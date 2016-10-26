Restorrator.com - Ресторратор

Дата открытия проекта
26.10.2016
Условия и описание проекта
Маркетинг план, условия получения вознаграждения, таблица уровней
Описание внутренней валюты:
PTR
Цитата:
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Игра Restorrator - уникальная возможность попробовать себя в роли ресторатора(владельца ресторана). Вашему вниманию представляется игровой процесс, с карьерным ростом, от владельца стойки с сахарной ватой, до элитного ресторана .
- внутренняя валюта для покупок. 100PTR = 1рубль.
PT$
- внутренняя валюта для вывода. 100PT$ = 1рубль.
CH
- чеки, то что приносят Вам ваши рестораны.
На вывод идет 100%
Описание заведений:
Сахарная вата
Стоимость: 1000 PTR
Срок службы: 120 дней.
В день: 0.1 РУБ.
Поп-корн
Стоимость: 5000 PTR
Срок службы: 125 дней.
В день: 0.52 РУБ.
Кофейня
Стоимость: 25000 PTR
Срок службы: 130 дней.
В день: 2.64 РУБ.
Бар Бистро
Стоимость: 100000 PTR
Срок службы: 140 дней.
В день: 10.8 РУБ.
5 Звезд
Стоимость: 500000 PTR
Срок службы: 150 дней.
В день: 60 РУБ.
Бонусы
1) каждые 5 минут
2) каждый час
3) каждый день
Реферальная программа:
Вы будете получать 10% от всех пополнений приведенных вами друзей на вывод!
Платежные системы
Дополнительно
-чат
-игры
-обменник
Вклад
Вклад найти трудно - давно делал, но вот выплата