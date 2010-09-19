Стартап FarmLogs привлек $22 млн, чтобы помочь фермерам повысить урожайность

Стартап FarmLogs, созданный чтобы помочь фермерам повысить урожайность сельскохозяйственных культур, привлек $22 млн. финансирования, которое возглавила инвестиционная компания Naspers Ventures, являющаяся венчурным подразделением южноафриканского медиагиганта Naspers. Кроме того, в текущем раунде участвовали и действующие инвесторы Drive Capital, Huron River Ventures, Hyde Park Venture Partners, SV Angel и президент знаменитого инкубатора Y Combinator Сэм Альтман.
Основанный в городе Анн-Арбор (штат Мичиган) в 2011 году и являющийся выпускником Y Combinator, стартап FarmLogs использует научные данные и умное машинное обучение, чтобы помочь фермерам досконально разобраться в том, что происходит с их урожаем, максимизировать их прибыль, уменьшить количество отходов и повысить рентабельность. Платформа отслеживает такие показатели, как здоровье сельскохозяйственных культур, количество осадков, уровень азота и многое другое, позволяя пользователям записывать и обмениваться между собой заметками и фотографиями своего урожая. Фермеры могут получить доступ к этим данным через мобильные приложения для Android и IOS.
Компания FarmLogs утверждает, что на сегодняшний день ее платформа анализирует более пятой части от всех фермерских посевов в США.
Ранее FarmLogs привлекла в общей сложности $15 млн. финансирования. Полученные сейчас инвестиции компания планирует направить на расширение своего штата сотрудников и на дальнейшую разработку новых продуктов.
"Текущее дополнительное финансирование поможет нам успешно развиваться и увеличить нашу команду, чтобы ускорить внедрение инновационных продуктов, а также позволит нам продолжить активно инвестировать в создание лучшего будущего для всего сельского хозяйства", — заявил Джесси Фольмар, генеральный директор и один из основателей компании FarmLogs. "Мы достигли невероятного уровня сотрудничества с Naspers Ventures, и мы очень рады получить поддержку от инвесторов мирового класса, это должно нам помочь эффективно развивать нашу платформу и решать огромные проблемы в сельском хозяйстве".
Агротехнологические (AgTech) компании созрели для инвестиций, и большие данные все чаще используются для повышения урожайности. AgTech-компания из Тель-Авива CropX, которая разрабатывает программное обеспечение и датчики для фермеров, получила около $10 млн. от целого ряда известных инвесторов, в том числе и от венчурной фирмы Innovation Endeavors, принадлежащей бывшему генеральному директору Google Эрику Шмидту.
В другом месте израильский AgTech-стартап Prospera получил $7 млн. финансирования для своей системы искусственного интеллекта на основе земледелия, а компания Granular из Сан-Франциско, разработавшая специальную аналитическую платформу для фермеров, привлекла $25 млн. от нескольких знаменитых инвесторов, среди которых Google Ventures (GV) и Andreessen Horowitz.
Перевод специально для форума MMGP.ru
http://venturebeat.com/2017/01/11/fa...with-big-data/
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