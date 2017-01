Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями. При поддержке

Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 19:54 Сегодня, 19:54 Сегодня, 19:20 #1 Temo58 Интересующийся

Пол: Мужской Регистрация: 14.12.2012 Сообщений: 55 Благодарностей: 2 КП: 0.000 Лучшие города для инвестиций: где покупать недвижимость в 2017 году



Как менялись цены на недвижимость в 26 городах Европы за последние восемь лет и на какие рынки стоит обратить внимание в 2017 году

Большинство участников рынка недвижимости сходятся во мнении, что локация — главный фактор успешных инвестиций. Tranio проанализировал динамику цен на объекты в 26 городах Европы с 2008 по 2016 годы и выяснил, где лучше всего покупать недвижимость в 2017 году.



Для заработка



Для краткосрочных вложений эксперты Tranio рекомендуют выбирать рынки, находящиеся в начале фазы восстановления. Это локации, где за последние годы цены сначала сильно упали, а недавно начали повышаться и ещё имеют большой потенциал роста. На таких рынках выгодно заниматься проектами редевелопмента: купить дешёвую недвижимость, отремонтировать и через год-два продать подороже за счёт роста цен и наценки за реновацию. Также можно купить объект на этапе строительства для спекулятивной перепродажи.



Исследование Tranio показало, что в 2017 году эти стратегии будет выгодно реализовывать в восьми городах Европы: Бухаресте, Мадриде, Барселоне, Софии, Дублине, Братиславе, Лиссабоне и Варшаве.







Один из самых перспективных рынков Европы в 2017 — Бухарест. По данным румынского сайта Imobiliare.ro, с 2008 по 2016 годы цены на жильё в этом городе упали на 35,4 % — с 1 771 до 1 144 евро/м². В 2015–2016 годах рынок начал восстанавливаться. Согласно аналитике газеты Financial Times, в 2015 году продажи жилья в Румынии достигли пика с 2007 года. Специалисты Imobiliare.ro отмечают, что с сентября 2015 по сентябрь 2016 цены на жильё в Бухаресте повысились на 5 %. Позитивная динамика на рынке поддерживается экономическим ростом: в 2015 году ВВП страны вырос на 3,7 % (один из лучших показателей в Европе).



Тем не менее Бухарест не самое востребованное направление у международных инвесторов. По оценкам Tranio, самыми горячими рынками в 2017 году станут Мадрид и Барселона. По данным испанского портала Idealista.com, с 2008 года цены в испанской столице упали на 23,3 % и начали повышаться только в 2015-м. В III квартале 2016 жильё здесь продавалось в среднем за 2 902 евро/м². Недвижимость в Барселоне начала дешеветь в 2007 году, и местный рынок прошёл фазу дна в 2013-м. В III квартале 2016 квадратный метр в городе стоил 3 667 евро — на 13,1 % меньше, чем в 2008-м. Экономика Испании растёт, безработица сокращается, ставки по ипотеке остаются низкими, и спрос на жильё растёт. Всё это будет способствовать повышению цен на недвижимость в стране, а Мадрид и Барселона будут опережать остальные регионы по темпам роста.



Тем, кто предпочитает более дешёвую недвижимость, подойдёт София. По данным болгарского сайта Imoti.net, цены на недвижимость здесь опустились в среднем на 20,1 % — с 570 евро/м² в 2008 году до 450 евро/м² в III квартале 2016-го. Рынок Софии восстанавливается, и покупатели становятся активнее. Дальнейший рост цен будет поддерживаться низким объёмом строительства.



Значительно — на 18 % — с 2008 по 2016 годы упали цены и на жильё в Дублине. Местный рынок начал восстанавливаться в 2013-м, и с тех пор недвижимость в столице Ирландии подорожала на 32 %. Впрочем, здесь ещё сохраняется потенциал роста, так как цены не достигли пика 2007 года. По данным сайта Numbeo, квартиры в центре Дублина предлагаются в среднем за 5 тыс. евро/м² — дороже, чем на других восстанавливающихся рынках.



Помимо этого, потенциал роста есть на рынках Братиславы и Лиссабона, где цены в 2016 году были на 7,8 и 7,0% ниже, чем в 2008-м,— оба рынка начали оживать в 2014-м. По данным статистических ведомств Словакии и Португалии, по состоянию на III квартал 2016 жильё в Братиславе стоит 1 818 евро/м², в Лиссабоне — 1 308 евро/м² соответственно.



