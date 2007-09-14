Automated Energy Management - au-en.com

Я не владелец/админ проекта.
Новый проект. Старт 11 Января 2017 г
О проекте:
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Интегрированные системы управления в электроэнергетике
С момента своего основания AUTOMATED ENERGY была сосредоточена на глубоком изменении электростанций уровней автоматизации. Сегодня системы имеют не меньшее значение, чем основное оборудования.
Современная система, как ожидается, будет надежной, эффективной, простой в обслуживании, надежной в использовании в течение длительного времени, она может быть сравнима с основным оборудованием и предлагает улучшить условия труда персонала и повысить технико-экономические показатели.
Инвестиционная программа нашей компании состоит из трех планов с различной степенью доходности и различным сроком размещения депозитов. На всех тарифах, вы можете размещать депозиты в трех валютах: BTC, USD, RUB. Каждый клиент для нас очень важен, поэтому мы исключаем все комиссии для вас.
Инвестиционные планы:
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План10 дней. Прибыль - 110%
Депозит от 0.1(BTC), 100(USD), 5000(RUB)
Начисление 11.0% от суммы депозита каждые 24 часа с автоматическим выводом на счет Вашей платежной системы.
План 30 дней. Прибыль - 150%
Депозит от 0.01(BTC), 10(USD), 500(RUB)
Начисление 5.0% от суммы депозита каждые 24 часа с автоматическим выводом на счет Вашей платежной системы.
План 90 дней. Прибыль - 360%
Депозит от 0.1(BTC), 100(USD), 5000(RUB)
Начисление 4.0% от суммы депозита каждые 24 часа с автоматическим выводом на счет Вашей платежной системы.