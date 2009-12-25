Китайские финансовые регуляторы начали проверку биткоин-биржи BTCC

Народный банк Китая и финансовая инспекция Шанхая начали в среду, 11 января, проверку деятельности криптовалютной биржи BTCC.
Об этом сообщает твиттер-аккаунт cnLedger со ссылкой на заявление шанхайского офиса НБК.
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PBoC Shanghai and Shanghai Municipal Finance Office are inspecting BTCC exchangehttp://shanghai.pbc.gov.cn/fzhshanghai/113571/3233069/index.html …
15:23 - 11 января 2017
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Согласно сообщению, 11 января 2017 года подразделение Народного банка Китая в Шанхае, Шанхайское муниципальное бюро финансов и другие подразделения Объединенной инспекционной группы Китая, принимая во внимание рыночные риски, начали проверку деятельности BTCC с целью защиты клиентов.
В частности, предметом проверки станут такие аспекты деятельности биржи, как наличие лицензий, осуществление несанкционированного кредитования пользователей и проведение платежей в иностранной валюте. Также будет проверена причастность биржи к возможному манипулированию рынком и соответствие ее работы правилам по борьбе с отмыванием денег и предупреждения угроз безопасности.
Рынок моментально отреагировал на эту новость обрушением курса биткоина – всего за несколько минут стоимость криптовалюты значительно упала. На момент публикации (09:45 UTC) биткоин торгуется в районе $850.
Напомним, на прошлой неделе стало известно о серии встреч, проведенных Народным банком Китая с представителями трех крупнейших криптовалютных бирж страны BTCC, OKCoin и Huobi.
В их ходе регулятор обратил внимание на то, что в Китае биткоин считается виртуальным товаром и не имеет легального статуса валюты. В связи с этим НБК призвал пользователей с осторожностью подходить к вопросу инвестиций в криптовалюты, осознавая все риски и возможные последствия.
Также накануне в ряде местных СМИ появились неподтвержденные сообщения о том, что в Китае может быть создан отдельный орган для регулирования криптовалютного бизнеса, а также запущена специальная платформа, основной задачей которой станет защита инвесторов.
Вскоре после этого появились комментарии BTCC и OKCoin – руководство бирж заявило о том, что правительству страны необходимо принять более ясные правила регулирования криптовалютного бизнеса. По их мнению, это защитит как компании, так и их клиентов.
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