Роста в 2017-м можно ожидать и от рынка Варшавы. По данным Национального банка Польши (Narodowy Bank Polski), с 2008 по 2016 годы цены в городе упали на 13,9% — с 2 314 до 1 992 евро/м². Портал Trading Economics прогнозирует небольшое удешевление польской недвижимости в 2017 году, после чего к 2020-му цены должны вернуться на уровень 2016-го. При этом другие специалисты (например, EY и Knight Frank) настроены в отношении 2017-го куда более оптимистично и в ближайшие месяцы ожидают роста цен в Польше в целом и в Варшаве в частности: ставки по ипотеке в стране остаются низкими, а население и спрос на жильё растут.



В ходе глобального кризиса восьмилетней давности цены упали и в других городах Европы. Так, по данным агентства Ober-Haus, недвижимость в Вильнюсе и Таллинне с 2008 по 2009 годы подешевела на 30%, в Риге — на 42%. Уже в 2010 году эти рынки начали восстанавливаться, и по состоянию на III квартал 2016 жильё в Таллинне стоит на 40% дороже, чем в 2008 году. Cнижение цен в ближайшие годы ожидается на литовском рынке (прогноз Trading Economics).



Выгодный момент для спекуляций на рынке недвижимости прошёл и в Будапеште. Цены здесь снижались с 2010 по 2014 годы, после чего начался рост: в 2016-м жильё в венгерской столице стоило на 25% дороже, чем в 2008-м.



Жильё в Загребе и Варшаве в 2008–2016 годах подешевело на 25 и 14% соответственно. При этом города не попали в рейтинг самых инвестиционно привлекательных рынков 2017 года, поскольку, по прогнозам Trading Economics, в 2016–2020 в Хорватии и Польше не стоит ожидать роста цен.



Особая ситуация сложилась в Афинах: индекс Банка Греции показывает, что с 2008 года цены в городе упали на 43,8% и не собираются расти. Вместе с тем, если правительство продолжит политику дешёвых ставок по ипотеке, то греческий рынок пройдёт дно уже в ближайшем будущем и Афины могут стать одним из самых горячих рынков Европы.



Для сохранения капитала



Тем, кто боится рисковать и предпочитает надёжные, долгосрочные вложения, стóит инвестировать в недвижимость для сдачи в аренду на стабильных рынках. Как показало исследование Tranio, во время кризиса цены на жильё не падали или понижались незначительно в шести городах Европы: Берлине, Лондоне, Вене, Стокгольме, Хельсинки и Люксембурге. Согласно прогнозу Trading Economics, жильё на этих рынках продолжит дорожать как минимум до 2020 года.





Берлин, Вена и Лондон — единственные европейские столицы, цены на жильё в которых с 2008 по 2016 годы непрерывно повышались. Больше всего они выросли в Берлине. Согласно результатам исследования Investitionsbank Berlin и по данным сайта Wohnungsboerse.net, после кризиса недвижимость в столице Германии подорожала в 2,9 раза (или на 186,5%) — примерно с 1 610 евро/м² до 4 613 евро/м². Бум на недвижимость в Берлине в последние годы был вызван несколькими факторами: население росло, безработица сокращалась, ставки по ипотеке опустились до рекордно низкого уровня (1% годовых), а объёмы строительства не удовлетворяли растущий спрос. В столицу ФРГ инвесторов также привлекал развитый местный рынок аренды: 80% берлинцев снимают квартиры. По оценкам многих экспертов, в ближайшие годы спрос в Берлине, особенно на первичном рынке, продолжит превышать предложение и цены продолжат расти.



С 2008 по 2016 годы на 84% выросли цены в Лондоне. По данным финансовой компании Nationwide, жильё в британской столице подорожало в среднем с 300 000 евро в 2008 году до 560 000 евро в III квартале 2016. Согласно Numbeo, квадратный метр в центре Лондона стоит 18 000 евро. По состоянию на конец 2016-го на первичном рынке центральных районов города квартиры предлагаются на 15−25% дешевле, чем до июньского референдума о выходе страны из ЕС. Спад в 2016 году также наблюдался во вторичном сегменте элитных объектов Лондона, но в целом по городу недвижимость дорожала: по данным Knight Frank и Nationwide, во II квартале цены выросли на 5–7% в годовом исчислении. В 2017 году рынок Лондона, скорее всего, будет стагнировать (ожидается динамика в пределах от −1 до +1%), но с 2018 года цены здесь вновь начнут повышаться. Особенно высок потенциал роста в периферийных районах рядом со строящимися станциями высокоскоростной железной дороги Crossrail.



