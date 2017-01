pilot10 Топ Мастер

Китайские финансовые регуляторы начали проверку биткоин-биржи BTCC



Об этом сообщает твиттер-аккаунт cnLedger со ссылкой на заявление шанхайского офиса НБК.



Читать

cnLedger @cnLedger

PBoC Shanghai and Shanghai Municipal Finance Office are inspecting BTCC exchangehttp://shanghai.pbc.gov.cn/fzhshanghai/113571/3233069/index.html …

15:23 - 11 января 2017

53 Ретвита 38 отметок «Нравится»



Согласно сообщению, 11 января 2017 года подразделение Народного банка Китая в Шанхае, Шанхайское муниципальное бюро финансов и другие подразделения Объединенной инспекционной группы Китая, принимая во внимание рыночные риски, начали проверку деятельности BTCC с целью защиты клиентов.



В частности, предметом проверки станут такие аспекты деятельности биржи, как наличие лицензий, осуществление несанкционированного кредитования пользователей и проведение платежей в иностранной валюте. Также будет проверена причастность биржи к возможному манипулированию рынком и соответствие ее работы правилам по борьбе с отмыванием денег и предупреждения угроз безопасности.





Рынок моментально отреагировал на эту новость обрушением курса биткоина – всего за несколько минут стоимость криптовалюты значительно упала. На момент публикации (09:45 UTC) биткоин торгуется в районе $850.





Напомним, на прошлой неделе стало известно о серии встреч, проведенных Народным банком Китая с представителями трех крупнейших криптовалютных бирж страны BTCC, OKCoin и Huobi.



В их ходе регулятор обратил внимание на то, что в Китае биткоин считается виртуальным товаром и не имеет легального статуса валюты. В связи с этим НБК призвал пользователей с осторожностью подходить к вопросу инвестиций в криптовалюты, осознавая все риски и возможные последствия.



Также накануне в ряде местных СМИ появились неподтвержденные сообщения о том, что в Китае может быть создан отдельный орган для регулирования криптовалютного бизнеса, а также запущена специальная платформа, основной задачей которой станет защита инвесторов.



Вскоре после этого появились комментарии BTCC и OKCoin – руководство бирж заявило о том, что правительству страны необходимо принять более ясные правила регулирования криптовалютного бизнеса. По их мнению, это защитит как компании, так и их клиентов.



