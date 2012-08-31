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Счетная палата выявила ущерб от незаконной вырубки леса на 11,9 млрд рублей
Почти половина объема незаконной вырубки приходится на Сибирский федеральный округ, пишут "Известия" со ссылкой на материалы Счетной палаты.
Ущерб от незаконной рубки древесины составляет в России около 11,9 млрд рублей. Это следует из материалов Счетной палаты РФ, на которые ссылается газета "Известия". Основной причиной незаконной вырубки ведомство называет нехватку кадров лесоохраны.
"На 1 января 2016 года он (ущерб от незаконной вырубки леса) составил 11 874 млн рублей. Почти половина объема незаконных рубок (49,5%) приходится на Сибирский федеральный округ. За пять лет общий запас древесины в стране снизился на 231 млн кубометров", - приводит газета данные Счетной палаты.
При этом основной причиной повальной вырубки древесины в ведомстве называют недостаточную по сравнению с нормой правительства РФ численность кадров, осуществляющих охрану леса на территории России.
По словам газеты, в Федеральном агентстве лесного хозяйства (Рослесхоз) считают выводы Счетной палаты не совсем верными, так как в них указываются данные только о потерянных кубометрах леса, а информация о прирастаемой древесине не включается.
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Сегодня, 15:21
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