Как показывает индекс цен на жильё Австрийского национального банка (Oesterreichische Nationalbank), жильё в Вене в 2008–2016 годах подорожало на 70,7%. По данным сайта Immopreise.at, квадратный метр в городе стоит 4 000 − 11 000 евро. Рынок Вены похож на берлинский: здесь 80% жителей снимают квартиры и международные инвесторы активно скупают местную недвижимость для сдачи в аренду. С большой вероятностью в 2017 году ставки по ипотеке в Австрии будут оставаться низкими (2–3% годовых) и спрос по-прежнему будет превышать предложение, поэтому можно ожидать, что цены на недвижимость в Вене продолжат расти.



В трех других рассматриваемых Tranio городах рост цен в 2008–2016 годах тоже измерялся двузначными числами, но в отдельные годы наблюдался спад.



Например, как показывает индекс цен Центрального бюро статистики Швеции (Statistiska centralbyrån), в Стокгольме жильё с 2008 года подорожало на 63,7%. Цены повышались непрерывно, если не считать 2011-го, когда жильё подешевело на 1,3% по отношению к 2010-му. По данным сайта Svensk Mäklarstatistik, в конце 2016 года квартиры в центре Стокгольма стоят в среднем 9 500 евро/м².



Более чем на 30% выросли цены в Хельсинки и Люксембурге. В столице Финляндии небольшой спад зафиксирован лишь в 2014 году. По данным сайта Asuntojenhinnat.fi, квадратный метр в городе стоит в среднем 4 514 евро. В Люксембурге цены снижались только в 2009 году, а квадратный метр в центральных районах по состоянию на конец 2016-го оценивается в 7500 евро (данные Numbeo).



Значительный рост (+62,8 %) с 2008 года зафиксирован в Копенгагене. Но этот город не попал в рейтинг инвестиционно привлекательных рынков 2017 года, поскольку цены здесь снижались в 2009 и 2011 годах, и Trading Economics прогнозирует спад на рынке недвижимости Дании до 2020 года.



Рост в долгосрочной перспективе (+27,9 %) демонстрировал и Париж, но в отдельные годы на рынке французской столицы наблюдался спад: цены снижались в 2009 и 2012–2014 годах. Можно ожидать, что в последующие годы недвижимость здесь будет дорожать: продажи жилья растут, а объёмы строительства ещё не догнали спрос. При этом ставки по ипотеке в 2016 году достигли исторического минимума (в среднем 1,1 % по кредитам на 10 лет состоянию на декабрь 2016).





В 2017 году мы рекомендуем инвесторам диверсифицировать риски и распределять капитал по разным рынкам. Бóльшую часть средств (70%) советуем вложить в низкорисковые проекты с доходностью 4−5% годовых. Для таких инвестиций идеально подходят микроапартаменты (квартиры площадью 20–30 м²) в крупных городах Германии. За счёт микроформата жильё этого типа стоит для арендатора дёшево (около 400 евро в месяц), но даёт больше арендной выручки на квадратный метр для владельца.



