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Стартап FarmLogs привлек $22 млн, чтобы помочь фермерам повысить урожайность

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Старый Сегодня, 22:02
#1
Мастер
 
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Стартап FarmLogs привлек $22 млн, чтобы помочь фермерам повысить урожайность


Стартап FarmLogs, созданный чтобы помочь фермерам повысить урожайность сельскохозяйственных культур, привлек $22 млн. финансирования, которое возглавила инвестиционная компания Naspers Ventures, являющаяся венчурным подразделением южноафриканского медиагиганта Naspers. Кроме того, в текущем раунде участвовали и действующие инвесторы Drive Capital, Huron River Ventures, Hyde Park Venture Partners, SV Angel и президент знаменитого инкубатора Y Combinator Сэм Альтман.

Основанный в городе Анн-Арбор (штат Мичиган) в 2011 году и являющийся выпускником Y Combinator, стартап FarmLogs использует научные данные и умное машинное обучение, чтобы помочь фермерам досконально разобраться в том, что происходит с их урожаем, максимизировать их прибыль, уменьшить количество отходов и повысить рентабельность. Платформа отслеживает такие показатели, как здоровье сельскохозяйственных культур, количество осадков, уровень азота и многое другое, позволяя пользователям записывать и обмениваться между собой заметками и фотографиями своего урожая. Фермеры могут получить доступ к этим данным через мобильные приложения для Android и IOS.



Компания FarmLogs утверждает, что на сегодняшний день ее платформа анализирует более пятой части от всех фермерских посевов в США.

Ранее FarmLogs привлекла в общей сложности $15 млн. финансирования. Полученные сейчас инвестиции компания планирует направить на расширение своего штата сотрудников и на дальнейшую разработку новых продуктов.

"Текущее дополнительное финансирование поможет нам успешно развиваться и увеличить нашу команду, чтобы ускорить внедрение инновационных продуктов, а также позволит нам продолжить активно инвестировать в создание лучшего будущего для всего сельского хозяйства", — заявил Джесси Фольмар, генеральный директор и один из основателей компании FarmLogs. "Мы достигли невероятного уровня сотрудничества с Naspers Ventures, и мы очень рады получить поддержку от инвесторов мирового класса, это должно нам помочь эффективно развивать нашу платформу и решать огромные проблемы в сельском хозяйстве".



Агротехнологические (AgTech) компании созрели для инвестиций, и большие данные все чаще используются для повышения урожайности. AgTech-компания из Тель-Авива CropX, которая разрабатывает программное обеспечение и датчики для фермеров, получила около $10 млн. от целого ряда известных инвесторов, в том числе и от венчурной фирмы Innovation Endeavors, принадлежащей бывшему генеральному директору Google Эрику Шмидту.

В другом месте израильский AgTech-стартап Prospera получил $7 млн. финансирования для своей системы искусственного интеллекта на основе земледелия, а компания Granular из Сан-Франциско, разработавшая специальную аналитическую платформу для фермеров, привлекла $25 млн. от нескольких знаменитых инвесторов, среди которых Google Ventures (GV) и Andreessen Horowitz.

Перевод специально для форума MMGP.ru

http://venturebeat.com/2017/01/11/fa...with-big-data/

https://text.ru/antiplagiat/587671e4698f7
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Старый Сегодня, 22:09
#2
InterCITIES.biz
Премиум
 
Аватар Plaza24
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.02.2016
Сообщений: 244
Благодарностей: 200
КП: 0.330
Re: Стартап FarmLogs привлек $22 млн, чтобы помочь фермерам повысить урожайность
Цитата:
Сообщение от CashToday Посмотреть сообщение
Стартап FarmLogs, созданный чтобы помочь фермерам повысить урожайность сельскохозяйственных культур, привлек $22 млн. финансирования
Вот бы в мой проект привлечь 1% от этих инвестиций
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