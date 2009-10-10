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Количество безработных на Украине продолжает расти

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Старый Сегодня, 19:30
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.10.2009
Сообщений: 1,801
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Количество безработных на Украине продолжает расти


Министр социальной политики Украины Андрей Рева, на заседании правительства, озвучил доклад по поводу происходящего на рынке труда. По его словам, почти 40 процентов трудоспособного населения на Украине не имеет никакой работы. Более того, в ходе проведённого опроса среди молодых граждан Украины выяснилось, что более 74 процентов из опрошенных, готовы хоть сейчас выехать из страны, в поисках лучшей доли, если бы на месте переезда им предоставили работу.

Продолжая свою речь, украинский политик озвучил вот какие данные. По его словам, уровень занятости на рынке труда составляет 56,2 процента, от общего трудоспособного населения Украины. То есть, из 26 миллионов человек, возрастом от 17 до 70 лет, имеют работу всего лишь чуть более 16 миллионов человек. По данным министра социальной политики, количество рабочих мест на Украине сокращается. В период с 2013 по 2015 год украинская экономика потеряла 3 млн рабочих мест.

Государственная служба занятости Украины заявляет, что сокращение рабочих мест происходит из-за негативных экономических процессов в государстве, а так же из-за боевых действий на востоке Украины. Как заявляют в ведомстве, заведующим трудовыми ресурсами, за первые три месяца 2016 года, более полумиллиона трудоспособных украинцев потеряли постоянную работу.

Плохие статистические данные выдала в своём ежегодном докладе Федерация профсоюзов Украины. В отчёте говорится, что за прошедший 2016 год, более 2,5 миллионов человек потеряли постоянное место работы. Комментируя опубликованный доклад, руководитель Федерации Григорий Осовой заявляет, что основной вопрос, который сейчас должен стоять перед правительством Украины - это создание новых рабочих мест. Так же как и Андрей Рева, Григорий Осовой ссылается на опрос социологов, согласно которому две трети молодых украинцев готовы покинуть свою Родину, в поисках работы за границей.

Специально для mmgp.ru
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Oziris на форуме  
Старый Сегодня, 19:33
#2
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 55
Благодарностей: 4
КП: 0.000
Re: Количество безработных на Украине продолжает расти
Конечно растет. Оно и будет превышать допустимые нормы. Так как работы нет, и тем более с таким сокращением на заводах. Та и любых частных и государственных фирм.
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даша2323 на форуме  
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