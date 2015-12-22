Самые активные инвесторы по итогам 2016-го

Одна из самых популярных аналитических стартап-платформ Crunchbase
опубликовала ежегодный инвестиционный отчет Global innovation investment report 2016. В нем аналитики платформы, среди прочего, назвали самых активных инвесторов 2016 года, а также выделили отрасли, которые активно развивались в 2016-м и будут драйвить мировой рынок стартапов в 2017 году.
В отчете отмечается, что 2016 год стал сравнительно мощным для мировой стартап-экосистемы — уровень венчурных инвестиций был самым высоким за последние пять лет. В Crunchbase подсчитали, что общая сумма инвестиций за год составила около $176 млрд, при этом в США 2016 год стал менее «денежным», чем 2015-й: $76 млрд против $86-ти годом ранее.
Самые активные лид-инвесторы мира в 2016 году
Самые активные сид-инвесторы мира за 2016 год
Самые активные инвесторы мира на ранних стадиях в 2016 году
Самые активные инвесторы на поздних стадиях в 2016 году
Аналитики отмечают спад динамики возникновения единорогов в 2016 году. Так в 2015 году новые приватные компании с миллиардной оценкой появлялись практически каждые три дня. Но эти времена, похоже, прошли. В 2016 году инвесторы породили на свет менее 40 компаний с первичной оценкой от $1 млрд (из публичных сделок).
Суммы посевных инвестиций выросли, но вместе с тем стартапам на seed-стадиях стало сложнее их привлекать в 2016 году. В среднем по итогам ушедшего года суммы выросли на 30% до $900 000, но в четвертом квартале объемы сделок резко упали на 15%.
На 2017 год эксперты прочат рост послепосевных сделок (post-seed). Это относительно новая категория, игроки которой представлены ангелами и венчурными инвесторами, финансирующими стартапы, которые ранее уже привлекли какие-то деньги на посевных стадиях и продемонстрировали раннюю заинтересованность рынка, но еще не готовы к раундам серии А. Такие сделки, как правило, умещаются в диапазон от $1 млн до $2 млн.
Также аналитики выделили топ знаковых сделок по итогам 2016 года:
По материалам ain.ua