старый Сегодня, 14:47
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.01.2017
Сообщений: 83
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Re: MostForex - mostforex.com
В средники его надо, по первому плану 48%

mostforex.com - NOT Licensed

Опять тот китаец или закос?
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Nadus на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:36
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