Оставшиеся средства (30%) можно инвестировать в редевелопмент в Испании. Доходность таких проектов — 12–15%. Особенно выгодный момент для входа на рынок наступил в Барселоне — цены на жильё в городе ещё далеки от пикового значения, при этом наблюдается дефицит новостроек, ставки по кредитам опустились до минимума и в ближайшие годы цены будут расти. Как менялись цены на недвижимость в 26 городах Европы за последние восемь лет и на какие рынки стоит обратить внимание в 2017 годуБольшинство участников рынка недвижимости сходятся во мнении, что локация — главный фактор успешных инвестиций. Tranio проанализировал динамику цен на объекты в 26 городах Европы с 2008 по 2016 годы и выяснил, где лучше всего покупать недвижимость в 2017 году.Для заработкаДля краткосрочных вложений эксперты Tranio рекомендуют выбирать рынки, находящиеся в начале фазы восстановления. Это локации, где за последние годы цены сначала сильно упали, а недавно начали повышаться и ещё имеют большой потенциал роста. На таких рынках выгодно заниматься проектами редевелопмента: купить дешёвую недвижимость, отремонтировать и через год-два продать подороже за счёт роста цен и наценки за реновацию. Также можно купить объект на этапе строительства для спекулятивной перепродажи.Исследование Tranio показало, что в 2017 году эти стратегии будет выгодно реализовывать в восьми городах Европы: Бухаресте, Мадриде, Барселоне, Софии, Дублине, Братиславе, Лиссабоне и Варшаве.Один из самых перспективных рынков Европы в 2017 — Бухарест. По данным румынского сайта Imobiliare.ro, с 2008 по 2016 годы цены на жильё в этом городе упали на 35,4 % — с 1 771 до 1 144 евро/м². В 2015–2016 годах рынок начал восстанавливаться. Согласно аналитике газеты Financial Times, в 2015 году продажи жилья в Румынии достигли пика с 2007 года. Специалисты Imobiliare.ro отмечают, что с сентября 2015 по сентябрь 2016 цены на жильё в Бухаресте повысились на 5 %. Позитивная динамика на рынке поддерживается экономическим ростом: в 2015 году ВВП страны вырос на 3,7 % (один из лучших показателей в Европе).Тем не менее Бухарест не самое востребованное направление у международных инвесторов. По оценкам Tranio, самыми горячими рынками в 2017 году станут Мадрид и Барселона. По данным испанского портала Idealista.com, с 2008 года цены в испанской столице упали на 23,3 % и начали повышаться только в 2015-м. В III квартале 2016 жильё здесь продавалось в среднем за 2 902 евро/м². Недвижимость в Барселоне начала дешеветь в 2007 году, и местный рынок прошёл фазу дна в 2013-м. В III квартале 2016 квадратный метр в городе стоил 3 667 евро — на 13,1 % меньше, чем в 2008-м. Экономика Испании растёт, безработица сокращается, ставки по ипотеке остаются низкими, и спрос на жильё растёт. Всё это будет способствовать повышению цен на недвижимость в стране, а Мадрид и Барселона будут опережать остальные регионы по темпам роста.Тем, кто предпочитает более дешёвую недвижимость, подойдёт София. По данным болгарского сайта Imoti.net, цены на недвижимость здесь опустились в среднем на 20,1 % — с 570 евро/м² в 2008 году до 450 евро/м² в III квартале 2016-го. Рынок Софии восстанавливается, и покупатели становятся активнее. Дальнейший рост цен будет поддерживаться низким объёмом строительства.Значительно — на 18 % — с 2008 по 2016 годы упали цены и на жильё в Дублине. Местный рынок начал восстанавливаться в 2013-м, и с тех пор недвижимость в столице Ирландии подорожала на 32 %. Впрочем, здесь ещё сохраняется потенциал роста, так как цены не достигли пика 2007 года. По данным сайта Numbeo, квартиры в центре Дублина предлагаются в среднем за 5 тыс. евро/м² — дороже, чем на других восстанавливающихся рынках.