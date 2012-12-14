70 процентов жителей России довольны своей жизнью

Всероссийский центр изучения общественного мнения России провёл исследование на тему того, как себя ощущают граждане РФ, во время разразившегося финансового кризиса. Исследование в виде социального опроса было проведено с 24 по 25 декабря в 130 населенных пунктах 46 регионах страны. Всего в опросе участвовало 1600 респондентов.
В частности, индекс социальных оценок относительно личной жизни в декабре 2016 года вырос до максимальной годовой отметки, в 46 п. 72 процента опрошенных отозвались положительно по вопросу, 26 отрицательно.
Заметно подрос и индекс социальных оценок относительно ситуации в России, сразу на 11 п. по данным опроса, положительно оценивают ситуацию чуть более 50 процентов опрошенных, а именно 56, негативно отзываются о том, что происходит 41 процент респондентов.
Наблюдается и положительная динамика роста индекса социальных ожиданий. На данный момент, 42 процента от опрошенных уверены в том, что худшие времена всё ещё впереди, четверть респондентов заявили об уверенности, что худшее уже произошло. Ещё 24 процента уверены в том, что самое плохое, что может быть, происходит с ними сейчас, в данный промежуток времени их жизни.
Для многих жителей России 2016 год выдался непростым, но закончился он на нотках оптимизма. Во многом это произошло благодаря позитивным событиям, которые наблюдались в политической жизни страны. Как и раньше, экономические вопросы всё так же волнуют большинство россиян, но острота данного вопроса стала рутинной, и приобрела более блёклый эмоциональный оттенок. К концу 2016 года, политические вопросы стали преобладать перед экономическими проблемами в жизни граждан России. Такого мнения придерживается Степан Львов, который является руководителем управления мониторинговых и электоральных исследований ВЦИОМ, комментируя опубликованный отчёт.
Все индексы рассчитывались, как разница положительных и средних значений к отрицательным. Индекс может колебаться в значениях от минус 100 пунктов до плюс 100 пунктов. Чем выше значение индексов, тем более жизнерадостно настроены респонденты.
Whore65
специально для mmgp.ru