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70 процентов жителей России довольны своей жизнью

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Старый Сегодня, 14:11
#1
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.09.2016
Сообщений: 1,365
Благодарностей: 93
КП: 0.105
70 процентов жителей России довольны своей жизнью


Всероссийский центр изучения общественного мнения России провёл исследование на тему того, как себя ощущают граждане РФ, во время разразившегося финансового кризиса. Исследование в виде социального опроса было проведено с 24 по 25 декабря в 130 населенных пунктах 46 регионах страны. Всего в опросе участвовало 1600 респондентов.

В частности, индекс социальных оценок относительно личной жизни в декабре 2016 года вырос до максимальной годовой отметки, в 46 п. 72 процента опрошенных отозвались положительно по вопросу, 26 отрицательно.

Заметно подрос и индекс социальных оценок относительно ситуации в России, сразу на 11 п. по данным опроса, положительно оценивают ситуацию чуть более 50 процентов опрошенных, а именно 56, негативно отзываются о том, что происходит 41 процент респондентов.

Наблюдается и положительная динамика роста индекса социальных ожиданий. На данный момент, 42 процента от опрошенных уверены в том, что худшие времена всё ещё впереди, четверть респондентов заявили об уверенности, что худшее уже произошло. Ещё 24 процента уверены в том, что самое плохое, что может быть, происходит с ними сейчас, в данный промежуток времени их жизни.

Для многих жителей России 2016 год выдался непростым, но закончился он на нотках оптимизма. Во многом это произошло благодаря позитивным событиям, которые наблюдались в политической жизни страны. Как и раньше, экономические вопросы всё так же волнуют большинство россиян, но острота данного вопроса стала рутинной, и приобрела более блёклый эмоциональный оттенок. К концу 2016 года, политические вопросы стали преобладать перед экономическими проблемами в жизни граждан России. Такого мнения придерживается Степан Львов, который является руководителем управления мониторинговых и электоральных исследований ВЦИОМ, комментируя опубликованный отчёт.

Все индексы рассчитывались, как разница положительных и средних значений к отрицательным. Индекс может колебаться в значениях от минус 100 пунктов до плюс 100 пунктов. Чем выше значение индексов, тем более жизнерадостно настроены респонденты.

Whore65

специально для mmgp.ru
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Whore65 на форуме  
Старый Сегодня, 14:13
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 30.06.2015
Сообщений: 582
Благодарностей: 203
КП: 0.372
Re: 70 процентов жителей России довольны своей жизнью
Желтушный заголовок, даже не хочется тратить время на чтение подобных новостей.
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Максим1951 на форуме  
Старый Сегодня, 14:27
#3
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.09.2016
Сообщений: 1,365
Благодарностей: 93
КП: 0.105
Автор темы Re: 70 процентов жителей России довольны своей жизнью
Цитата:
Сообщение от Максим1951 Посмотреть сообщение
даже не хочется тратить время на чтение подобных новостей.
Тогда могли бы пройти мимо и вообще не оставлять свои комментарии.
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Whore65 на форуме  
Старый Сегодня, 14:33
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.12.2012
Сообщений: 36
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: 70 процентов жителей России довольны своей жизнью
одна вода в новости ...
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Temo58 на форуме  
Старый Сегодня, 14:38
#5
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.09.2016
Сообщений: 1,365
Благодарностей: 93
КП: 0.105
Автор темы Re: 70 процентов жителей России довольны своей жизнью
Цитата:
Сообщение от Temo58 Посмотреть сообщение
одна вода в новости ...
Проходите мимо и набивайте посты в других темах, где нет воды.
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Whore65 на форуме  
Старый Сегодня, 14:47
#6
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 30.06.2015
Сообщений: 582
Благодарностей: 203
КП: 0.372
Re: 70 процентов жителей России довольны своей жизнью
Цитата:
Сообщение от Whore65 Посмотреть сообщение
Проходите мимо и набивайте посты в других темах, где нет воды.
А что вы так распереживались? Не хотите подобных комментариев, публикуйте качественный материал, который был бы интересен читателям.

ПС. очень умно такое написать, человеку который за 4года оставил 33 сообщения. Я понимаю, некоторые тут умудряются за сутки наколачивать по 1000 бессодержательны сообщений, поэтому в данном случае лучше бы за своими сообщениями смотрели.
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Последний раз редактировалось Максим1951; Сегодня в 14:54.
Максим1951 на форуме  
Старый Сегодня, 14:54
#7
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.09.2016
Сообщений: 1,365
Благодарностей: 93
КП: 0.105
Автор темы Re: 70 процентов жителей России довольны своей жизнью
Цитата:
Сообщение от Максим1951 Посмотреть сообщение
А что вы так распереживались? Не хотите подобных комментариев, публикуйте качественный материал, который был бы интересен читателям.
Испережевались судя по всему вы, что не смотря на то что не читали, но осудили до такой степени что снизошли до публикации комментария. Если лично вам не интересно, то не стоит говорить лично вы - это весь спектр читателей форума. Корону в общем, поправьте. А то упадёт.
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