Отчет: ETF Биткоина могут привлечь $300 миллионов (в случае утверждения)
Новое исследование инвесторов, опубликованное сегодня аналитиками Needham & Compan, предполагает, что биржевой фонд Биткоина (ETF) может привлечь более $300 млн активов всего лишь за первую неделю после запуска.
Описывая потенциальное влияние ETF на формирующийся рынок, аналитик Спенсер Богарт допускает, что такое одобрение может иметь «глубоко положительный» эффект на цену биткоина, а $300 млн это начальная,«консервативная» оценка.
Богарт пишет: «В результате усилий основной биткоин технологии увеличится доверие, что приведет к значительному увеличению цены Биткоина».
Он также заявил, что по сценарию $300 млн активов будет означать, что авторизованные участники ETF должны будут получить такой объем биткоинов для фонда путем увеличения цены. (Рыночная капитализация Биткоина составляла более $18.5 млрд на момент публикации).
Загвоздка в том, что Богарт не считает что Winklevoss Bitcoin ETF, предложенная инвесторами Кэмероном и Тайлером Винклевосс, будет принята.
Хотя ожидается, что Комиссия по ценным бумагам и биржевой деятельности США (SEC) примет окончательное решение 11 марта, Богарт предполагает, что «вероятность утверждения биржевого фонда очень низка».
В статье говорится:
«Мы считаем, что положительный эффект биржевого фонда биткоина на цену криптовалюты недооценен и что вероятность утверждения в отрасли значительно преувеличена».
В конечном счете, Богарт прогнозирует, что у биржи Winklevoss менее 25% шансов быть принятой из-за «скопления страхов, неуверенности и сомнений вместе с основными стимулами SEC».
Богарт продолжает говорить, что любое одобрение «маловероятное» событие со «значительным потенциалом роста».
Далее документ освещает подозрительную особенность в законе, которая могла бы помочь утвердить ETF – без любого действия со стороны SEC.
Акцентируется так же и то, что Нидем может привести к такому развитию событий, где SEC не отклонит заявку, и в результате биржевой фонд автоматически будет принят.
В докладе предполагается, что Нидем не уверен в правильности интерпретации своих выводов, но такая возможность может добавить интересной динамики в мартовском принятии решения.
«Мы считаем, что этот факт интересен только в политическом аспекте, для лиц, ответственных за принятие решения может быть легче принять решение в автоматическом режиме – по существу это означает только отсутствие повода для отказа в принятии – а далее просто поставить штамп подтверждения в порядке внесения поправок и изменений в правила».
Однако в своем заявлении Богарт добавляет, что такая возможность «весьма маловероятна».
Перевод специально для форума MMGP.ru
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