Помимо этого, потенциал роста есть на рынках Братиславы и Лиссабона, где цены в 2016 году были на 7,8 и 7,0% ниже, чем в 2008-м,— оба рынка начали оживать в 2014-м. По данным статистических ведомств Словакии и Португалии, по состоянию на III квартал 2016 жильё в Братиславе стоит 1 818 евро/м², в Лиссабоне — 1 308 евро/м² соответственно.Роста в 2017-м можно ожидать и от рынка Варшавы. По данным Национального банка Польши (Narodowy Bank Polski), с 2008 по 2016 годы цены в городе упали на 13,9% — с 2 314 до 1 992 евро/м². Портал Trading Economics прогнозирует небольшое удешевление польской недвижимости в 2017 году, после чего к 2020-му цены должны вернуться на уровень 2016-го. При этом другие специалисты (например, EY и Knight Frank) настроены в отношении 2017-го куда более оптимистично и в ближайшие месяцы ожидают роста цен в Польше в целом и в Варшаве в частности: ставки по ипотеке в стране остаются низкими, а население и спрос на жильё растут.В ходе глобального кризиса восьмилетней давности цены упали и в других городах Европы. Так, по данным агентства Ober-Haus, недвижимость в Вильнюсе и Таллинне с 2008 по 2009 годы подешевела на 30%, в Риге — на 42%. Уже в 2010 году эти рынки начали восстанавливаться, и по состоянию на III квартал 2016 жильё в Таллинне стоит на 40% дороже, чем в 2008 году. Cнижение цен в ближайшие годы ожидается на литовском рынке (прогноз Trading Economics).Выгодный момент для спекуляций на рынке недвижимости прошёл и в Будапеште. Цены здесь снижались с 2010 по 2014 годы, после чего начался рост: в 2016-м жильё в венгерской столице стоило на 25% дороже, чем в 2008-м.Жильё в Загребе и Варшаве в 2008–2016 годах подешевело на 25 и 14% соответственно. При этом города не попали в рейтинг самых инвестиционно привлекательных рынков 2017 года, поскольку, по прогнозам Trading Economics, в 2016–2020 в Хорватии и Польше не стоит ожидать роста цен.Особая ситуация сложилась в Афинах: индекс Банка Греции показывает, что с 2008 года цены в городе упали на 43,8% и не собираются расти. Вместе с тем, если правительство продолжит политику дешёвых ставок по ипотеке, то греческий рынок пройдёт дно уже в ближайшем будущем и Афины могут стать одним из самых горячих рынков Европы.Для сохранения капиталаТем, кто боится рисковать и предпочитает надёжные, долгосрочные вложения, стóит инвестировать в недвижимость для сдачи в аренду на стабильных рынках. Как показало исследование Tranio, во время кризиса цены на жильё не падали или понижались незначительно в шести городах Европы: Берлине, Лондоне, Вене, Стокгольме, Хельсинки и Люксембурге. Согласно прогнозу Trading Economics, жильё на этих рынках продолжит дорожать как минимум до 2020 года.Берлин, Вена и Лондон — единственные европейские столицы, цены на жильё в которых с 2008 по 2016 годы непрерывно повышались. Больше всего они выросли в Берлине. Согласно результатам исследования Investitionsbank Berlin и по данным сайта Wohnungsboerse.net, после кризиса недвижимость в столице Германии подорожала в 2,9 раза (или на 186,5%) — примерно с 1 610 евро/м² до 4 613 евро/м². Бум на недвижимость в Берлине в последние годы был вызван несколькими факторами: население росло, безработица сокращалась, ставки по ипотеке опустились до рекордно низкого уровня (1% годовых), а объёмы строительства не удовлетворяли растущий спрос. В столицу ФРГ инвесторов также привлекал развитый местный рынок аренды: 80% берлинцев снимают квартиры. По оценкам многих экспертов, в ближайшие годы спрос в Берлине, особенно на первичном рынке, продолжит превышать предложение и цены продолжат расти.