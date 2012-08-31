Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,793 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Счетная палата выявила ущерб от незаконной вырубки леса на 11,9 млрд рублей

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:39
#1
Скайп: cher777889
Премиум
 
Аватар Анна Чернобай
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,125
Благодарностей: 481
КП: 0.428
Счетная палата выявила ущерб от незаконной вырубки леса на 11,9 млрд рублей
Почти половина объема незаконной вырубки приходится на Сибирский федеральный округ, пишут "Известия" со ссылкой на материалы Счетной палаты.


Ущерб от незаконной рубки древесины составляет в России около 11,9 млрд рублей. Это следует из материалов Счетной палаты РФ, на которые ссылается газета "Известия". Основной причиной незаконной вырубки ведомство называет нехватку кадров лесоохраны.

"На 1 января 2016 года он (ущерб от незаконной вырубки леса) составил 11 874 млн рублей. Почти половина объема незаконных рубок (49,5%) приходится на Сибирский федеральный округ. За пять лет общий запас древесины в стране снизился на 231 млн кубометров", - приводит газета данные Счетной палаты.

При этом основной причиной повальной вырубки древесины в ведомстве называют недостаточную по сравнению с нормой правительства РФ численность кадров, осуществляющих охрану леса на территории России.

По словам газеты, в Федеральном агентстве лесного хозяйства (Рослесхоз) считают выводы Счетной палаты не совсем верными, так как в них указываются данные только о потерянных кубометрах леса, а информация о прирастаемой древесине не включается.


__________________
На правах рекламы: Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты!

Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки на HyipStat.top|Bestinvestor.ru - Как получить прибыль?|Проверяю все на Хайп Занозе|Всем,кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Счетная палата прошлась по земле moskva Новости в мире финансов и инвестиций 4 29.03.2016 02:34
Счетная палата уличила Роспотребнадзор в злоупотреблении Википедией lubomyr Новости в мире финансов и инвестиций 5 26.05.2015 17:47
Счетная палата нашла в бюджете «Роскосмоса» нарушения на 92 млрд рублей moskva Новости в мире финансов и инвестиций 0 22.05.2015 15:56
Счетная палата выявила риски снижения бесплатной медпомощи fedynets Новости в мире финансов и инвестиций 0 03.03.2015 23:16

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар mokin35
Динамика развития Китайской экономики
От mokin35 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Oliver Frank
Лукашенко прорабатывает альтернативу российской нефти
От Oliver Frank в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
goldbux.org7.ru - золотой букс
От skyboss в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар SQMonitor
ZapBrokerage - zapbrokerage.com
От SQMonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Nickma
GammaMarkets - gammarkets.com
От Nickma в разделе «Черный список брокеров»
Аватар Shalom
Apple позволит владельцам iPhone блокировать рекламу на сайтах
От Shalom в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube