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Talkwalker привлекла 5 миллионов евро для своей аналитической платформы

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#1
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Talkwalker привлекла 5 миллионов евро для своей аналитической платформы


Talkwalker, расположенная в Люксембурге компания, которая занимается сбором социальных данных, получила финансирование в размере 5 миллионов евро. Основным инвестором выступила голландская компания Main Mezzanine Capital, уделяющая внимание инвестициям в программное обеспечение.

Talkwalker намерена использовать привлеченное финансирование для расширения возможностей своей платформы и на увеличение команды сотрудников, занимающихся продажами, в Европе и США. Большая часть средств будет вложена в дальнейшее развитие уже имеющихся наработок в области искусственного интеллекта. Это должно ускорить внедрение новых функций, которые дополнят уже существующие, например показатели влияния на бизнес, распознавание образов и карта виральности.

Компания Talkwalker предоставляет аналитическую платформу по оценке социальных данных, которая мониторит и анализирует онлайн-беседы в социальных сетях, на новостных вебсайтах, блогах и форумах, причем поддерживается 187 языков. 1500 серверов обрабатывают 500 миллионов постов со 150 миллионов сайтов каждый день. Платформу используют более 600 клиентов по всему миру, включая Microsoft, HPE, Benetton, а также компании в области общественных отношений: Peppercomm, Publicis, Ogilvy и Weber Shandwick.



В 2015 году Talkwalker открыла первый офис в США и в настоящее время насчитывает более 120 сотрудников.


Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
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