С 2008 по 2016 годы на 84% выросли цены в Лондоне. По данным финансовой компании Nationwide, жильё в британской столице подорожало в среднем с 300 000 евро в 2008 году до 560 000 евро в III квартале 2016. Согласно Numbeo, квадратный метр в центре Лондона стоит 18 000 евро. По состоянию на конец 2016-го на первичном рынке центральных районов города квартиры предлагаются на 15−25% дешевле, чем до июньского референдума о выходе страны из ЕС. Спад в 2016 году также наблюдался во вторичном сегменте элитных объектов Лондона, но в целом по городу недвижимость дорожала: по данным Knight Frank и Nationwide, во II квартале цены выросли на 5–7% в годовом исчислении. В 2017 году рынок Лондона, скорее всего, будет стагнировать (ожидается динамика в пределах от −1 до +1%), но с 2018 года цены здесь вновь начнут повышаться. Особенно высок потенциал роста в периферийных районах рядом со строящимися станциями высокоскоростной железной дороги Crossrail.Как показывает индекс цен на жильё Австрийского национального банка (Oesterreichische Nationalbank), жильё в Вене в 2008–2016 годах подорожало на 70,7%. По данным сайта Immopreise.at, квадратный метр в городе стоит 4 000 − 11 000 евро. Рынок Вены похож на берлинский: здесь 80% жителей снимают квартиры и международные инвесторы активно скупают местную недвижимость для сдачи в аренду. С большой вероятностью в 2017 году ставки по ипотеке в Австрии будут оставаться низкими (2–3% годовых) и спрос по-прежнему будет превышать предложение, поэтому можно ожидать, что цены на недвижимость в Вене продолжат расти.В трех других рассматриваемых Tranio городах рост цен в 2008–2016 годах тоже измерялся двузначными числами, но в отдельные годы наблюдался спад.Например, как показывает индекс цен Центрального бюро статистики Швеции (Statistiska centralbyrån), в Стокгольме жильё с 2008 года подорожало на 63,7%. Цены повышались непрерывно, если не считать 2011-го, когда жильё подешевело на 1,3% по отношению к 2010-му. По данным сайта Svensk Mäklarstatistik, в конце 2016 года квартиры в центре Стокгольма стоят в среднем 9 500 евро/м².Более чем на 30% выросли цены в Хельсинки и Люксембурге. В столице Финляндии небольшой спад зафиксирован лишь в 2014 году. По данным сайта Asuntojenhinnat.fi, квадратный метр в городе стоит в среднем 4 514 евро. В Люксембурге цены снижались только в 2009 году, а квадратный метр в центральных районах по состоянию на конец 2016-го оценивается в 7500 евро (данные Numbeo).Значительный рост (+62,8 %) с 2008 года зафиксирован в Копенгагене. Но этот город не попал в рейтинг инвестиционно привлекательных рынков 2017 года, поскольку цены здесь снижались в 2009 и 2011 годах, и Trading Economics прогнозирует спад на рынке недвижимости Дании до 2020 года.Рост в долгосрочной перспективе (+27,9 %) демонстрировал и Париж, но в отдельные годы на рынке французской столицы наблюдался спад: цены снижались в 2009 и 2012–2014 годах. Можно ожидать, что в последующие годы недвижимость здесь будет дорожать: продажи жилья растут, а объёмы строительства ещё не догнали спрос. При этом ставки по ипотеке в 2016 году достигли исторического минимума (в среднем 1,1 % по кредитам на 10 лет состоянию на декабрь 2016).В 2017 году мы рекомендуем инвесторам диверсифицировать риски и распределять капитал по разным рынкам. Бóльшую часть средств (70%) советуем вложить в низкорисковые проекты с доходностью 4−5% годовых. Для таких инвестиций идеально подходят микроапартаменты (квартиры площадью 20–30 м²) в крупных городах Германии. За счёт микроформата жильё этого типа стоит для арендатора дёшево (около 400 евро в месяц), но даёт больше арендной выручки на квадратный метр для владельца.Оставшиеся средства (30%) можно инвестировать в редевелопмент в Испании. Доходность таких проектов — 12–15%. Особенно выгодный момент для входа на рынок наступил в Барселоне — цены на жильё в городе ещё далеки от пикового значения, при этом наблюдается дефицит новостроек, ставки по кредитам опустились до минимума и в ближайшие годы цены будут расти.

Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты! На правах рекламы

__________________ Ответить Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 19:54 Сегодня, 19:54 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

Быстрый переход

Мой кабинет Личные сообщения Подписки Кто на форуме Поиск по форуму Главная страница форума Форум инвесторов Новости в мире финансов и инвестиций Горячие новости Инвестирование для начинающих Куда инвестировать деньги Литература Стратегии инвестирования Доверительное управление ПИФы, ОФБУ, НПФ Управляющие компании Частные трейдеры Архив: Доверительное управление Инвестирование в фондовый рынок Российские эмитенты Иностранные эмитенты Фьючерсы, опционы, векселя и облигации Товарно-сырьевой рынок Каталог Брокеров Список проблемных компаний Краудфандинговая платформа СтартапУМ - StartupUM.ru Обсуждение работы площадки Проекты-претенденты Одобренные проекты Архив: Краудфандинговая платформа StartupUM Инвестирование в стартапы Биржа долей ShareInStock.com Список инвесторов Сайтостроение Игры, видео и развлечения Оффлайн бизнес Прочее по инвестированию в стартапы Стартап-песочница Проблемные проекты Проекты от Avangardman'а Архив: Инвестирование в стартапы Прочие виды инвестиций Недвижимость Инвестиции в искусство Инвестомания - теория и практика инвестирования Стратегия успеха Психология успеха Планирование Распределение средств Предпринимательство и собственный бизнес Истории успеха Истории успеха знаменитостей Истории бизнес-леди MMGP Интервью Конкурсы: Стратегия успеха Форум о банках и страховании Новости в банковской сфере и страховании Банковский форум Банки прочих стран Кредитные и дебетовые карты Финансовый кризис Банки России Список проблемных банков России Банки Украины Список проблемных банков Украины Страхование (накопительные программы) Страховые компании Форум о платежных системах Новости платежных систем Электронные платежные системы WebMoney Perfect Money Яндекс-Деньги Qiwi PayPal OKPAY Другие платежки RBK Money Payza (AlertPay) Skrill (MoneyBookers) SolidTrustPay Проблемные платежки LiqPay (ЛикПей) Архив: Другие электронные платежные системы E-Gold Liberty Reserve Биллинги Криптовалюты (Bitcoin, Ethereum, Litecoin и др.) Новости криптовалют Биржи криптовалют Конкурсы: Криптовалюты Bitcoin Ethereum Новые и перспективные криптовалюты ICO Другие криптовалюты Майнинг (mining) Заработок Криптовалют Краны Проблемные сервисы Архив: Криптовалюта Обмен электронных валют Обменники валюты Ввод и Вывод валюты Сомнительные предложения Сомнительные обменники валюты Ввод и Вывод валюты Проблемные обменники Архив: Обмен электронных валют Форум о Forex Forex: общий форум Конкурсы от MMGP Психология трейдинга Конкурсы от ДЦ и частных спонсоров Торговля трейдеров форума Архив Forex: форум для начинающих Литература Forex Видео-уроки Общие вопросы работы Брокеров Каталог Брокеров на Форекс Компании без лицензии Претензии к компаниям Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade Претензии к компании Телетрейд Архив: Претензии к компаниям Претензии к компании Пантеон Финанс Претензии к компании Forex Trend Проблемные брокеры Инвестирование в ПАММ-счета Молодые ПАММ-счета Системы копирования ПАММ портфели ПАММ площадки ПАММ рейтинги Структурированные ПАММ-продукты Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета Частные консультации Архив: Инвестирование в ПАММ-счета Аналитика Аналитика от компаний Аналитика от частных трейдеров Торговые стратегии Торговые сигналы Обучение/Продажа торговых систем Программное обеспечение Индикаторы на Форексе Программирование на языке MQL (Meta Quotes Language) Бинарные опционы Брокеры бинарных опционов Черный список брокеров Сигналы бинарных опционов Форекс-блоги Закрытый клуб блогеров ArinaF Tanrad Актуальные экономические новости Обсуждение аналитических прогнозов Pankow Foxxxeremina JASumy Dana ODIN Тимон Ratatara VictorSamus Alexsey91 Популярные индикаторы для торговли. Видеообзоры Торговые системы для Бинарных опционов. Видеообзоры стратегий PIRANHAfx Практика торговли на рынке форекс Ruslan89 sunmistik Vasyaenergy kislov zaharik1404 Asal Klod Архив: Форекс-блоги Fil Fox AlexFilippov Vladimir Level Grebenshchikov Ян Аметистов Roman Moskvichev Ребейт сервисы и реферальные предложения Архив: Ребейт сервисы и реферальные предложения Форум о кредитах в интернете Онлайн кредит: общий форум Кредитные сервисы Прием лимитов доверия Частные заемщики Кредитная история Архив: Прием лимитов доверия Конкурсы на приём лимита доверия Частные кредиторы Кредитные мониторинги Микрофинансовые организации МФО Проблемные и закрытые МФО Сервисы подбора МФО Форум о ставках на спорт Букмекерство: общий форум Конкурсы по ставкам на спорт Конкурсы по ставкам на спорт от форумчан Архив: Конкурсы по ставкам на спорт Спорт-Чат Букмекерские конторы и биржи ставок Вопросы о БК Вопросы о биржах ставок Тотализаторы Архив: Букмекерские конторы и биржи ставок Стратегии и прогнозы Прогнозы от пользователей Ставки на киберспорт Архив: Прогнозы от пользователей Барахолка Системы и стратегии Прогнозы Спортивные ПАММ-счета ПАММ портфели Вопросы и ответы Архив Форум о бизнесе в интернете Свой интернет бизнес: общий форум Инфо-бизнес Электронная коммерция Биллинги Финансовый сервис Интервью успешных людей Бизнес-Литература Юридические вопросы Копирайтинг Купить/Продать/Обменять Бесплатное Webmoney Ссылки Сайты Домены Регистрация доменов Тексты Шаблоны Аккаунты/Базы/Ваучеры Скрипты/Программы ICQ номера Инфопродукты, курсы и методы заработка Прочее Форум вебмастеров Сайтостроение: общий форум Доменные имена Оценка доменов Купить/продать/зарегистрировать домен HTML & Веб-Дизайн Оценка сайта! Архив победителей Веб-программирование Блогосфера Конкурсы Дайджест блогосферы Заработок на блоге Интервью с блоггерами Оценка блога! Блоги о заработке Сайт & Серверное администрирование Web Хостинг Маркетинг: общий форум Вопросы по маркетингу от новичков Поисковая оптимизация Сервисы и программы Контекстная реклама Яндекс.