Automated Energy Management - au-en.com

Новый проект. Старт 11 Января 2017 г







О проекте:

Цитата: Интегрированные системы управления в электроэнергетике



С момента своего основания AUTOMATED ENERGY была сосредоточена на глубоком изменении электростанций уровней автоматизации. Сегодня системы имеют не меньшее значение, чем основное оборудования.

Современная система, как ожидается, будет надежной, эффективной, простой в обслуживании, надежной в использовании в течение длительного времени, она может быть сравнима с основным оборудованием и предлагает улучшить условия труда персонала и повысить технико-экономические показатели.



Инвестиционная программа нашей компании состоит из трех планов с различной степенью доходности и различным сроком размещения депозитов. На всех тарифах, вы можете размещать депозиты в трех валютах: BTC, USD, RUB. Каждый клиент для нас очень важен, поэтому мы исключаем все комиссии для вас. Инвестиционные планы:

Цитата: План10 дней. Прибыль - 110%

Депозит от 0.1(BTC), 100(USD), 5000(RUB)

Начисление 11.0% от суммы депозита каждые 24 часа с автоматическим выводом на счет Вашей платежной системы.



План 30 дней. Прибыль - 150%

Депозит от 0.01(BTC), 10(USD), 500(RUB)

Начисление 5.0% от суммы депозита каждые 24 часа с автоматическим выводом на счет Вашей платежной системы.



План 90 дней. Прибыль - 360%

Депозит от 0.1(BTC), 100(USD), 5000(RUB)

Начисление 4.0% от суммы депозита каждые 24 часа с автоматическим выводом на счет Вашей платежной системы. Минимальный вклад: $10

Платежные системы: Bitcoin, PerfectMoney, Payeer, AdvCash, YandexMoney



* SSL от COMODO CA Limited

* DDoS защита от Genius Guard

* Выделенный сервер

* Язык сайта: английский, русский



Цитата: Dates

Created on 2016-06-25

Expires on 2017-06-25

Updated on 2017-01-09 Цитата: IP Address: 104.148.77.119 is hosted on a dedicated server

Location: United States Los Angeles Genius Guard

NetName: GENIUS-GUARD Цитата: Name Server(s) NS1.EASY-GEO-DNS.COM (has 914 domains)

NS2.EASY-GEO-DNS.COM (has 914 domains)

NS3.EASY-GEO-DNS.COM (has 914 domains)

NS4.EASY-GEO-DNS.COM (has 914 domains) Ознакомиться с проектом >>>



Вклад:

Processor : Perfectmoney

Date : 2017-01-11 17:47

From Account : U13875717

Amount : -100.50

Currency : USD

Batch : 159940455

