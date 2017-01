MostForex - mostforex.com Я не админ!







Планы nvestment 0,9% ежечасно в течение 120 часов, 3% ежечасно в течение 72 часов



Минимальный вклад $5



Рефские до От 3% до 10%



Вывод типа Мгновенно



Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,Litecoin,PerfectMoney



Новый проект: MostForex



Перевод с Google:



Цитата: О нас



mostforex.com является безопасным инвестирование фирма, которая имеет пруденциальные долгосрочные планы. Мы не хотим, чтобы ввести вас в заблуждение о том, что мы дадим очень высокие дивиденды, однако, вы можете быть уверены в том, что вы будете получать дивиденды в течение долгих лет. Наша цель состоит в том, чтобы обеспечить дивиденды всем клиентам в течение долгих лет. Мы покупке и продаже надежных акций мы определяем на мировых фондовых, торговли облигациями и иностранной валютой. Мы также делаем покупки прибыль и продажи товаров и золота. Мы всегда следуем за рынком.





Зачем нам нужны ваши деньги?



Как вы уже знаете, это несколько рискованно возлагать надежды на единую акцию или хорошо. Мы просто обязаны инвестировать в различные акции и товары. У нас нет достаточного капитала для этого. С помощью ваших поддержек, и вы, и мы победим. Наша самая большая воля, чтобы завоевать доверие Вас и стать большой семьей. Внимание: требуется время, чтобы передать Bitcoin на ваш счет и скорость комиссионной Bitcoin слишком много. Мы рекомендуем другие способы оплаты (Perfect Money и Payeer) (ежедневный платеж, не позднее чем через 8 часов) Инвестиционные планы:



Цитата: Стандартный план - 108% Общая прибыль

План нахождения Сумма час Прибыль (%)

0,9% ежечасно в течение 120 часов 5.00-500.00 0,90





Премиум план - 216% Общая прибыль

План нахождения Сумма час Прибыль (%)

3% ежечасно в течение 72 часов 300.00-3000.00 3,00





Окончательный план - 240% Общая прибыль

План нахождения Сумма час Прибыль (%)

10% ежечасно в течение 24 часов 3000.00-50000.00 10,00





Золотой план - 250% Общая прибыль

План нахождения Сумма час Прибыль (%)

25% ежечасно в течение 12 часов 5000.00-100000.00 25.00 Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 160003312

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U12646520 (mostforex)

Amount: 120.00 USD