Директ Google Adsense/Adwords Бегун Прочие брокеры Социальные сети Линкостроение Биржи ссылок Купить/Продать/Обменять ссылки Регистрация в каталогах Форум фрилансеров Фриланс: общий форум Поиск работы/подбор персонала/сервисы Разработка сайтов Дизайн Программирование Маркетинг & Поисковая оптимизация Регистрация в каталогах/соц.закладках Тексты & Переводы Траффик Web Хостинг Разовые действия Конкурсы для фрилансеров Другая работа/сервис Корпоративные форумы BetOnMoney.com ОО АИ 'Профит' (Profita.org) PrivateFX.com PasProfit.ru Solvena.ru Форум о псевдоинвестициях Псевдоинвестиции: общий форум Конкурсы для HYIP инвесторов Конкурсы от форумчан Завершенные конкурсы Покупка, продажа, разработка хайпов (HYIP) Архив HYIP до 15% в месяц HYIP до 15% в месяц под вопросом HYIP от 16% до 60% в месяц HYIP от 16% до 60% в месяц под вопросом HYIP от 61% в месяц HYIP от 61% в месяц под вопросом МЛМ-игры Мусорные МЛМ-проекты Экономические игры Мусорные экономические игры Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ Arts-Trend.com Обсуждение Реферальные и страховые предложения Страхование Предложения от страховщиков, не прошедших проверку СБ форума HYIP Мониторинги Архив: Реферальные и страховые предложения Форум о прочих видах заработка в интернете Заработок в интернете: общий форум Вопросы от новичков Дневник манимейкера Архив: Дневник манимейкера Сетевой маркетинг - MLM Партнерские программы Каталог партнерских программ Финансы Траффик/Ссылки Dating Фарма Хостинг Игры/Казино Другие партнерки Архив: Каталог партнерских программ Прочие виды заработка Shareholder.ru - интернет биржа Вопросы и ответы: интернет-биржа Shareholder.ru Архив: Интернет-биржи Сомнительные прочие виды заработка Список проблемных/неактивных/закрытых программ О сайте и форуме MMGP Live Общий раздел Архив: Общий раздел Наши конкурсы и акции Игра 'Демотивируй меня' Конкурс копирайтеров Завершенные конкурсы Наши опросы Эксперты форума Вопросы и предложения Работа на форуме Архив рассылки Разное Новости технологий и интернета Знакомства и встречи Россияне Українці Беларусы Қазақтар Other countries Медиа портал Инвестирование: обсуждение видео Инвестирование в ПАММ счета: обсуждение видео Стартапы: обсуждение видео Forex: обсуждение видео Финансы: обсуждение видео Кредиты: обсуждение видео Беттинг: обсуждение видео Сайтостроительство: обсуждение видео Бизнес в интернете Фриланс: обсуждение видео Психология успеха: обсуждение видео Личный рост: обсуждение видео Другие виды заработка Разное: Медиа портал Покупки в интернете Заработал – Потрать! Хочу купить Интернет-магазины Интернет-аукционы Посредники Халява Список интернет мошенников Черный список обменников Черный список сервисов криптовалют Черный список брокеров Черный список ребейт-сервисов и реферальных предложений Черный список должников Долговые обязательства и страхование Для клонов, пиарщиков и пейдпостеров Самое разное Архив Курилка Поздравления Игры Игры на форуме Кино/Музыка Юмор Политика и экономика Экономические преступления Здоровье и спорт Спорт-чат Авто Софт Компьютерная безопасность Непознанное Путешествия Похожие темы Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение Лучшие тренды для заработка в 2017 году, всем кто не терпит офис! Prosvetlenniy Новости в мире финансов и инвестиций 32 30.12.2016 14:34 Чистый прирост иностранных инвестиций в 2017 году ожидается на уровне 4,5 миллиарда moskva Новости в мире финансов и инвестиций 1 16.09.2016 10:16 Лучшие города для жизни в 2016 году: рейтинг издания The Economist BigBoi Новости в мире финансов и инвестиций 6 31.08.2016 13:48 Покупать или не покупать недвижимость в Болгарии и почему именно Болгария sv-alex1 Недвижимость 616 26.05.2016 21:29 Объявлены самые перспективные страны для инвестиций в недвижимость в 2016 году Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 4 09.01.2016 03:26



Случайные темы СМИ: в Швейцарии нашли тысячи невостребованных в течение 50 лет счетов От Resnitsi в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций» MIRAXE - Miraxe.com От Yaroslav-Biryukov в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ» voyagefund-voyagefund.com От fiol07 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ» Как сбросить вес? От morg в разделе «Здоровье и спорт» С какими рисками сопряжена инвестиционная деятельность? От shadvolf2 в разделе «Инвестирование для начинающих» Paydiamond.com - PayDiamond От mafiainvest в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»

MMGP.Ru 18+

Мобильная версия

Карта сайта

Помощь

Наверх ↑