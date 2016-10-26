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Restorrator.com - Ресторратор

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:03
#1
Любитель
 
Имя: Жора
Пол: Мужской
Адрес: Владикавказ
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.10.2016
Сообщений: 162
Благодарностей: 14
КП: 0.076
Restorrator.com - Ресторратор




Дата открытия проекта
26.10.2016

Условия и описание проекта
Цитата:
Игра Restorrator - уникальная возможность попробовать себя в роли ресторатора(владельца ресторана). Вашему вниманию представляется игровой процесс, с карьерным ростом, от владельца стойки с сахарной ватой, до элитного ресторана .
Маркетинг план, условия получения вознаграждения, таблица уровней

Описание внутренней валюты:
PTR - внутренняя валюта для покупок. 100PTR = 1рубль.
PT$ - внутренняя валюта для вывода. 100PT$ = 1рубль.
CH - чеки, то что приносят Вам ваши рестораны.
На вывод идет 100%

Описание заведений:

Сахарная вата
Стоимость: 1000 PTR
Срок службы: 120 дней.
В день: 0.1 РУБ.

Поп-корн
Стоимость: 5000 PTR
Срок службы: 125 дней.
В день: 0.52 РУБ.

Кофейня
Стоимость: 25000 PTR
Срок службы: 130 дней.
В день: 2.64 РУБ.

Бар Бистро
Стоимость: 100000 PTR
Срок службы: 140 дней.
В день: 10.8 РУБ.

5 Звезд
Стоимость: 500000 PTR
Срок службы: 150 дней.
В день: 60 РУБ.

Бонусы
1) каждые 5 минут
2) каждый час
3) каждый день

Реферальная программа:
Вы будете получать 10% от всех пополнений приведенных вами друзей на вывод!

Платежные системы



Дополнительно
-чат
-игры
-обменник

Вклад
Вклад найти трудно - давно делал, но вот выплата
__________________
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Всем мои рефералам 50% рефбека
Airobuss.ru - аэробус
Последний раз редактировалось rendexcottoneyejoy; Сегодня в 13:20.
rendexcottoneyejoy вне форума  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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