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Automated Energy Management - au-en.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 21:59
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.09.2007
Сообщений: 77,154
Благодарностей: 6,379
КП: 0.042

награды Ветеран MMGP.RU 
Automated Energy Management - au-en.com
Я не владелец/админ проекта.
Новый проект. Старт 11 Января 2017 г



О проекте:
Цитата:
Интегрированные системы управления в электроэнергетике

С момента своего основания AUTOMATED ENERGY была сосредоточена на глубоком изменении электростанций уровней автоматизации. Сегодня системы имеют не меньшее значение, чем основное оборудования.
Современная система, как ожидается, будет надежной, эффективной, простой в обслуживании, надежной в использовании в течение длительного времени, она может быть сравнима с основным оборудованием и предлагает улучшить условия труда персонала и повысить технико-экономические показатели.

Инвестиционная программа нашей компании состоит из трех планов с различной степенью доходности и различным сроком размещения депозитов. На всех тарифах, вы можете размещать депозиты в трех валютах: BTC, USD, RUB. Каждый клиент для нас очень важен, поэтому мы исключаем все комиссии для вас.
Инвестиционные планы:
Цитата:
План10 дней. Прибыль - 110%
Депозит от 0.1(BTC), 100(USD), 5000(RUB)
Начисление 11.0% от суммы депозита каждые 24 часа с автоматическим выводом на счет Вашей платежной системы.

План 30 дней. Прибыль - 150%
Депозит от 0.01(BTC), 10(USD), 500(RUB)
Начисление 5.0% от суммы депозита каждые 24 часа с автоматическим выводом на счет Вашей платежной системы.

План 90 дней. Прибыль - 360%
Депозит от 0.1(BTC), 100(USD), 5000(RUB)
Начисление 4.0% от суммы депозита каждые 24 часа с автоматическим выводом на счет Вашей платежной системы.
Минимальный вклад: $10
Платежные системы: Bitcoin, PerfectMoney, Payeer, AdvCash, YandexMoney

* SSL от COMODO CA Limited
* DDoS защита от Genius Guard
* Выделенный сервер
* Язык сайта: английский, русский

Цитата:
Dates
Created on 2016-06-25
Expires on 2017-06-25
Updated on 2017-01-09
Цитата:
IP Address: 104.148.77.119 is hosted on a dedicated server
Location: United States Los Angeles Genius Guard
NetName: GENIUS-GUARD
Цитата:
Name Server(s) NS1.EASY-GEO-DNS.COM (has 914 domains)
NS2.EASY-GEO-DNS.COM (has 914 domains)
NS3.EASY-GEO-DNS.COM (has 914 domains)
NS4.EASY-GEO-DNS.COM (has 914 domains)
Ознакомиться с проектом >>>

Вклад:
Processor : Perfectmoney
Date : 2017-01-11 17:47
From Account : U13875717
Amount : -100.50
Currency : USD
Batch : 159940455
Memo : Shopping Cart Payment. Automatic Energy.
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Старый Сегодня, 22:14
#2
InterCITIES.biz
Премиум
 
Аватар Plaza24
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.02.2016
Сообщений: 244
Благодарностей: 200
КП: 0.330
Re: Automated Energy Management - au-en.com
Цитата:
Сообщение от uHYIPs Посмотреть сообщение
План10 дней. Прибыль - 110%
Депозит от 0.1(BTC), 100(USD), 5000(RUB)
Начисление 11.0% от суммы депозита каждые 24 часа с автоматическим выводом на счет Вашей платежной системы.

План 30 дней. Прибыль - 150%
Депозит от 0.01(BTC), 10(USD), 500(RUB)
Начисление 5.0% от суммы депозита каждые 24 часа с автоматическим выводом на счет Вашей платежной системы.

План 90 дней. Прибыль - 360%
Депозит от 0.1(BTC), 100(USD), 5000(RUB)
Начисление 4.0% от суммы депозита каждые 24 часа с автоматическим выводом на счет Вашей платежной системы.
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Старый Сегодня, 22:24
#3
Профессионал
 
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.10.2014
Сообщений: 1,027
Благодарностей: 713
КП: 0.000
Re: Automated Energy Management - au-en.com
Вроде годно, но чет дешевизной отдаёт
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Старый Сегодня, 22:54
#4
INS-MONEY.NET
Премиум
 
Аватар Volk111
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: http://ins-money.com
Регистрация: 14.04.2011
Сообщений: 12,214
Благодарностей: 12,829
КП: 0.330
Re: Automated Energy Management - au-en.com
ну сайтик приятный, вроде такого не встречал еще дизайна
и планы адекватные, кроме минималки на 1 план
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